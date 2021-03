Das Wochenende wird stürmisch im Allgäu

Nach Sturmtief Klaus kommen die nächsten kräftigen Böen. Am Sonntag kann es im Allgäu auch schneien.

12.03.2021 | Stand: 19:34 Uhr

Zwar hat Sturmtief Klaus das Allgäu weitesgehend verschont, doch die nächsten Windböen kommen bestimmt - nämlich am Wochenende. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Samstag vor Sturmböen. Betroffen ist das gesamte Allgäu, in höheren Lagen soll es am kräftigsten winden.

Das Allgäu ist aber nicht allein: Der Sturm zieht über ganz Deutschland. Allerdings wird es nicht kälter: Die Temperaturen bleiben im Allgäu am Samstag bei durchschnittlich zehn Grad, am Sonntag sinken sie ein wenig. Dann kann es aber in den Bergen auch wieder schneien. Das Allgäu-Wetter im Detail finden Sie hier.