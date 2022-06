Wenn Alkohol zur Sucht wird

Ein Monitoring belegt: Die Bayern trinken (zu) viel. Eine Allgäuer Expertin erklärt, ab wann man als krank gilt und wo es Hilfe gibt.

20.06.2022

In Bayern trinken mehr Menschen Alkohol als im deutschlandweiten Durchschnitt. Zu diesem Ergebnis kommt das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in seinem „Suchtmontoring Bayern2: Alkohol“. Mit Verweis auf das Robert-Koch-Institut heißt es dort, dass 13,8 Prozent der Frauen und 18,1 Prozent der Männer im Freistaat einen „riskanten Alkoholkonsum“ pflegen. Konkret bedeutet das, dass Männer täglich mehr als 20 Gramm reinen Alkohol zu sich nehmen und Frauen mehr als zehn Gramm. Zum Vergleich: Eine Halbe Bier enthält etwa 25 Gramm Alkohol, 20 Gramm stecken in einem Glas Wein oder einem doppelten Schnaps. Über den Umgang mit Alkohol sprachen wir mit Natali Bayer, Leiterin der Caritas-Suchtambulanz in Kempten.

Wann gilt man als alkoholkrank?

Natali Bayer: Für die Diagnose gibt es sechs Kriterien. Treffen drei davon innerhalb eines Jahres zu, spricht man von einer Alkoholabhängigkeit. Die Kriterien sind starkes Verlangen nach Alkohol, keine Kontrolle mehr über die Menge und Häufigkeit des Alkoholkonsums, körperliche Entzugserscheinungen, Interessen werden vernachlässigt oder finden nur noch in Zusammenhang mit Alkohol statt sowie das Weitertrinken, obwohl es bereits körperliche, psychische oder soziale Beeinträchtigungen gibt.

Sind bestimmte Menschen stärker gefährdet als andere?

Bayer: Anfälliger sind sensible Menschen, die starke Gefühlsschwankungen und/oder ein geringes Selbstwertgefühl haben. Gefährdeter als andere sind psychisch kranke Menschen und auch Kinder aus suchtkranken Familien.

Wie wird Betroffenen geholfen?

Bayer: Leider verleugnen und verheimlichen Betroffene ihr Alkoholproblem oft sehr lange – je länger sie warten, umso schwieriger sind Therapieerfolge. Die wenigsten Betroffenen kommen freiwillig zu uns, sondern werden meist von Angehörigen, Arbeitgebern oder von Ärzten geschickt. Bei unserer Beratungsstelle gibt es Einzelgespräche, Informationsgruppen und ambulante Einzel- und Gruppentherapien, die oft längerfristig laufen. Es kann auch sein, dass Betroffene erst einmal zu einer stationären Entgiftung oder zu einer Entwöhnungsbehandlung in eine Fachklinik vermittelt werden. Danach gibt es bei uns eine ambulante Nachsorge in Form von Einzel - und Gruppentherapie. Wir bieten auch Angehörigen Hilfe an. Die Beratung ist kostenfrei.

Wann sind die Erfolgsaussichten am größten?

Bayer: Wenn die Betroffenen die Einsicht und den Willen haben, ihr Leben zu verändern.

