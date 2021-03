Das Wochenende wird stürmisch im Allgäu - dann kommt der Winter zurück

Nach Sturmtief Klaus kommen die nächsten kräftigen Böen. Am Sonntag kann es im Allgäu auch schneien - zum Wochenstart ebenso.

13.03.2021 | Stand: 15:11 Uhr

Zwar hat Sturmtief Klaus das Allgäu weitesgehend verschont, doch die nächsten Windböen kommen bestimmt - nämlich am Wochenende. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Samstag vor Sturmböen. Betroffen ist das gesamte Allgäu, in höheren Lagen soll es am kräftigsten winden.

Das Allgäu ist aber nicht allein: Der Sturm zieht über ganz Deutschland. Allerdings wird es nicht kälter: Die Temperaturen bleiben im Allgäu am Samstag bei durchschnittlich zehn Grad, am Sonntag sinken sie ein wenig.

Wintereinbruch: Schnee fällt nis in tiefe Lagen

Dann kann es in den Bergen auch wieder schneien. Der DWD warnt auch vor markantem Schneefall in der Nacht auf Sonntag. Dann liegen die Temperaturen voraussichtlich nur noch bei maximal einem bis zehn Grad. Dazu gibt es Regen- und Graupelschauer, auch kurze Gewitter sind möglich. Im Bergland gibt es Schneeschauer, im Süden teils auch in tieferen Lagen Schnee. Gebietsweise kommen noch mal stürmische Böen auf.

Die neue Woche beginnt noch etwas kälter, mit Tiefstwerten zwischen vier und minus drei Grad im Bergland in der Nacht auf Montag. Im Bergland fällt dem DWD zufolge Schnee, im Südosten bis in die tieferen Lagen Schneeregen oder Schnee. Glätte droht. Tagsüber geht es mit Schauern, Schnee und lokalen Graupelgewittern winterlich weiter. An den Alpen sind teils erhebliche Neuschneemengen zu erwarten. Die Höchstwerte liegen am Montag im einstelligen Bereich.

Auch ganz Bayern steht ein windiges Wochenende bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Samstag pustet der Wind mit teilweise orkanartigen Böen von bis zu 110 Kilometer pro Stunde durch den Freistaat.

In Teilen Bayerns kann es zudem gewittern und schneien oder regnen. Einzig in Alpennähe schaut die Sonne vereinzelt hinter den Wolken hervor. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf drei bis minus zwei Grad. Auch der Sonntag wird regnerisch und windig, bei Höchsttemperaturen von drei bis acht Grad.