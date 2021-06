Starkregen, Sturmböen und Hagel! Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter im Allgäu

Nach Sonne satt und Biergarten-Wetter schlägt das Wetter im Allgäu am Freitag um: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in der Region.

04.06.2021 | Stand: 09:18 Uhr

Jetzt kommt der Wetter-Rumms! Nach den sommerlich warmen Tagen unter der Woche mit reichlich Sonne ziehen am Freitag Gewitterwolken im Allgäu auf. Schon heute soll es ab dem Mittag mancherorts kräftige Gewitter geben. Am Wochenende drohen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) regional sogar Unwetter.

Für das Allgäu hat der DWD am Freitagmorgen Warnungen vor schweren Gewittern herausgegeben. Sie betreffen:

Kempten: Warnung vor schwerem Gewitter ab Freitag, 11 Uhr, zunächst bis Samstag, 0 Uhr.

Warnung vor schwerem Gewitter ab Freitag, 11 Uhr, zunächst bis Samstag, 0 Uhr. Kaufbeuren Warnung vor schwerem Gewitter ab Freitag, 11 Uhr, zunächst bis Samstag, 0 Uhr.

Warnung vor schwerem Gewitter ab Freitag, 11 Uhr, zunächst bis Samstag, 0 Uhr. Memmingen Warnung vor schwerem Gewitter ab Freitag, 11 Uhr, zunächst bis Samstag, 0 Uhr.

Warnung vor schwerem Gewitter ab Freitag, 11 Uhr, zunächst bis Samstag, 0 Uhr. Oberallgäu Warnung vor schwerem Gewitter ab Freitag, 11 Uhr, zunächst bis Samstag, 0 Uhr.

Warnung vor schwerem Gewitter ab Freitag, 11 Uhr, zunächst bis Samstag, 0 Uhr. Ostallgäu: Warnung vor schwerem Gewitter ab Freitag, 11 Uhr, zunächst bis Samstag, 0 Uhr.

Warnung vor schwerem Gewitter ab Freitag, 11 Uhr, zunächst bis Samstag, 0 Uhr. Unterallgäu: Warnung vor schwerem Gewitter ab Freitag, 11 Uhr, zunächst bis Samstag, 0 Uhr.

Wetter-Dienst warnt vor Starkregen, Sturmböen und Hagel im Allgäu

Bei örtlich schweren Gewittern muss laut DWD mit teils heftigem bis extremem Starkregen (50 l/qm) in kurzer Zeit gerechnet werden. Gebietsweise ist auch mehrstündiger heftiger Starkregen möglich. Als weitere Begleiterscheinungen können Sturmböen bis 85 Stundenkilometer und Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter auftreten. Örtlich kann es Blitzschlag geben (Lesen Sie auch: Wie wird der Sommer 2021? - Wetter-Organisation gibt Prognose ab).

Auch am Samstag rechnen die Meteorologen mit vielen Wolken über dem Allgäu. Schon am Morgen sollen einzelne Schauer möglich sein, vereinzelt auch starke Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 26 Grad. Am Sonntag soll es im Alpenvorland weiter gewittrig bleiben, im nördlichen Schwaben könnte es hingegen nur einzelne Schauer geben.