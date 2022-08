Wann es diese Woche heiß wird - und ab wann Gewitter drohen

Der Montag startet angenehm, dann wird es schwül-warm. Knacken wir auch diese Woche wieder die 30-Grad-Marke im Allgäu? Mehr Infos in unserem 7-Tage-Wetter.

01.08.2022 | Stand: 06:58 Uhr

Aktualisiert am Montag um 6.45 Uhr: Viel Sonne, ein paar Wolken und lokale Gewitter - so geht es in die neue Woche. Bis zum Donnerstag hin steigen die Temperaturen dann auf 30 Grad oder sogar knapp darüber. Kräftig krachen kann es dann am Freitag wenn mit einer Gewitterfront die Temperaturen nach unten purzeln. Am kommenden Wochenende liegen dann die Höchstwerte nur noch knapp über 20 Grad. (Die aktuellen Unwetterwarnungen finden Sie auch immer hier.)

7-Tage-Ausblick: Das Wetter für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu

Montag. 1. August: Die neue Woche startet mit Sonne und Wolken - am Abend steigt die Gewitterwahrscheinlichkeit. Maximal 26 Grad.

Dienstag, 2. August: Ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix bringt gute 11 Stunden Sonnenschein. Gewitter am Abend sind unwahrscheinlich, aber möglich. Bis 27 Grad.

Mittwoch, 3. August: Meist ist es wolkenlos, die Werte klettern bis an die 30 Grad.

Donnerstag, 4. August: Mit bis zu 33 Grad der wärmste Tag der Woche. Am Nachmittag ziehen vereinzelt Quellwolken auf.

Freitag, 5. August: Nach einem sonnigen Start zieht am Nachmittag eine Gewitterfront auf und bringt Abkühlung. Zuvor werden es noch einmal bis zu 27 Grad.

Samstag, 6. August: Trocken mit Wolken und Sonne, aber nur noch maximal 22 Grad.

Sonntag 7. August: Ähnlich wie am Samstag, am Abend kann es regnen.

