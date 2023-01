Neues Kommando für Christoph 17: Wenn die Helfer im Allgäu aus der Luft kommen

Der Allgäuer Rettungshubschrauber Christoph 17 flog 2022 zu rund 1700 Einsätzen. Teils mit dramatischem Ende. Nun steht das neue Kommando vor Herausforderungen.

02.01.2023 | Stand: 06:20 Uhr

Er ist das bekannteste Luftfahrzeug im Allgäu: Den orangefarbenen Rettungshubschrauber Christoph 17 erkennen wohl die meisten Menschen in der Region auf Anhieb. Mit einer Geschwindigkeit von 240 Kilometern pro Stunde schwärmt die Zivilschutz-Maschine vom Typ H135 von ihrem Hangar am Flugplatz Kempten-Durach zur Rettung von Schwerverletzten in Notlagen oder zum Transport von Kranken aus. Ab sofort steht Christoph 17 unter neuem Kommando.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.