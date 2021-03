Der Winter kommt zurück ins Allgäu

Wer dachte, dass der Frühling kommt, hat sich getäuscht: Kommende Woche schneit es wieder in Bayern. Das Wetter für das Allgäu.

14.03.2021 | Stand: 09:29 Uhr

Der Winter kehrt nach Bayern zurück. Vor allem die Alpen werden in den nächsten Tagen wieder mit Schnee bedeckt sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Nach dem ungemütlichen Sturm-Wochenende kommt also der Winter noch einmal.

Am Sonntagmorgen ist der Himmel laut den Meteorologen noch stark bewölkt. Später kommt es in einigen Gebieten zu Schnee- und Graupelschauern. In den tieferen Lagen soll es regnen. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen drei und neun Grad.

So wird das Wetter im Allgäu

Auch in der kommenden Woche wird es winterlich weiß. So prognostiziert der DWD, dass es bis Donnerstag weiter schneien kann. Im Oberallgäu sind 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee möglich, in den Allgäuer Alpen sogar bis zu 100 Zentimeter.

Im nördlicheren Allgäu wird aus dem Schnee vermutlich eher Schneeregen, die Temperaturen liegen leicht über dem Gefrierpunkt. Erst ab Donnerstag soll langsam wieder die Sonne hervorkommen und das Wochenende könnte dann laut Vorhersagen wieder etwas schöner werden. Es bleibt allerdings kühl, teilweise sinken die Temperaturen im Oberallgäu auf minus zehn Grad. Das Allgäu-Wetter im Detail finden Sie hier.

