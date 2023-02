Meteorologin erwartet bis zu einem Meter Neuschnee in den Allgäuer Alpen

Es wird in den kommenden Tagen nass – in höheren Lagen schneit es dagegen stark. Deshalb erhöht sich dort auch die Lawinengefahr. Die Wetter-Aussichten.

02.02.2023 | Stand: 08:44 Uhr

Alles andere als langweiliges Wetter: In den kommenden Tagen ist in den Bergen mit viel Neuschnee und einem starken Anstieg der Lawinengefahr zu rechnen. Unterhalb von etwa 1000 Metern fallen die erwarteten ergiebigen Niederschläge im Allgäu dagegen als Regen oder Schneeregen. Laut Meteorologen wird der unbeständige Wettercharakter voraussichtlich auch am Wochenende anhalten, die Schneefallgrenze soll aber im Laufe des Sonntags wieder etwas sinken.

Wie viel Schnee soll im Allgäu in den nächsten Tagen fallen?

Bis zu einem Meter Neuschnee fällt laut Prognosen in den Bergen oberhalb von 1000 bis 1200 Metern im Laufe der nächsten Tage: „An den Alpen stellt sich eine Dauerregen- beziehungsweise Schneelage ein“, sagt Diplom-Meteorologin Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst. Niederschlagsgebiete würden sich mit der starken Nordwestströmung an den Bergen stauen.

Begleitet werden die Niederschläge vor allem auf den Berggipfeln von starkem Wind bis hin zu Sturmstärke. An der lebhaften Nordwestwetterlage wird sich nach einer vorübergehenden Beruhigung am Freitag wohl auch am Wochenende nichts ändern.

Wie hoch ist die Lawinengefahr in den Allgäuer Alpen?

Der bayerische Lawinenwarndienst prognostiziert einen „markanten Anstieg der Lawinengefahr“ durch die großen Neuschneemengen und den starken Wind. Voraussichtlich wird sich das Wetter erst zu Beginn der neuen Woche beruhigen, bei leicht zurückgehenden Temperaturen soll es anfangs noch bis ins höhere Flachland schneien.

Ob es auch in niederen Lagen notwendig wird, sich winterfest zu machen, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

Für die kommende Woche deutet sich laut Meteogroup-Chefmeteorologe Joachim Schug ruhigeres Winterwetter mit teils strengem Frost in den Nächten und leichten Plusgraden tagsüber an – das dürfte Wintersportler freuen. „In den nächsten Tagen gibt es also in mittleren und höheren Lagen ordentlich Neuschnee“, sagt Schug.

