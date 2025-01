Strenger Frost und Sonnenschein heute im Allgäu – bleibt es so?

So wird das Wetter im Allgäu heute am Dienstag, 14. Januar 2025: Und wieder wird es knackig kalt. Vielerorts im Allgäu scheint auch heute ausgiebig die Sonne bei frostigen Temperaturen. Ungetrübt bleibt der Sonnenschein jedoch nicht.

Die Temperaturen steigen heute auf –2 Grad in Memmingen, –1 Grad in Kaufbeuren und Lindau am Bodensee, 0 Grad in Kempten, 2 Grad in Füssen sowie 4 Grad in Oberstdorf.

Aktuelle DWD-Warnungen vor strengem Frost im Allgäu

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat aktuelle Warnmeldungen herausgegeben:

Frost (Stufe 2) : im gesamten Allgäu, gültig bis heute, 11 Uhr.

Wie wird das Wetter heute im Allgäu?

In Füssen ist es morgens bewölkt. Im weiteren Tagesverlauf ist es vom Nachmittag bis abends wolkenlos und die Temperaturen liegen zwischen -3 und 2 Grad. In der Nacht ist es bedeckt.

In Kaufbeuren bildet sich am Morgen Nebel. Im weiteren Tagesverlauf gibt es am Nachmittag und am Abend strahlenden Sonnenschein bei Temperaturen von -7 bis –1 Grad. In der Nacht bleibt es bedeckt.

In Kempten verdecken morgens einzelne Wolken die Sonne. Im weiteren Tagesverlauf ist es sonnig und die Temperatur erreicht 0 Grad. Abends ist es in Kempten locker bewölkt. Nachts ist es bewölkt.

In Lindau kommt es morgens zu einem Mix aus Sonne und Wolken. Weiterhin scheint vom Nachmittag bis abends die Sonne bei Werten von -3 bis zu –1 Grad. Nachts ist es bewölkt.

In Memmingen gibt es morgens eine Mischung aus Sonne und Wolken. Im weiteren Verlauf des Tages scheint mittags und abends die Sonne und die Temperaturen liegen zwischen -6 und –2 Grad. Nachts überwiegt dichte Bewölkung.

In Oberstdorf gibt es den ganzen Tag keine Wolken, die Sonne scheint bei Temperaturen von –8 bis 4 Grad. In der Nacht bleibt die Wolkendecke geschlossen.

Mittwoch, 15.1.25: Wettervorhersage für morgen fürs Allgäu

Das ist die DWD-Vorhersage für morgen für Bayern samt Allgäu: „Am Mittwoch meist dicht bewölkt und vor allem im Süden Bayerns nachlassender Schneefall mit Glätte. An den östlichen Mittelgebirgen ebenfalls etwas Schnee oder auch gefrierender Sprühregen. In Unterfranken meist trocken. Maximal 0 bis 4 Grad. Schwachwindig.“

Für Urlauber und Einheimische: Das Wetter im Allgäu für die nächsten 7 Tage

So wird das Wetter im Allgäu mit Oberstdorf, Kempten, Memmingen, Immenstadt, Füssen, Lindau, Marktoberdorf und Kaufbeuren heute und in den nächsten sieben Tagen.

Dienstag, 14. Januar : Sonnig und um die –1 Grad heute im Allgäu.

Mittwoch, 15. Januar : Bedeckter Himmel, leichter Schneefall und um die 0 Grad heute im Allgäu.

Donnerstag, 16. Januar : Neblig und um die 0 Grad heute im Allgäu.

Freitag, 17. Januar : Neblig und um die –2 Grad heute im Allgäu.

Samstag, 18. Januar : Es ist heute im Allgäu sonnig bei um die 0 Grad.

Sonntag, 19. Januar : Sonne und Wolken heute bei um die 5 Grad im Allgäu.

Montag, 20. Januar : Leichte Bewölkung und um die 6 Grad heute im Allgäu.

Dienstag, 21. Januar : Viele Wolken heute im Allgäu bei um die 6 Grad.

Wie ist das Klima im Allgäu?

Die Durchschnittstemperaturen im Allgäu liegen im Jahresmittel bei rund 8,2 Grad. Das ist ein Durchschnittswert für Deutschland. Wärmster Monat ist der Juli mit 22 Grad, kältester Monat ist der Januar mit 2 Grad.

Im Allgäu herrscht mehrmals im Jahr Föhn. Durch den Wolkenstau vor den Alpen kommt es regelmäßig zu ergiebigen Niederschlägen in Form von Regen oder Schnee.

Die Klimatabelle für Kempten, der größten Stadt im Allgäu, zeigt die Klimabedingungen in der Region.

2021: Höchstwert: 30,8 Grad. Tiefstwert: -17,7 Grad. 33 Sommertage über 25 Grad. 136 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

2020: Höchstwert: 33 Grad. Tiefstwert: -9,4 Grad. 37 Sommertage über 25 Grad. 112 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

2019: Höchstwert: 34,6 Grad. Tiefstwert: -14,6 Grad. 43 Sommertage über 25 Grad. 102 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

2018: Höchstwert: 32,9 Grad. Tiefstwert: -16,8 Grad. 63 Sommertage über 25 Grad. 104 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

2017: Höchstwert: 32 Grad. Tiefstwert: -23,5 Grad. 49 Sommertage über 25 Grad. 118 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

Allgäuer Markenzeichen sind:

Was ist die beste Zeit und wann herrscht das beste Wetter für einen Urlaub im Allgäu?

Das Allgäu ist zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter eine Reise wert. Die beste Reisezeit für Allgäu sind folglich Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember.

Die Wintermonate sind vor allem bei den Freunden des Wintersports begehrt: Ski Alpin, Langlauf oder Skitouren, alles ist möglich im Allgäu. Jahr für Jahr beginnt in Oberstdorf die legendäre Vierschanzentournee der Skispringer.

Ist der Schnee getaut, geht’s wieder rauf auf den Berg. Entweder mit einer der beliebten Bergbahnen im Allgäu oder es werden die schönsten Berge mit Wanderschuhen und Wanderstöcken erklommen.

