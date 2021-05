"Wer stürzte den BMW in den Tobel?" - Weiter Rätselraten um gestohlenes Auto am Grünten - Alphirte schildert Fund

Wie kam ein gestohlenes Auto in ein abseitiges Bachbett am Grünten? Der Fall wirft weiter Fragen auf. Wir sprachen mit dem Finder, dem Alphirten Richard Zeller.

"Ich kann mir das einfach nicht erklären. Das ist mir ein Rätsel." Alpwirt und -hirte Richard Zeller (59) schüttelt noch immer den Kopf, wenn er an das Fundstück denkt, das er am Dienstag in einem abgelegenen Tobel am Grünten entdeckte. Dort lag ein zerknautschter BMW. Offenbar war das Auto mehrere hundert Meter bergab gerollt, hatte sich überschlagen - und war dann in einem Bachbett gelandet.

Als er das verunglückte Fahrzeug sah, schoss Zeller als erstes der Gedanke nach möglichen Unfallopfern durch den Kopf. "Hoffentlich ist niemandem etwas passiert", dachte er sich, als er sich dem Wagen näherte. Doch der war leer. Von dem Fahrzeuglenker fehlt noch immer jede Spur. Und das hat seinen Grund: Denn der BWM 320 war gestohlen, wie die Polizei nach Zellers Anruf schon bald ermittelte.

Der Wagen war vergangene Wochen in Burgberg entwendet worden - samt Papieren und zwei Mobiltelefonen.

Gestohlenes Auto am Grünten: Wie kam der Fahrer zur Anhöhe?

Doch wie kam er in den Tobel am Grünten? Die Ermittlungen der Polizei laufen. Alpmeister Richard Zeller, der seit 35 Jahren den Sommer auf der Rossbergalpe verbringt, kann es sich nicht erklären. "Der oder die Unbekannten müssen den befestigen Weg verlassen haben, mit dem BMW querfeldein gefahren sein und ihn dann den Tobel hinabgestürzt haben."

Die Fundstelle etwa 600 Meter von der Alpe entfernt befindet sich zwar in unwegsamem Gelände. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass dort ein Mensch unterwegs ist. Zum Beispiel Richard Zeller selbst. Er war am Dienstag aufgebrochen, um zu haagen, also den Zaun zu machen. Nicht auzudenken, was alles hätte passieren können, als das Auto völlig außer Kontrolle bergab rauschte.

"So einen verrückten Auftakt in die Alpsaison habe ich auch nie erlebt", sagt Zeller, dessen Vieh - wie auf dem Großteil der Allgäuer Alpen - in diesem Jahr wegen der schlechten WItterung erst Mitte Juni an den Berg kommt.

Bei der Bergung des gestohlenen Autos war sein Geschick gefragt. Mit Traktor und Seilwinde zog er den BMW aus dem Tobel und in eine Wiese. Danach wurde das Auto mit Totalschaden abgeschleppt.

Was bleibt, sind ungeklärte Fragen. Die Polizei sucht weiter Zeugen.

