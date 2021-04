Das war der frostigste April seit 20 Jahren in der Region

Der Monat April war um vier bis sechs Grad kälter als im vergangenen Jahr. In den Bergen soll es jetzt sogar nochmals schneien.

30.04.2021 | Stand: 06:04 Uhr

Seit Längerem ist mit dem April 2021 ein Monat wieder einmal kälter ausgefallen als im langjährigen klimatologischen Mittel. Der am Freitag zu Ende gehende zweite Frühlingsmonat war nach ersten Berechnungen etwa drei Grad kälter als im Durchschnitt der vergangenen Jahre, sagt Meteogroup-Chefmeteorologe Joachim Schug. In Zeiten der Klimaerwärmung fallen seit Jahren die meisten Monate wärmer als im Durchschnitt aus. Der April 2020 war um vier bis sechs Grad wärmer als in diesem Jahr.

In anderen Teilen Deutschlands war der jetzt zu Ende gehende April sogar der kälteste seit 1980. In den Bergen hatte es heuer im April immer wieder Neuschnee bis in mittlere Lagen gegeben. Mehrmals schneite es sogar bis in höher gelegene Täler. Entsprechend liegt oben auch noch richtig viel Schnee: Auf dem Nebelhorn beispielsweise zwei Meter, auf dem Fellhorn knapp ein Meter und auf der Zugspitze sogar noch 2,60 Meter.

April war im Allgäu auch zu trocken und zu sonnig

Zudem sei der diesjährige April aber auch zu trocken und sonnig gewesen, sagt Schug. Verregnet wird vermutlich der Start in den Mai. Vor allem am Sonntag könnten ergiebige Mengen fallen und oberhalb von 1200 bis 1400 Metern wird es schneien. In höheren Lagen könnten nochmals 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen.

Auch im weiteren Verlauf des Monats Mai hat es der Frühling nicht leicht, sich gegen kalte Luftmassen aus Norden durchzusetzen. „Es wird nur langsam milder“, sagt Schug, bleibt aber bei der Sommerprognose: Im Juni und Juli sei zu trockenes und überdurchschnittlich warmes Sommerwetter zu erwarten.

Pegel von Flüssen und Bächen niedrig

Bereits jetzt sind die Pegel von Bächen und Flüssen in ganz Schwaben und in weiten Teilen Bayerns sehr niedrig. Weniger betroffen sind Flüsse, die ihren Einzugsbereich in den Bergen haben, wo jetzt noch Schnee liegt. Solche Gewässer – beispielsweise Wertach, Lech und Iller – werden von Schmelzwasser gespeist.

Mit dem Pflanzen von kälteempfindlichen Gewächsen im Freien sollten Hobbygärtner vorerst noch warten. Erst am 15. Mai enden mit der sogenannten Kalten Sophie die Eisheiligen (vom 11. bis 15. Mai). Vor allem bei aufklarendem Himmel kann es im Mai noch zu Bodenfrösten kommen.

Lesen Sie auch: Das war der kälteste April seit 40 Jahren in Deutschland