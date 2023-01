Wer zahlt bei Schimmel in der Wohnung? - Allgäuer Experten klären auf

Wenn es in der Wohung zu kalt wird, kann das die Bildung von Schimmel begünstigen. Doch wer kommt dann für die Kosten auf? Und wie kann man Schimmel vermeiden?

19.01.2023 | Stand: 04:45 Uhr

Sparen, sparen, sparen – vor allem beim Heizen. Das ist angesichts von Inflation und hohen Kosten für Öl und Gas derzeit wohl die Devise vieler Allgäuerinnen und Allgäuer. Doch Vorsicht: Wird es in der Wohnung zu kalt, kann das die Bildung von Schimmel begünstigen.

Stephan Rebholz, Obermeister der Maler- und Lackierer-Innung Oberallgäu, kann verstehen, dass viele Menschen derzeit Heizkosten sparen wollen: „Trotzdem sollte man darauf achten, dass die Temperatur in einem Raum nicht unter 16 bis 18 Grad fällt.“ Viele machten beispielsweise den Fehler, das Schlafzimmer gar nicht zu heizen, um im Kühlen schlafen zu können. „Da wird dann oft nur die Tür aufgemacht, und die warme und feuchte Luft aus den anderen Räumen strömt hinein.“ Wenn diese auf die kalten Wände treffe, könne Kondenswasser entstehen. „Das ist der beste Nährboden für Schimmel“, sagt Rebholz.

Allgäuer Experten geben Tipps bei Schimmel in der Wohnung

Ist der Schimmel erst einmal da, sollte laut Rebholz ein Fachmann einen Blick darauf werfen. „Der sichtbare Schimmel an der Wand sind nur die Sporen. Man weiß aber nie, wie weit das Geflecht in der Wand oder in der Tapete steckt.“ In weniger gravierenden Fällen reiche es, die Sporen abzuwaschen, das Geflecht mit einer Untergrundsanierung abzutöten und die Wand neu zu streichen. Bei starkem Befall müsse teils aber auch der Putz abgeschlagen werden.

Und wer zahlt dafür? „Im Fall von Schimmel muss der Vermieter nachweisen, dass der Mieter falsch gelüftet und so den Schaden selbst verursacht hat“, sagt Eberhard Ernst, Vorstand von Haus und Grund in Kempten. Das sei allerdings oft schwierig. „Gibt es keinen solchen Nachweis, muss in der Regel der Vermieter für die Entfernung des Schimmels aufkommen.“ Bis der Schaden behoben wird, ist laut Ernst auch eine Mietminderung denkbar. Das könne der Fall sein, wenn wichtige Räume nicht genutzt werden können.

Tipps gegen Schimmel

Am besten sei es freilich, wenn Schimmel gar nicht erst entsteht. Dafür hat Eberhard Ernst einige Tipps parat. Er rät beispielsweise davon ab, in der Wohnung Wäsche zu trocknen. Sei das unumgänglich, sollte unbedingt zusätzlich gelüftet werden. Außerdem müsse beim Stoßlüften auf die Innentüren geachtet werden: „Wenn im Bad nach dem Duschen oder in der Küche nach dem Kochen gelüftet wird, sollten die Türen geschlossen werden, damit sich die feuchte Luft nicht auf die angrenzenden Räume verteilt.“

