Regen im Anmarsch: Wo liegt die Schneefallgrenze im Allgäu?

Nach dem Schnee gestern ist das Winterwetter-Comeback im Allgäu heute wieder Geschichte: Es wird regnen. Wo liegt die Schneefallgrenze? Die 7-Tage-Vorschau.

11.01.2023 | Stand: 07:08 Uhr

Das Wetter im Allgäu zeigt sich nach dem kurzen Winter-Comeback heute schon wieder mild und trüb. Der Tag startet von Oberstdorf über Kempten bis Memmingen mit vielen Wolken. Im Tagesverlauf ziehen von Nordwesten her Schauer auf.

Ab Mittag steigt das Regenrisiko, gegen Abend kann es fast überall im Allgäu regnen. Nur direkt an den Alpen zeigt sich heute hin und wieder mal die Sonne.

Bei Temperaturen zwischen acht und elf Grad am Tag schmilzen im Tal die Schneereste von gestern schnell dahin. In der Nacht sinkt die Schneefallgrenze im Allgäu bei Temperaturen von zwei bis fünf Grad plus immerhin bis auf 1000 Meter.

Kurzes Winter-Comeback im Allgäu

Der gestrige Dienstag hatte in höheren Lagen im Ober- und Ostallgäu endlich den ersehnten Schneefall gebracht. Oberhalb von 600 Metern gab es fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee, in den Bergen sogar mehr. In Sonthofen mussten die Schneeschaufeln aus der Garage geholt werden, am Riedbergpass herrschte sogar Schneekettenpflicht wegen des winterlichen Wetters. Immerhin ein kurzes Aufatmen bei Skiliftbetreibern und Wintersportfans, denen der viel zu milde Winter im Allgäu bisher zu schaffen machte.

Und so geht es beim 7-Tage-Wetter im Allgäu weiter.

Am Riedbergpass im Allgäu herrschte am Dienstagmorgen (10.1.2023) Schneekettenpflicht. Bild: Benjamin Liss

7-Tage-Ausblick: Das Wetter im Allgäu von Memmingen und Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen, Immenstadt, Füssen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen?

Mittwoch, 11. Januar: Schon die Nacht verlief mit Temperaturen im Plus-Bereich wieder mild. Tagsüber regnet es im ganzen Allgäu immer wieder bei Temperaturen von plus acht bis elf Grad. Dazu kann mitunter ein böiger Wind wehen.

Schon die Nacht verlief mit Temperaturen im Plus-Bereich wieder mild. Tagsüber regnet es im ganzen Allgäu immer wieder bei Temperaturen von plus acht bis elf Grad. Dazu kann mitunter ein böiger Wind wehen. Donnerstag, 12. Januar: Es wird bei sieben bis acht Grad etwas kühler, bleibt aber mild. Ein Mix aus Sonne und Wolken und einzelnen Schauern begleitet uns durch den Tag.

Es wird bei sieben bis acht Grad etwas kühler, bleibt aber mild. Ein Mix aus Sonne und Wolken und einzelnen Schauern begleitet uns durch den Tag. Freitag, 13. Januar : Nachts null (Füssen) bis plus fünf Grad ( Buchloe

: Nachts null (Füssen) bis plus fünf Grad ( Samstag, 14. Januar: Auch am Wochenende ist kein Wintereinbruch im Allgäuer Wetter in Sicht. Bis zu neun Grad kann es warm werden, zwischendurch regnet es. An den Bergen spitzelt ab und an die Sonne durch.

Auch am Wochenende ist kein Wintereinbruch im Allgäuer Wetter in Sicht. Bis zu neun Grad kann es warm werden, zwischendurch regnet es. An den Bergen spitzelt ab und an die Sonne durch. Sonntag, 15. Januar: Nachts kann bei Temperaturen zwischen minus 1 und plus 1 Grad etwas Schnee fallen. Tagsüber geht der bei Temperaturen von sieben bis zehn Grad plus in Regen über.

Nachts kann bei Temperaturen zwischen minus 1 und plus 1 Grad etwas Schnee fallen. Tagsüber geht der bei Temperaturen von sieben bis zehn Grad plus in Regen über. Montag, 16. Januar: Zum Start in die neue Woche fallen die Temperaturen: nachts bis zu - 5 Grad, tagsüber nur noch leichte Plus-Grade. Aber: es sind wenig Niederschläge und damit auch kaum neuer Schnee zum Start in die Woche in Sicht.

Zum Start in die neue Woche fallen die Temperaturen: nachts bis zu - 5 Grad, tagsüber nur noch leichte Plus-Grade. Aber: es sind wenig Niederschläge und damit auch kaum neuer Schnee zum Start in die Woche in Sicht. Dienstag, 17. Januar: Es wird nochmals etwas kühler. Viele Wolken, aber kaum Niederschläge in den Prognosen. Erst zum Ende der Arbeitswoche ist nach derzeitigem Stand neuer Schnee im Allgäu in Sicht.

Trotz der milden Temperaturen sind viele Pisten im Allgäu beschneit und Skifahren möglich. Wer also auf den sogenannten weißen Bändern fahren will, kann sich hier über die Preise der Allgäuer Skigebiete informieren - sollte aber auch die Tipps der Experten zum Pistenverhalten bei solchen Bedingungen beachten.

Welche Skigebiete offen haben, lesen Sie hier. Wer die Winter-Saison im Allgäu etwas entspannter angehen will oder mit Familie unterwegs ist, findet hier die schönsten Rodel-Strecken in der Region. Und auch die Langläuferinnen und Langläufer kommen bereits auf ihre Kosten. Hier finden Sie die ersten präparierten Loipen in der Region.

Unsere Vorschläge, was Urlauber und Einheimische trotz Schneemangels in der Region unternehmen können, finden Sie hier.

Herbst 2022 in Bayern mindestens drittwärmster seit Aufzeichnungsbeginn

Der Herbst 2022 war in Bayern ersten Auswertungen zufolge mindestens der drittwärmste seit Beginn flächendeckender Messungen im Jahr 1881. Mit einer vorläufigen Durchschnittstemperatur von 10,1 Grad könne der Zeitraum zwischen September und einschließlich November sogar noch zum zweitwärmsten bayerischen Herbst seit Messbeginn werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in München mit. Der wärmste bayerische Herbst wurde laut DWD im Jahr 2006 registriert - mit durchschnittlich 10,9 Grad. Auf Platz zwei lag bislang der Herbst 2014 mit 10,1 Grad.

Mit 248 Litern pro Quadratmeter fiel zudem mehr Niederschlag als im langjährigen Schnitt (204), gleichzeitig konnten sich die Bayern mit 350 Stunden über etwas mehr Sonnenschein freuen als im Mittel des Referenzzeitraums (335).

2022 zweitwärmster Sommer seit Aufzeichnungsbeginn: August einer der wärmsten Monate

Schon der Sommer 2022 war im Allgäu und Bayern rekordverdächtig. Mit dem August war der meteorologische Sommer zu Ende gegangen. Er war bayernweit der zweitwärmste und sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Zahl der Sonnenstunden war rekordverdächtig hoch. So schien die Sonne am Alpenrand um 20, im Unterland sogar um bis zu 40 Prozent mehr als üblich.

Es war auch erheblich wärmer als in den meisten früheren Jahren. Die Durchschnittstemperatur des gesamten Sommers lag beispielsweise in Kempten bei 18,5 Grad. Das sind 2,8 Grad mehr als in der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

In Frankreich ist die Situation ähnlich: Wetterdienste erwarten im Südwesten des Landes noch im November Temperaturen von bis zu 30 Grad.

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auch in unserem Wetter-Special mit Biowetter, Regenradar, UV-Index und Ozonbelastung.