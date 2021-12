Wetterdienst warnt heute vor viel Schnee und glatten Straßen im Allgäu

Der Deutsche Wetterdienst warnt im Allgäu auch heute am Donnerstag vor viel Schnee und glatten Straßen. Hier die Sieben-Tage-Wettervorschau für das Allgäu.

09.12.2021 | Stand: 10:38 Uhr

Aktualisiert am 9. Dezember: Deutscher Wetterdienst warnt auch am Donnerstag vor Schneefall

Auch am Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Schneefall in Teilen des Oberallgäus und des Ostallgäus. Es sind Mengen von 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee zu erwarten. In Staulagen kann es bis zu 40 Zentimeter Neuschnee geben. Verbreitet wird es glatt. Am Nachmittag lockert der Schneefall ein wenig auf. Es bleibt kalt: Der DWD rechnet an den Alpen mit leichtem Dauerfrost.

In der Nacht zum Freitag wird es bei bis zu minus 12 Grad ziemlich kalt. Nachts ist es auf den Straßen weiterhin streckenweise glatt durch überfrierende Nässe und durch örtlichen Schnee. Am Freitag selbst erwartet uns sehr kaltes Wetter.

Aktualisiert am 8. Dezember: Wetterdienst warnt vor glatten Straßen im Allgäu

Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Mittwochvormittag im Allgäu vor Glatteis auf den Straßen. Am Mittwoch fällt laut Wetterkontor zunächst bei gebietsweise dichten Wolken im Allgäu Schnee und Regen (Glatteis!). Tagsüber und bis in den Donnerstag hinein kann es teilweise kräftig schneien. Örtlich kann es im Allgäu bis zu 30 Zentimeter Neuschnee geben. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um die minus 1 bis plus 1 Grad.

Wie wird das Wetter in den nächsten 7 Tagen? Der Ausblick im Allgäu mit Kempten, Memmingen, Kaufbeuren und Oberstdorf

Donnerstag : Vormittags mäßiger Schneefall möglich, ansonsten wechselnd bis stark bewölkt, Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt.

: Vormittags mäßiger Schneefall möglich, ansonsten wechselnd bis stark bewölkt, Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Freitag : Dichte Wolken, im Tagesverlauf ziehen im Allgäu neue Regen- und Schneefälle an, es bleibt sehr kalt.

: Dichte Wolken, im Tagesverlauf ziehen im Allgäu neue Regen- und Schneefälle an, es bleibt sehr kalt. Samstag : Leichter Schneefall, viele Wolken.

: Leichter Schneefall, viele Wolken. Sonntag : Voraussichtlich kaum Sonne im Allgäu, teils Regen-, teils Schneefälle, Temperaturen weiter um den Gefrierpunkt.

: Voraussichtlich kaum Sonne im Allgäu, teils Regen-, teils Schneefälle, Temperaturen weiter um den Gefrierpunkt. Montag : Ein wolkiger Tag im Allgäu, aber es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen zwischen minus 3 und plus 4 Grad.

: Ein wolkiger Tag im Allgäu, aber es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen zwischen minus 3 und plus 4 Grad. Dienstag : Es wird nasskalt im Allgäu. Der Wetterdienst schließt nicht aus, dass es sehr glatt werden könnte.

: Es wird nasskalt im Allgäu. Der Wetterdienst schließt nicht aus, dass es sehr glatt werden könnte. Mittwoch: Bewölkt, Temperaturen zwischen minus 1 und plus 4 Grad.

Bilderstrecke

Wintereinbruch im Allgäu: Eindrücke vom Schnee im Allgäu

Die ausführliche Wettervorhersage für das Allgäu mit Unwetterwarnungen, Regenradar, UV-Index und Biowetter finden Sie hier.

Aktualisiert am 7. Dezember: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte auf den Straßen in weiten Teilen des Allgäus. Durch gefrierenden Regen oder Sprühregen wird es rutschig auf der Fahrbahn. Betroffen sind das Unterallgäu, weite Teile des Oberallgäus sowie der nördliche und südliche Rand des Ostallgäus. Der DWD rät dazu, Autofahrten zu vermeiden.

Aktualisiert am 6. Dezember: Am Montag kommt die Sonne nur vereinzelt zum Vorschein, häufig halten sich dichte Wolkenfelder. Es gibt Regen, Schneeregen oder Schnee. Stellenweise sollten Autofahrer mit Glätte rechnen. Tagsüber steigen die Temperaturen auf maximal 3 Grad, nachts kann es auf bis zu minus 7 heruntergehen. Es weht ein teils schwacher, teils mäßiger Wind aus West bis Nord.

Alle Infos zur Räumpflicht.

Aktualisiert am 3. Dezember: Zu mehreren Verkehrsunfällen wegen Schnee und Glätte ist es am Freitagmorgen in Bayern gekommen. Wie die Polizei mitteilte, seien dabei überwiegend kleinere Sachschäden entstanden. In Regensburg wurde eine Frau leicht verletzt. Sie kam durch das Glatteis mit ihrem Auto ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte der Wagen gegen ein anderes Auto.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist auch für den Samstagmorgen Glatteis zu erwarten - etwa an der Frankenhöhe sowie im Süden Bayerns. In der Nacht könne es in den Alpen ein bis fünf Zentimeter Neuschnee geben.

Aktualisiert am 28. November: Noch präsentieren sich die Schneehöhen im Allgäu überschaubar - während es im südlichen Oberallgäu am Freitag und Samstag nur etwas schneite, liegt in der Gegend rund um Dietmannsried schon etwas mehr. Im Unterallgäu sind die Felder und Wiesen - wenn überhaupt - nur leicht gezuckert.

Am Sonntagmorgen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor glatten Straßen im Allgäu und in ganz Bayern. Vor allem an den Alpen kommt es demnach streckenweise durch Schnee zu Glätte. Dort rechnet der DWD mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee. In den Berchtesgadener Alpen können es bis zu zehn Zentimetern werden. Auch in den übrigen Regionen Bayerns könnten überfrierende Nässe oder geringe Mengen an Schnee zu Glatteis führen.

Winterliche Straßenverhältnisse haben in der Nacht zu Sonntag in mehreren Bundesländern zu Unfällen mit mehreren Verletzten geführt. Auch im Allgäu gab es eine regelrechte Unfallserie, die die Polizei auf Trab hielt.

Allgäu-Wetter: Schneeschauer am Sonntag

Besonders im Oberallgäu und im Ostallgäu soll es bei Temperaturen von plus 1 bis minus 4 Grad am Sonntag wieder schneien. Zum Start in die neue Woche präsentiert sich das Wetter im Allgäu gleichbleibend, dann kann es auch weiter nördlich immer mehr schneien. Für den Dienstag haben die Metereologen verstärkt Niederschläge angekündigt, die in unserer Region in Schnee übergehen dürften.

Das 7-Tage-Wetter im Allgäu mit Kempten, Memmingen, Kaufbeuren und Oberstdorf

Sonntag: Schnee- und Glätte, in höheren Lagen bildet sich die Schneedecke weiter aus.

Schnee- und Glätte, in höheren Lagen bildet sich die Schneedecke weiter aus. Montag und Dienstag: Auch zu Wochenbeginn soll es im Allgäu schneien. Die Temperaturen liegen zwischen +2 und -5 Grad.

Auch zu Wochenbeginn soll es im Allgäu schneien. Die Temperaturen liegen zwischen +2 und -5 Grad. Mittwoch und Donnerstag: Es wird etwas milder, die Niederschläge nehmen aber zu - es ist mit mehr Schnee zu rechnen.

Es wird etwas milder, die Niederschläge nehmen aber zu - es ist mit mehr Schnee zu rechnen. Freitag und Samstag: Das Wochenende startet erneut nasskalt mit Regen und Schneefällen.

Das Wochenende startet erneut nasskalt mit Regen und Schneefällen. Sonntag: Viele Wolken und Niederschläge, für Südbayern ist Schnee vorausgesagt.

Aktualisiert am Samstag, 27. November: Am gestrigen Freitag war es so weit: Im Allgäu rieselten Flocken nieder, der Schnee war da. Anders präsentiert sich das Wetter von Oberstorf über Kempten bis Kaufbeuren und Memmingen zunächst am Samstagvormittag: Es ist kalt, aber trocken und hin und wieder spitzt sogar die Sonne durch die Wolken.

Im Laufe des Tages soll sich das ändern: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte an, vom Alpenrand bis nach Niederbayern sei am Samstag oberhalb von 400 Metern mit leichten Schneefällen zu rechnen.

Aktualisiert am Samstag, 20. November: Der Deutsche Wetterdienst warnt am Samstagmorgen vor viel Nebel im Allgäu. Sichtweiten unter 150 Meter sind möglich.

Aktualisiert am Mittwoch, 17. November: Das Wetter im Allgäu zeigt sich am Mittwoch (17. November) erneut von seiner herbstlichen Seite: Viel Nebel prägt am Vormittag das Geschehen - und für den Nachmittag wird die Regenwahrscheinlichkeit mit 60 Prozent angegeben.

Aktualisiert am Freitag, 12. November: Am Freitag anfangs teilweise Frost. Oft den ganzen Tag Nebel oder Hochnebel, kühl. Im Allgäu weitgehend sonnig und mild bei Temperaturen um die 11 Grad. Am Samstag wolkig und zum Nachmittag hin auch regnerisch.

Aktualisiert am Montag, 8. November, 7.45 Uhr: Am Montag zeigt sich westlich des Rheins und im Süden Deutschlands ein Mix aus Sonne und teils dichten Wolken. Mit Höchsttemperaturen von 3 bis 12 Grad gibt es laut Wetterkontor kaum Veränderungen zum Wochenende. Es weht im Süden Deutschlands ein schwacher, sonst mäßiger Wind aus West bis Nord.

In der Nacht von Montag auf Dienstag klart der Himmel im Süden auf, gebietsweise sind die Sterne zu sehen. Am Alpenrand können die Temperaturen auf minus 6 Grad absinken.

Am Dienstag bleibt es tocken, vereinzelt zeigt sich im Süden die Sonne. Bei 4 bis 12 Grad am Nachmittag bleiben die Temperaturen nahezu unverändert. Im Süden weht ein leichter Wind aus Ost.

Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab. Mit Temperaturen von 5 bis 12 Grad am Nachmittag wird es ein wenig wärmer. Ein schwacher Ost- bis Nordwind weht im Süden.

Wie wird der Winter 2021/2022 in Deutschland? Das sagen ein Schnee-Orakel und der amerikanische Wetterdienst NOAA.

