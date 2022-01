Es wird ungemütlich: Zum Wochenende ziehen Schnee und Sturm ins Allgäu

Das wars mit der Sonne im Allgäu. Zum Wochenende hin ziehen Schnee und Sturm in die Region. Hier die 7-Tage-Wettervorschau.

27.01.2022 | Stand: 11:31 Uhr

Am Donnerstag scheint im Allgäu überwiegend noch die Sonne. Doch nach ein paar sonnigen Tagen ist es mit dem guten Wetter zum Wochenende hin laut des Deutschen Wetterdiensts schon wieder vorbei: Schnee und Sturm ziehen ins Allgäu. So wird das Wetter in den nächsten sieben Tagen.

Sonnenschein am Donnerstag am Alpenrand - Ab Nachmittag kommen Schnee und Sturm an den Alpen

Am Donnerstag hält sich vormittags teilweise noch zäher Nebel im Allgäu, es ist frostig und kann stellenweise glatt sein. Meist setzt sich dann aber noch die Sonne durch, vor allem in Alpennähe. Im Lauf des Tages zieht ein graues Wolkenband mit Regen von Norden bis in den Süden. In höheren Lagen geht der Regen in Schnee über. Der Wind aus West bis Südwest frischt auf und bringt ab dem Abend im Bergland Sturmböen mit bis zu 85 km/h, die über Nacht anhalten. Die Temperaturen liegen zwischen minus 1 und plus 5 Grad.

Ein Bild, das die Allgäuer zum Wochenende laut Wetterberichten wieder erwartet: Es soll nochmal schneien. Bild: Peter Kneffel, dpa (Archivbild)

Schneefall in der Nacht auf Freitag erwartet - Tagsüber schneit und stürmt es nahe der Alpen weiter

In der überall sehr wechselhaften Nacht von Donnerstag auf Freitag gehen viele Schneeregen- oder Schneeschauer im Süden nieder. Oberhalb von etwa 600 Metern rechnet der Deutsche Wetterdienst mit 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee, in den Alpen mit bis zu 10 Zentimetern. Die Temperaturen sinken auf plus 5 bis minus 5 Grad. Auf einigen Straßen kann es rutschig werden.

Am Freitag ist es tagsüber meist stark bewölkt und besonders nach Süden schneit oder schneeregnet es weiter. An den Alpen kann es teilweise ununterbrochen schneien, oberhalb von etwa 800 Metern muss mit 10 bis 20 Zentimetern Neuschnee gerechnet werden. Auf manchen Straßen kann es noch glatt sein. Die Temperautren liegen bei minus 3 bis plus 2 Grad. Es bleibt windig aus West bis Nordwest, im Bergland halten sich die Sturmböen. Im Tagesverläuf lässt der Wind allmählich nach.

In der Nacht zum Samstag bleibt es bewölkt, die Schneeschauer ziehen nach Südosten hin ab. Nachts kühlt es auf minus drei bis plus 2 Grad ab, in Alpentälern auf bis zu minus 5 Grad.

Am Samstag schneeregnet oder schneit es im Allgäu weiter - Im Bergland drohen schwere Sturmböen

Am Samstag bleibt es dicht bewölkt, es ziehen neue Regenschauer aus nördlicher Richtung bis an die Alpen, in hohen Lagen schneit es. Die Temperaturen erreichen maximal 3 bis 5 Grad. Es weht ein in Böen starker bis stürmischer Südwest- bis Westwind. Im Bergland drohen schwere Sturmböen.

In der Nacht zum Sonntag regnet beziehungsweise schneit es bei sinkender Schneefallgrenze in höheren Lagen weiter. Es kühlt auf 5 bis 0 Grad ab.

Weiterhin Regen und Schnee am Sonntag an den Alpen - Es bleibt stürmisch

Wolkig geht es am Sonntag weiter. Vor allem im Bergland und an den Alpen regnet es zeitweise noch schauerartig, in höheren Lagen kann es weiter schneien. Die Temperaturen steigen auf 0 bis 9 Grad. Es bleibt windig bis stürmisch, im südlichen Bergland droht schwerer Sturm, der sich zum Abend hin aber abschwächt.

In der Nacht zum Montag ist es anfangs wechselnd bewölkt, örtlich bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf plus 2 bis minus 3 Grad.

Wie wird das Wetter in den nächsten Tagen? Der Ausblick im Allgäu für Kempten, Memmingen, Kaufbeuren und Oberstdorf

Donnerstag, 27. Januar : Der Sonne-Wolken-Mix bleibt dem Allgäu noch einen Tag erhalten. Ab Nachmittag kommen Regen, Schnee und Sturm an den Alpen.

: Der Sonne-Wolken-Mix bleibt dem Allgäu noch einen Tag erhalten. Ab Nachmittag kommen Regen, Schnee und Sturm an den Alpen. Freitag, 28. Januar : Ein ungemütlicher Tag mit Schnee und Schneeregen erwartet uns im Allgäu. Oberhalb von 800 Metern kann es 10 bis 20 Zentimeter schneien. Es bleibt stürmisch.

: Ein ungemütlicher Tag mit Schnee und Schneeregen erwartet uns im Allgäu. Oberhalb von 800 Metern kann es 10 bis 20 Zentimeter schneien. Es bleibt stürmisch. Samstag, 29. Januar : Im Allgäu schneeregnet, schneit und stürmt weiter. Im Bergland drohen schwere Sturmböen.

: Im Allgäu schneeregnet, schneit und stürmt weiter. Im Bergland drohen schwere Sturmböen. Sonntag, 30. Januar: Das Thermometer klettert wieder etwas nach oben. Es bleibt aber windig bis stürmisch. Vor allem im Bergland regnet oder schneit es teils schauerartig.

Das Thermometer klettert wieder etwas nach oben. Es bleibt aber windig bis stürmisch. Vor allem im Bergland regnet oder schneit es teils schauerartig. Montag, 31. Januar: Im Allgäu muss weiter mit Schnee, Wind und teils Sturm gerechnet werden. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend auf 200 bis 500 Meter. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt.

Im Allgäu muss weiter mit Schnee, Wind und teils Sturm gerechnet werden. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend auf 200 bis 500 Meter. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Dienstag, 1. Februar: Der Februar startet winterlich im Allgäu. Bei um die 0 Grad kann es immer wieder schneeregnen oder schneien. Der Wind wird wieder stärker, an den Bergen drohen Sturmböen.

Der Februar startet winterlich im Allgäu. Bei um die 0 Grad kann es immer wieder schneeregnen oder schneien. Der Wind wird wieder stärker, an den Bergen drohen Sturmböen. Mittwoch, 2. Februar: An den Alpen länger anhaltende Niederschläge, oft bis in tiefe Lagen als Schnee. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Es bleibt windig mit Sturmböen auf den Bergen.

An den Alpen länger anhaltende Niederschläge, oft bis in tiefe Lagen als Schnee. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Es bleibt windig mit Sturmböen auf den Bergen. Donnerstag, 3. Februar: Im Allgäu bleibt es weiterhin wechselhaft mit weiteren Niederschlägen und windig, auf den Bergen wird es zeitweise stürmisch. Allmählich milder, Schneefall wohl nur in höheren Lagen.

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auch in unserem Wetter-Special mit Biowetter, Regenradar, UV-Index und Ozonbelastung.