Was kann und darf ich gegen Wespennester tun? Berater klärt auf

Wespen bauen im Frühjahr ihre Nester. Was kann man dagegen tun? Allgäuer Wespenberater Robert Mortzard gibt Tipps und erklärt seine Faszination für die Tiere.

28.04.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Viele empfinden sie als störend oder sogar gefährlich: Wespen haben keinen guten Ruf. In diesen Tagen beginnen die Hautflügler vielerorts im Allgäu mit dem Nestbau. Robert Mortzard und seine Kollegen erreichen ab dem Frühjahr stets zahlreiche Anfragen von besorgten Anwohnern. Der 42-jährige Vorsitzende des Imkervereins Altusried ( Oberallgäu) ist einer von knapp 50 ehrenamtlichen Wespen- und Hornissenberatern im Allgäu. Zu erreichen sind sie bei den Landkreisen und über die kreisfreien Städte.

Wespen: Was hilft gegen Nester? Experte rät zu Trick am Rollladenkasten

„Wer einen Wespen-Nestbau verhindern will, kann beispielsweise die Rollladenkästen mit Klebestreifen abdichten“, rät er. Wenn sich ein Volk, dem in der Regel 500 bis 800 Wespen angehören, an sensiblen Plätzen wie vor einem Schlafzimmer einnistet, bemühen sich die Wespenberater zunächst um eine Umsiedlung der Tiere. „Nur im Notfall kommt die Vernichtung in Frage“, sagt Mortzard. (Wie Wespen den Winter verbringen, lesen Sie hier)

Darum sind Wespen nützlich

Generell wünscht er sich mehr Gelassenheit im Umgang mit den schwarz-gelben Summern. „Wespen sind faszinierende Tiere. Ähnlich wie Bienen sind sie sehr nützlich für den Kreislauf der Natur. Sie bestäuben Pflanzen und sind als Insektenverzehrer obendrein natürliche Schädlingsbekämpfer“, bricht er eine Lanze für die vermeintlichen Plagegeister, die unter Schutz stehen.

Wespe töten: Ist das erlaubt? Für Allergiker gilt Ausnahme

Wer eine Wespe mutwillig tötet, dem droht in Bayern ein Bußgeld bis zu 5000 Euro. Ausgenommen sind Allergiker. Bei manchen Menschen kann ein Wespenstich lebensbedrohliche Reaktionen auslösen. „In so einem Fall muss man sofort den Notarzt rufen“, sagt Mortzard. Doch auch Nichtallergiker sollten vorsichtig sein, rät das Umweltbundesamt. „Besonders bei verschluckten Wespen kann es durch das Anschwellen der Schleimhäute auch bei Nichtallergikern zu Atemnot kommen.“

Wespe auf Kuchen oder Speisen - wie verhalte ich mich?

Doch wie verhält man sich am besten, wenn einem Wespen den Kuchen im Garten streitig machen wollen? „In der Ruhe bleiben“, sagt Mortzard. „Wespen sind keine aggressiven Tiere. Aber wenn sie sich bedroht fühlen, beispielsweise durch wildes Fuchteln, gehen sie einen an.“ Besser sei es, die Wespen zur Vertreibung anzupusten. „Sehr effektiv ist das vor allem, wenn man einen Raucher in der Gruppe hat. Rauch mögen sie gar nicht.“

Wie gefährlich ist ein Wespenstich? Wie gefährlich ist ein Hornissenstich?

Cool bleiben - das gelte als Motto auch bei einer Begegnung mit Hornissen. „Grundlos greifen sie keinen Menschen an“, sagt Mortzard. Panik sei also nicht angebracht. „Das Gift von Hornissen ist weniger giftig als das von Wespen oder Bienen“, sagt er. „Allerdings ist ein Hornissenstich schmerzhafter.“ Für Allergiker kann freilich auch ein Hornissenstich bedrohlich werden.

Wespen-Allergie: Was hilft dagegen? Was versteht man unter Hypersensibilisierung?

Eine Möglichkeit sich davor zu schützen, ist die so genannte Hypersensibilisierung. „Der Patient bekommt dabei über einen längeren Zeitraum und in steigender Konzentration eine Impfung mit dem Allergen, also dem Insektengift“, sagt Mortzard. Er selbst zeigt bei Bienen-, Wespen- oder Hornissenstichen übrigens gar keine Reaktionen. „Das liegt wohl daran, dass ich Imker in der dritten Generation bin“, sagt er schmunzelnd.

Über die Imkerei entdeckte er auch seine Begeisterung für Wespen, was nicht selbstverständlich ist. „Vielen Imkern sind Wespen ein Dorn im Auge. Denn sie überfallen im Herbst gerne unsere Völker, wenn wir sie mit einer Zuckerlösung für den Winter einfüttern“, erzählt Mortzard. Doch gerade wegen ihrer räuberischen Aktivitäten wandte er sich den Wespen zu: „Ich wollte wissen, wie sie vorgehen und wer sie sind.“ Mittlerweile kennt er einen Trick zum Schutz der Bienen: „Meist reicht es, das Flugloch zum Bienenstock zu verkleinern. Das können die Bienen gegen die Eindringlinge besser verteidigen.“

