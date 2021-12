Nebliger Sonntag im Allgäu - Aussichten auf die kommende Woche

In wenigen Tagen ist Heiligabend - und wie ist die Wetterprognose? Die Aussichten für die kommende Woche gibt es hier.

19.12.2021 | Stand: 08:13 Uhr

Aktualisiert am 19. Dezember - Es wird wieder neblig: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Sonntagmorgen vor Nebel im ganzen Allgäu. Dieser soll sich bis in den Vormittag halten, dann wird es klarer. Laut Wetterkontor kommt die Sonne dann etwas heraus - einige Wolken bleiben aber. Die Temperaturen liegen im Allgäu bei etwa drei Grad tagsüber, in der Nacht auf Montag sinken sie dann auf etwa minus acht Grad Celsius.

Doch wie sieht es mit dem Schnee aus? Anfang der Woche soll es laut DWD im Allgäu zumindest noch nicht weiter schneien. Der Schnee, der aktuell liegt, bleibt aber wohl vorerst - vor allem in den höheren Lagen.

Wie wird das Wetter in den nächsten Tagen? Der Ausblick im Allgäu für Kempten, Memmingen, Kaufbeuren und Oberstdorf

Sonntag : Erneut viel Sonne, minus 6 bis zu 6 Grad plus.

: Erneut viel Sonne, minus 6 bis zu 6 Grad plus. Montag : Tagsüber weiter freundlich, nachts kann es aber zapfig kalt werden - an den Alpen

: Tagsüber weiter freundlich, nachts kann es aber zapfig kalt werden - an den Dienstag : Der meteorologische Winteranfang im Allgäu bringt keinen Schnee. Es ist etwas kälter, aber freundlich mit viel Sonne. Nachts Tiefsttemperaturen zwischen -7 und -11 Grad, tagsüber 0 bis 3 Grad.

: Der meteorologische Winteranfang im Allgäu bringt keinen Schnee. Es ist etwas kälter, aber freundlich mit viel Sonne. Nachts Tiefsttemperaturen zwischen -7 und -11 Grad, tagsüber 0 bis 3 Grad. Mittwoch : Leicht bewölkt, minus 9 bis 4 Grad.

: Leicht bewölkt, minus 9 bis 4 Grad. Donnerstag: Einen Tag vor Heiligabend schlägt das Wetter um: Wolken bringen Nass zu uns, bei Temperaturen von bis zu 4 Grad regnet es aber eher, als dass es schneit.

Einen Tag vor Heiligabend schlägt das Wetter um: Wolken bringen Nass zu uns, bei Temperaturen von bis zu 4 Grad regnet es aber eher, als dass es schneit. Freitag: Auch an Heiligabend kann es feucht werden, die aktuellen Vorhersagen gehen aber eher von Regen, bestenfalls von Schneeregen aus. Für weiße Weihnachten müsste es noch etwas kälter werden. Immerhin: Die Chance besteht zumindest, je näher man an den Bergen dran ist.

Bilderstrecke

Wintereinbruch im Allgäu: Eindrücke vom Schnee im Allgäu

1 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Mathias Wild Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Mathias Wild 2 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert 3 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Mathias Wild Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Mathias Wild 4 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Mathias Wild Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Mathias Wild 5 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert 6 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Mathias Wild Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Mathias Wild 7 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert 8 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert 9 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert 10 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Mathias Wild Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Mathias Wild 11 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert 12 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert 13 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert 14 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert 15 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert 16 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert 17 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert 18 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert 19 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Ralf Lienert 20 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Matthias Becker Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Matthias Becker 21 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Matthias Becker Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Matthias Becker 22 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Matthias Becker Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Matthias Becker 23 von 23 Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Matthias Becker Im Allgäu ist der erste Schnee gefallen. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Wintereinbruch Ende November 2021. Bild: Matthias Becker 1 von 23 Erster Schnee zwischen Irsee und Eggenthal an der Steige, Schneemann Bild: Mathias Wild Erster Schnee zwischen Irsee und Eggenthal an der Steige, Schneemann Bild: Mathias Wild

Lesen Sie auch

Wetter Sturmböen ab kommender Nacht - Verkehrsbehinderungen möglich

Die ausführliche Wettervorhersage für das Allgäu mit Unwetterwarnungen, Regenradar, UV-Index und Biowetter finden Sie hier.

16. Dezember: Nebel, Sprühregen, viele Wolken - Das Wetter im Allgäu bleibt trüb. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) prägen "Hochdruckeinfluss und eine bodennah feuchtkalte Luftschicht" das Wetter in der Region. Nur in höheren Lagen in den Bergen zeigt sich am Donnerstag die Sonne.Wetterdienst warnt vor Nebel am Alpenrand.

14. Dezember: Für die Nacht auf Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst vor Nebel im Allgäu und am Alpenrand. Wetterwarnungen gibt es bis Donnerstag, 10 Uhr, für die Landkreise Unterallgäu, Oberallgäu, Ostallgäu und Lindau sowie die Städte Kampten, Kaufbeuren und Memmingen. Nachts und in den Frühstunden gibt es im Bergland Frost und örtlich Glätte (Alle Infos zur Räumpflicht).

Winterliche Straßenverhältnisse haben Anfang Dezember in mehreren Bundesländern zu Unfällen mit mehreren Verletzten geführt. Auch im Allgäu gab es eine regelrechte Unfallserie, die die Polizei auf Trab hielt.

Bilderstrecke

So wirkt sich der Klimawandel auf das Allgäu aus

Wie wird der Winter 2021/2022 in Deutschland? Das sagen ein Schnee-Orakel und der amerikanische Wetterdienst NOAA.