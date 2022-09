Wetter-Ausblick: Wie wird das Wetter für die nächsten Viehscheide im Allgäu?

Zum Viehscheid in Oberstdorf zeigt sich der Spätsommer noch einmal von seiner schönsten Seite. Doch fällt schon am Wochenende der erste Schnee im Allgäu?

13.09.2022 | Stand: 08:35 Uhr

Nachdem die ersten Viehscheide in Oberstaufen, Pfronten, Bad Hindelang, Seeg und Jungholz am Wochenende bei Regen und Temperaturen um die 10 Grad stattfanden, können sich Besucherinnen und Besucher heute auf sonniges und warmes Wetter beim Viehscheid in Oberstdorf freuen. Besonders am Vormittag zeigt sich die Sonne häufig und die Temperaturen steigen an den Alpen auf bis zu 27 Grad.

Der Spätsommer zeigt sich im Allgäu noch einmal von seiner schönsten Seite, bevor gegen Nachmittag langsam Wolken aufziehen, die bereits am Abend Regenschauer bringen können. Am Mittwoch kommt die Sonne noch öfter zwischen den Regenwolken hervor. Ab Donnerstag gibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) länger anhaltenden und schauerartigen Regen. Alle aktuellen Warnungen vor Unwettern finden Sie hier.

Wie das Wetter am kommenden Wochenende wird, ob auch die Viehscheide zum Beispiel in Blaichach-Gunzesried, Nesselwang und Immenstadt verregnet werden und ob es in den Bergen sogar schneit, lesen Sie in unserer 7-Tage-Vorschau.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Dienstag, 13. September: Auch der Dienstag soll spätsommerlich bleiben: Bei viel Sonnenschein gibt es bis zu 27 Grad im Unterallgäu

Auch der Dienstag soll spätsommerlich bleiben: Bei viel Sonnenschein gibt es bis zu 27 Grad im Mittwoch, 14. September: Ab Mittwoch ziehen dann wieder Regenschauer über die Region, es bleibt überwiegend bewölkt. Die Temperaturen bleiben allerdings tagsüber bei gut 20 Grad.

Ab Mittwoch ziehen dann wieder Regenschauer über die Region, es bleibt überwiegend bewölkt. Die Temperaturen bleiben allerdings tagsüber bei gut 20 Grad. Donnerstag, 15. September : Der Donnerstag bringt uns wohl vor allem eins: Regen. In Kempten werden ersten Prognosen nach etwa 15 Liter pro Quadratmeter.

: Der Donnerstag bringt uns wohl vor allem eins: Regen. In Kempten werden ersten Prognosen nach etwa 15 Liter pro Quadratmeter. Freitag, 16. September: Auch am Freitag bleibt es regnerisch im Allgäu. Zumindest für wenige Stunden kommt aber auch die Sonne durch. In der Nacht zum Samstag sinkt die Schneefallgrenze auf 1500 Meter.

Auch am Freitag bleibt es regnerisch im Allgäu. Zumindest für wenige Stunden kommt aber auch die Sonne durch. In der Nacht zum Samstag sinkt die Schneefallgrenze auf 1500 Meter. Samstag, 17. September: Am Samstag geht es ähnlich weiter: Immer wieder ziehen Schauer und Gewitter durch das Allgäu. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad.

Am Samstag geht es ähnlich weiter: Immer wieder ziehen Schauer und Gewitter durch das Allgäu. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad. Sonntag, 18. September : Auch am Sonntag erwartet und kühles Schauerwetter. Nach einzelnen kurzen Gewittern lässt sich auch die Sonne mal im Allgäu blicken.

: Auch am Sonntag erwartet und kühles Schauerwetter. Nach einzelnen kurzen Gewittern lässt sich auch die Sonne mal im Allgäu blicken. Montag, 19. September: Ähnlich geht es in der neuen Woche weiter. Temperaturen liegen tagsüber zwischen 13 und 18 Grad. Nacht fallen die Temperaturen auf acht bis drei Grad.

August war einer der wärmsten Monate in Bayern

Mit dem August war der meteorologische Sommer zu Ende gegangen. Er war bayernweit der zweitwärmste und sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Zahl der Sonnenstunden war rekordverdächtig hoch. So schien die Sonne am Alpenrand um 20, im Unterland sogar um bis zu 40 Prozent mehr als üblich.

Es war auch erheblich wärmer als in den meisten früheren Jahren. Die Durchschnittstemperatur des gesamten Sommers lag beispielsweise in Kempten bei 18,5 Grad. Das sind 2,8 Grad mehr als in der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

