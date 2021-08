Herbst statt Sommer: Tief "Nick" hat kühle Temperaturen am letzten August-Wochenende ins Allgäu gebracht, in höheren Lagen der Alpen fiel bereits Schnee.

29.08.2021 | Stand: 12:51 Uhr

Aktualisiert am Sonntag, 12.40 Uhr - Ja ist denn schon Weihnachten? Nein, bis dahin dauert es noch knapp vier Monate. Aber der erste Schnee im Allgäu ist jetzt schon gefallen.

Das letzte August-Wochenende 2021 hat den Herbst ins Allgäu gebracht. Statt Sonnenschein und Wärme gibt es viele Wolken und Regen. Und ganz oben den ersten Schnee. Und das bereits eine Woche vor dem meteorologischen Herbstbeginn am 1. September. "Plakativ gesagt ist der Herbst in diesem Jahr eine Woche zu früh dran", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in München. Der DWD warnt zudem für mehrere Tage am Stück vor Dauerregen im Allgäu.

Wetter im Allgäu: Schneefallgrenze sinkt auf 2.000 Meter - erster Schnee am Nebelhorn

Hoch oben in den Alpen ist am Wochenende der erste Schnee gefallen: Die Schneefallgrenze war am Samstag auf etwa 2.000 Meter gefallen, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee kann es geben. Das ist laut dem Wetterdienst im August nicht ungewöhnlich.

Auf dem Nebelhorn fiel am Samstag bei Werten um den Gefrierpunkt der erste Schnee. Das zeigt die Webcam auf dem Nebelhorn. Zwar muss man wegen den grauen Wolken genau hinschauen und den passenden Moment erwischen. Ab und an zeigt die Live-Cam das angezuckerte Dach der Station.

Schuld daran hat Tief "Nick": Seit Freitagnachmittag zieht das Tief von Norden Richtung Allgäu und bringt starken Regen und kühle Temperaturen mit.

Wie wird das Wetter im Allgäu in den nächsten sieben Tagen?

Alles andere als Sommerwetter gibt es am Wochenende: Am Samstag bleibt es nach DWD-Prognosen bewölkt, regnerisch und kühl. Tagsüber werden maximal 14 Grad erwartet, nachts sinken die Werte auf 8 Grad. Die Sonne lässt sich kaum blicken, es kann aber kurze trockene Abschnitte geben. In den höheren Lagen der Alpen fällt der erste Schnee.

bleibt es nach DWD-Prognosen bewölkt, regnerisch und kühl. Tagsüber werden maximal 14 Grad erwartet, nachts sinken die Werte auf 8 Grad. Die Sonne lässt sich kaum blicken, es kann aber kurze trockene Abschnitte geben. In den höheren Lagen der Alpen fällt der erste Schnee. Am Sonntag wird es noch etwas kühler: Tagsüber gibt es maximal 13 Grad im Norden der Region, Richtung Berge werden nicht mehr als 11 Grad erwartet. Außerdem soll es am Sonntag im Vergleich zum Samstag noch mehr regnen. Dauerregen im Allgäu sei laut DWD "relativ sicher".

wird es noch etwas kühler: Tagsüber gibt es maximal 13 Grad im Norden der Region, Richtung Berge werden nicht mehr als 11 Grad erwartet. Außerdem soll es am Sonntag im Vergleich zum Samstag noch mehr regnen. Dauerregen im Allgäu sei laut DWD "relativ sicher". Am Montag kommt Wind auf und bringt etwas mildere Temperaturen mit: Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf bis zu 16 Grad im Ostallgäu und auf 14 Grad in Oberstdorf

kommt Wind auf und bringt etwas mildere Temperaturen mit: Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf bis zu 16 Grad im Ostallgäu und auf 14 Grad in Nach bisherigen Prognosen soll auch der Dienstag kühl und regnerisch bleiben.

kühl und regnerisch bleiben. Erst ab Mittwoch ist eine deutliche Besserung in Sicht: Der Regen verschwindet und die Sonne zeigt sich wieder. Bis zu 20 Grad sind in Alpennähe möglich, in Kaufbeuren auch der meteorolgische Herbst.

ist eine deutliche Besserung in Sicht: Der Regen verschwindet und die Sonne zeigt sich wieder. Bis zu 20 Grad sind in Alpennähe möglich, in auch der meteorolgische Herbst. Ende der nächster Woche ( Donnerstag und Freitag ) könnte dann der Spätsommer in die Region ziehen - die Meteorologen sagen viel Sonnenschein, wenig Regen und Temperaturen bis zu 20 Grad voraus.

) könnte dann der Spätsommer in die Region ziehen - die Meteorologen sagen viel Sonnenschein, wenig Regen und Temperaturen bis zu 20 Grad voraus. Dass der Sommer mit Badewetter um die 25 Grad zurückkommt, sei aber nach derzeitigen Vorhersagen unwahrscheinlich.

Rückblick: So war es im August 2020

Ganz anders war der Sommer im letzten Jahr: Bis zu 33 Grad wurden in der Region im August gemessen, am 28. August 2020 beispielsweise lagen die Temperaturen in Kempten und Oberstdorf bei 25 Grad. Danach sanken aber zu Anfang September auch die Temperaturen auf 14 Grad tagsüber.

Kaltfront auch über Südafrika - Schnee am Tafelberg

Nicht nur über das Allgäu zieht derzeit eine Kaltfront, auch auf der südlichen Erhalbkugel sorgte eine Kaltfront für Schneefall: Diese hat den Menschen in Teilen Südafrikas ein winterliches Schneevergnügen zum Wochenende bereitet. Selbst den Tafelberg bei Kapstadt zierte eine feine weiße Pracht, wie die Betreiber der dortigen Kabelbahn mitteilten. Viele Familien mit Kindern fuhren in die zwei Autostunden entfernte Umgebung der Touristenmetropole, um sich etwa bei dem Ort Ceres Schneelballschlachten zu liefern oder Schneemänner zu bauen. Auf der Süd-Halbkugel neigt sich gerade der Winter dem Ende zu, Schneefälle sind vor allem in den Höhenlagen des Kap-Staates zu dieser Jahreszeit nicht selten.

Schnee auch in Südafrika: Eine geschlossene Schneedecke hat sich am Wochenende in der Nähe von Ceres am Westkap von Südafrika gebildet. Bild: Kristin Paliza, dpa

