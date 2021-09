Sommerwetter bleibt den Allgäuern auch das Wochenende über

Nach kühlen und verregneten Tagen kehrt der Sommer 2021 noch mal zurück. Auch am Wochenende dürfen sich die Allgäuer auf Sommerwetter freuen.

03.09.2021 | Stand: 21:28 Uhr

Aktualisiert, Freitag, 21.15 Uhr: Am Samstag hält das freundliche und warme Wetter in den meisten Regionen Deutschlands laut WetterKontor an. An den Alpen und im südlichen Schwarzwald sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 27 Grad.

In der Nacht zum Sonntag hält sich im Norden teilweise dichte Bewölkung, sonst ist es klar oder nur gering bewölkt. Örtlich entsteht wieder Nebel. Die Temperaturen gehen auf 15 bis 7 Grad zurück.

Am Sonntag zeigt sich der Himmel abseits anfänglicher Nebelfelder teils heiter, teils wolkig. Im äußersten Süden bilden sich im Tagesverlauf einige größere Quellwolken, die örtlich auch Schauer oder Gewitter bringen können. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 28 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig und kommt überwiegend aus östlichen Richtungen.

Am Montag ziehen hohe Wolkenfelder vorüber, sonst scheint häufig die Sonne. Anfangs ist es gebietsweise wieder trüb durch Nebel oder Hochnebel. Im Süden können sich vor allem über dem Bergland einzelne Schauer entwickeln. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 21 und 28 Grad.

Donnerstag, 10 Uhr - Viel Sonne und Temperaturen von bis zu 25 Grad locken am Donnerstag und den folgenden Tagen an den Badeweiher oder zumindest in den Biergarten. Abends werden aber nur Hartgesottene bei abkühlenden Temperaturen mit kurzen Klamotten draußen sitzen bleiben wollen. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es überwiegend trocken.

Am Freitag gibt es laut DWD nach Nebel erneut viel Sonne. Am Nachmittag kann es am westlichen Alpenrand schauern und gewittern. Mit 21 bis 26 Grad wird es im Freistaat warm. In der Nacht kühlt es auf 13 bis 7 Grad ab.

Zum Start ins Wochenende gibt es Badewetter: Am Samstag erwartet die Menschen im Freistaat nach DWD-Angaben ein freundlicher Mix aus viel Sonne und lockeren Wolken. Mit 21 bis 26 Grad wird es wieder warm. Nur an den Alpen kann es nachmittags und abends schauern und gewittern.

Mittwoch, 7 Uhr - Zum Start in den Mittwoch gab es im Allgäu Nebel satt. Der Deutsche Wetterdienst warnte für die komplette Region vor Nebel am Morgen. Autofahrer müssen sich auf eingeschränkte Sicht einstellen. Die gute Nachricht: Schon im Laufe des Morgens verzieht sich der Nebel, der Spätsommer hält nach den regnerischen Tagen endlich Einzug. Am Nachmittag dürften die Temperaturen bei leichter Bewölkung schon 20 Grad erreichen.

Am Donnerstag klettert das Thermometer sogar über die 20-Grad-Marke, es wird spätsommerlich schön und soll auch bis einschließlich Samstag so bleiben.

Dienstag, 12.15 Uhr - Nach grauem und nass-kühlem Wetter kommt mit dem September doch noch der Spätsommer nach Deutschland. Ein Hoch von den Britischen Inseln sorgt dafür, dass sich voraussichtlich ab Mittwoch überall die Sonne zeigt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Dabei werden Temperaturen von bis zu 26 Grad erwartet. Ein wenig Geduld ist bis allerdings noch nötig. Der 1. September gilt Meteorologen als Herbstanfang. Astronomischer oder kalendarischer Herbstbeginn ist aber erst am 22. September.

Temperaturen von bis zu 24 Grad

Nach längeren Regenfällen oder Schauern in der Nacht zum Dienstag in der Südosthälfte dürften die Wolkenfelder im Tagesverlauf vielerorts auflockern bei Temperaturen von 16 bis 23 Grad. Am Mittwoch soll es dann bis auf wenige Tropfen am Erzgebirge und an den Alpen trocken bleiben. Temperaturen von 20 bis 24 Grad locken nach draußen.

Der Donnerstag startet teilweise bewölkt, dürfte nach Einschätzung der Meteorologen im Tagesverlauf dann aber in den meisten Regionen sonnig und warm werden. Nur an der Nordsee könne es zeitweise dichter bewölkt sein. Rund um den Rhein und seine Nebenflüsse sollen die Temperaturen sogar auf bis zu 26 Grad klettern.

Erster Schnee im Allgäu gefallen

Ja ist denn schon Weihnachten? Nein, bis dahin dauert es noch knapp vier Monate. Aber der erste Schnee im Allgäu ist am vergangenen Wochenende schon gefallen.

Das letzte August-Wochenende 2021 hat den Herbst ins Allgäu gebracht. Statt Sonnenschein und Wärme gab es viele Wolken und Regen. Und ganz oben den ersten Schnee. Und das bereits eine Woche vor dem meteorologischen Herbstbeginn am 1. September. "Plakativ gesagt ist der Herbst in diesem Jahr eine Woche zu früh dran", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in München. Der DWD warnt zudem für mehrere Tage am Stück vor Dauerregen im Allgäu.

Wetter im Allgäu: Schneefallgrenze sinkt auf 2.000 Meter - erster Schnee am Nebelhorn

Hoch oben in den Alpen ist am Wochenende der erste Schnee gefallen: Die Schneefallgrenze war am Samstag auf etwa 2.000 Meter gefallen, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee kann es geben. Das ist laut dem Wetterdienst im August nicht ungewöhnlich.

Auf dem Nebelhorn fiel am Samstag bei Werten um den Gefrierpunkt der erste Schnee. Das zeigt die Webcam auf dem Nebelhorn. Zwar muss man wegen den grauen Wolken genau hinschauen und den passenden Moment erwischen. Ab und an zeigt die Live-Cam das angezuckerte Dach der Station.

Da ist er: Die Webcam auf dem Nebelhorn zeigt am Samstagabend (28. August) den ersten Schnee nach dem Sommer. Bild: Screenshot Bergbahnen Oberstdorf/Kleinwalsertal

Schuld daran hat Tief "Nick": Am Freitag zog das Tief von Norden Richtung Allgäu und brachte starken Regen und kühle Temperaturen mit.

Wie wird das Wetter im Allgäu in den nächsten sieben Tagen?

Am Wochenende waren die Temperaturen deutlich gesunken: Tagsüber lagen sie bei viel Regen teilweise unter 10 Grad. Auf den Allgäuer Gipfeln oberhalb von 2.000 Metern lagen sie um den Gefrierpunkt.

waren die Temperaturen deutlich gesunken: Tagsüber lagen sie bei viel Regen teilweise unter 10 Grad. Auf den Allgäuer Gipfeln oberhalb von 2.000 Metern lagen sie um den Gefrierpunkt. Am Montag blieb es weiter unbeständig, regnerisch und kühl: Im Tagesverlauf stiegen die Temperaturen auf bis zu 15 Grad in Memmingen und Kaufbeuren Oberstdorf

blieb es weiter unbeständig, regnerisch und kühl: Im Tagesverlauf stiegen die Temperaturen auf bis zu 15 Grad in Memmingen und Auch der Dienstag bleibt kühl und regnerisch. Die Temperaturen liegen im Schnitt tagsüber bei 14 Grad, nachts bei 10.

bleibt kühl und regnerisch. Die Temperaturen liegen im Schnitt tagsüber bei 14 Grad, nachts bei 10. Erst ab Mittwoch ist eine deutliche Besserung in Sicht: Der Regen verschwindet und die Sonne zeigt sich wieder. Bis zu 18 Grad sind dann im Allgäu drin. Am Mittwoch beginnt dann auch der meteorolgische Herbst.

ist eine deutliche Besserung in Sicht: Der Regen verschwindet und die Sonne zeigt sich wieder. Bis zu 18 Grad sind dann im Allgäu drin. Am Mittwoch beginnt dann auch der meteorolgische Herbst. Ende der Woche ( Donnerstag und Freitag ) könnte dann der Spätsommer in die Region ziehen - die Meteorologen sagen viel Sonnenschein, keinen Regen und Temperaturen von gut 20 voraus. Erst am Freitagabend gibt es in Alpennähe verzeinzelt Schauer oder Gewitter.

) könnte dann der Spätsommer in die Region ziehen - die Meteorologen sagen viel Sonnenschein, keinen Regen und Temperaturen von gut 20 voraus. Erst am Freitagabend gibt es in Alpennähe verzeinzelt Schauer oder Gewitter. Dass der Sommer mit Badewetter um die 25 Grad zurückkommt, sei aber nach derzeitigen Vorhersagen unwahrscheinlich. Bereits am kommenden Samstag wird im Allgäu schon wieder Regen erwartet.

Sommer-Bilanz fällt voraussichtlich deutlich zu nass aus

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) zieht an diesem Montag seine vorläufige Bilanz des Sommers 2021. Bisher zeichnet sich ab, dass es von Anfang Juni bis Ende August deutlich zu viel geregnet hat. Bei der Temperatur und der Sonnenscheindauer liegt der Sommer wohl dagegen ungefähr im Normbereich.

Rückblick: So war es im August 2020

Ganz anders war der Sommer im letzten Jahr: Bis zu 33 Grad wurden in der Region im August gemessen, am 28. August 2020 beispielsweise lagen die Temperaturen in Kempten und Oberstdorf bei 25 Grad. Danach sanken aber zu Anfang September auch die Temperaturen auf 14 Grad tagsüber.

Kaltfront auch über Südafrika - Schnee am Tafelberg

Nicht nur über das Allgäu zieht derzeit eine Kaltfront, auch auf der südlichen Erhalbkugel sorgte eine Kaltfront für Schneefall: Diese hat den Menschen in Teilen Südafrikas ein winterliches Schneevergnügen zum Wochenende bereitet. Selbst den Tafelberg bei Kapstadt zierte eine feine weiße Pracht, wie die Betreiber der dortigen Kabelbahn mitteilten. Viele Familien mit Kindern fuhren in die zwei Autostunden entfernte Umgebung der Touristenmetropole, um sich etwa bei dem Ort Ceres Schneelballschlachten zu liefern oder Schneemänner zu bauen. Auf der Süd-Halbkugel neigt sich gerade der Winter dem Ende zu, Schneefälle sind vor allem in den Höhenlagen des Kap-Staates zu dieser Jahreszeit nicht selten.

Schnee auch in Südafrika: Eine geschlossene Schneedecke hat sich am Wochenende in der Nähe von Ceres am Westkap von Südafrika gebildet. Bild: Kristin Paliza, dpa

Trotz Regen: 10.000 Menschen bei CSD-Parade in Köln

Trotz anhaltendem Regen und Corona-Pandemie sind am Sonntag Tausende Menschen bei der Christopher-Street-Day-Parade durch Köln gezogen. 10 000 Teilnehmende demonstrierten nach Angaben des Veranstalters für die Rechte unter anderem von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender.

"Der Regen kann machen was er will, aber er kriegt die Sonne in unseren Herzen nicht weg", sagte die Vizepräsidentin des Bundestages, Claudia Roth (Grüne), bei der Eröffnung der Demonstration. "Wenn es auch nicht so sonnig ist, aber ihr habt wenigstens alle strahlende Augen", sagte Jens Pielhau vom Vorstand des Kölner Lesben- und Schwulentages.

Menschen nehmen an einer Parade zum Christopher Street Day (CSD) teil. Trotz anhaltendem Regen und Corona-Pandemie sind am Sonntag Tausende Menschen durch Köln gezogen. Bild: Marius Becker, dpa

