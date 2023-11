„Wohl einmalig“: Kühe aus Hessen verbrachten Sommer auf Allgäuer Alpe  - Das ist der Grund

Eine Bauernfamilie aus Hessen brachte ihre Kühe heuer einen Sommer lang auf eine Alpe im Allgäu. Hintergrund war ein ernsthaftes Problem.

06.11.2023 | Stand: 05:42 Uhr

Das ist wohl einmalig in der Jahrhunderte alten Allgäuer Alpwirtschaft: 30 Kühe aus Hessen schnupperten den Sommer über Höhenluft in der Region. Die Tiere stammen von einem Hof in Schwanheim (Kreis Bergstraße) und waren auf der Alpe Schnitzlertal im knapp 350 Kilometer entfernten Wertach (Kreis Oberallgäu) zu Gast. „Sie haben die Alpluft sehr genossen und sind alle gesund und munter zurück“, erzählt Bäuerin Beate Schweickert.

Trockenes Wetter als Auslöser für kuriose Idee

Mit ihrem Mann Jörg führt sie in Südhessen einen Betrieb mit 80 Kühen sowie Schweinen, Hühnern, Gänsen und Puten. Die Idylle wurde im vorigen Sommer getrübt. Hohe Temperaturen und wenig Niederschlag führten dazu, dass die Weideböden austrockneten und das Futter knapp zu werden drohte. Ganz anders erlebte es das Ehepaar im Allgäu, wo die Schweickerts seit 25 Jahren Urlaub machen. „Wir haben auf die saftig-grünen Wiesen geblickt und uns gedacht: Hier gibt es weiterhin Spitzenfutter“, erzählt sie.

Über ihre Wertacher Gastgeberfamilie, die selbst einen Hof betreibt, bekamen die Schweickerts Kontakt zu Alpmeister Peter Herz von der Alpe Schnitzlertal. Dort „sömmern“ jedes Jahr etwa 200 Schumpen verschiedener Landwirte. „Normalerweise bin ich auf regionale Bauern eingestellt“, erzählt der 45-Jährige schmunzelnd. Aber in diesem Fall machte er eine Ausnahme. Zumal eine wichtige Voraussetzung erfüllt war: „Sollte sich eines der Tiere verletzen, hätte es die befreundete Wertacher Familie im Stall aufgenommen.“

Kühe aus Hessen verbringen Sommer auf Allgäuer Alpe

Doch soweit kam es nicht. Im Gegenteil: Die Jungrinder, unter anderem der Rassen Limousin und Fleckvieh, fassten schnell Fuß auf dem Weidegebiet, das am Wertacher Horn bis hinauf auf 1600 Meter reicht. „Ihnen hat’s an nichts gefehlt“, sagt Peter Herz. Drei Mal bekamen sie sogar Besuch: von Nachwuchslandwirt Christoph Schweickert und seiner Freundin Ina Fleck. Im September, kurz vor dem Viehscheid, wurden die Kühe wieder abgeholt und mit Tiertransportern nach Schwanheim gefahren. „Sie haben ihren Stall sofort erkannt und sich nach dem Alpen-Abenteuer riesig gefreut, wieder zu Hause zu sein“, erzählt Beate Schweickert.

Allgäuer Alpwirtschaft wird wertgeschätzt

Ob die Hessen erneut ins Allgäu kommen? „Wir zum Urlaub auf jeden Fall. Bei den Tieren glaube ich es eher nicht.“ In diesem Sommer habe es glücklicherweise wieder ausreichend geregnet in Schwanheim. Zudem sei der Transport für die Tiere doch sehr lang gewesen. Nur sehr selten liegen die Betriebe über 100 Kilometer von der jeweiligen Alpe entfernt, sagt Dr. Michael Honisch, Geschäftsführer des Alpwirtschaftlichen Vereins Allgäu. Dennoch freut er sich über den Besuch der Hessen: „Er zeigt, dass die Allgäuer Alpwirtschaft weit über die Grenzen der Region hinaus wertgeschätzt wird.“

