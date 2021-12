„Karl Geiger hat keinen Nachteil wegen der monatelangen Schanzensperrung“

Ex-Bundestrainer Werner Schuster nennt den Wegfall des Stützpunktes Oberstdorf im Sommer zwar bitter, dennoch gehört Lokalmatador Karl Geiger zu seinen Favoriten.

26.12.2021 | Stand: 21:07 Uhr

Werner Schuster ist nach wie vor ein exzellenter Beobachter der Skisprung-Szene. Der 52-jährige gebürtige Kleinwalsertaler, der mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Mieming im benachbarten Tirol wohnt, war von 2008 bis 2019 deutscher Skisprung-Bundestrainer. Seit vergangenem Winter fungiert er bei Großereignissen als Co-Kommentator bei Eurosport – an der Seite von Martin Schmitt. Kurz vor dem Start der Tournee äußerte sich Schuster zu den Chancen, dass 20 Jahre nach Sven Hannawald mal wieder ein DSV-Springer die Gesamtwertung der Tournee gewinnen könnte. Vor dem Auftakt am Dienstag in Oberstdorf hält Schuster auf Lokalmatador Karl Geiger besonders große Stücke. Werner Schuster über ...