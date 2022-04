Wetterdienst warnt vor Sturm und Orkanböen im Allgäu

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Donnerstag vor Sturmböen im ganzen Allgäu und darüber hinaus. In den Bergen sind auch Orkanböen möglich.

06.04.2022 | Stand: 22:08 Uhr

Sturmböen im ganzen Allgäu: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwochabend eine Warnung vor "markantem Wetter" im Allgäu herausgegeben. Demnach muss in der Region vielerorts mit Sturmböen gerechnet werden. In den höheren Lagen derr Alpen sind auch orkanartige Böen möglich.

Die Sturmwarnung des DWD gilt für:

Kempten

Memmingen

Kaufbeuren

Oberallgäu

Unterallgäu

Ostallgäu

Landkreis Lindau

Dem Wetterdienst zufolge werden die Sturmböen erstmals am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr auftreten und sich dann bis in den frühen Freitagmorgen ziehen. "Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände", heißt es in der Warnung.

Auch andernorts in Bayern kann es sehr stürmisch werden. Die Warnung vor Sturm gilt für

Oberbayern:

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Kreis Berchtesgadener Land, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Kreis Miesbach, Kreis Rosenheim, Kreis Traunstein

Oberpfalz:

Kreis Tirschenreuth

Oberfranken:

Kreis Bayreuth, Kreis Hof, Kreis Kronach, Kreis Kulmbach, Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Stadt Hof

Unterfranken:

Kreis Bad Kissingen, Kreis Rhön-Grabfeld

Turbulente Tage stehen zudem dem Allgäu beim Wetter bevor. Wie es in den kommenden Tagen weiter gehen soll, erfahren Sie hier.

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie in unserem Wetter-Special mit Unwetterwarnungen und Regenradar.