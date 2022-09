Es bleibt ungemütlich im Allgäu - doch der goldene Herbst ist bereits in Sicht

Das Wetter der nächsten Tage im Allgäu bleibt ungemütlich. Ein Meteorologe verrät, wann Besserung in Sicht ist und wie der kommende Winter werden könnte.

26.09.2022 | Stand: 14:33 Uhr

Unbeständig, regnerisch, windig, kühl und nass: So präsentiert sich das Wetter in den kommenden Tagen und leider wohl auch am langen Wochenende. Montag ist ja der 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit.

„Bei tagsüber gerade mal noch zehn Grad gibt es Schneeflocken bis 1200 Meter herab, etwas Neuschnee bis 1500 Meter“, sagt Meteogroup-Chefmeteorologe Joachim Schug. Erst am Freitag, dem letzten Septembertag, werde es kurzfristig wieder trocken und milde, bevor das Wochenende erneut Wolken und Regen bringe. Allerdings sollen die Temperaturen dann etwas ansteigen. (Die aktuellen Wetteraussichten der nächsten Tage finden Sie in unserem Sieben-Tage-Wetter.)

Wetter im Allgäu: Besserung ab dem Tag der Deutschen Einheit zu erwarten

Auf Wetterbesserung können wir nach Schugs Worten erst ab Montag, dem Nationalfeiertag, hoffen. Danach werde sich der Oktober voraussichtlich von seiner goldenen Seite zeigen. Wie lange dieser "Altweibersommer" anhält, sei aber jetzt noch nicht absehbar.

Ab dem Tag der Deutschen Einheit wird sich der Herbst wohl von seiner goldenen Seite zeigen. Bild: Michael Munkler

Das kühle und niederschlagsreiche Wetter hat aber auch seine positiven Seiten: Viele immer noch niedrige Pegel von Bächen und Flüssen steigen langsam wieder und in den Hochlagen der Alpen ist das in diesem Sommer besonders starke Abschmelzen der Gletscher für dieses Jahr wohl beendet.

Gletscherforscher aus dem Allgäu: „Teilweise über sechs Meter an Eisdicke verloren“

Gerade vom Vernagtferner in den Ötztaler Alpen zurück gekommen ist Gletscherforscher Dr. Christoph Mayer von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. „Da sieht es sehr düster aus“, berichtet der gebürtige Allgäuer über seine Messungen. „Wir haben teilweise über sechs Meter an Eisdicke verloren“. Der Vernagtferner wird von Experten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften seit 1965 beobachtet und alljährlich gemessen.

Wie wird der kommende Winter im Allgäu?

Und wie fällt die kommende kalte Jahreszeit aus? „Erste Hochrechnungen zeigen einen insgesamt zu warmen Winter, auch wenn einige Modelle ausscheren“, antwortet Meteorologe Schug.

Einen strengen Winter halte er für unwahrscheinlich: „Dafür ist es in der Arktis und in Nordsibirien jetzt noch viel zu warm.“ Voraussichtlich werde es nach einem trockenen Oktober ab November aber eher zu nass mit mehr Niederschlag als im langjährigen Mittel. Der Meteorologe: „Dann gibt es sicher auch Schnee - zumindest in den Bergen.“

Ab Montag, 3. Oktober, schließen in den Allgäuer Hochalpen die ersten Hütten. In höheren Lagen, oberhalb von 2000 Metern, sei mit winterlichen Verhältnissen zu rechnen, teilte die Alpininformation in Oberstdorf gestern mit.

