Kurze Pause vor der Hitzewelle: Heute ziehen Wolken durch das Allgäu

Der Hochsommer ist im Allgäu angekommen. Bevor es kommende Woche richtig heiß wird, steht ein angenehmes Ausflugswochenende bevor. Unsere 7-Tage-Vorschau.

15.07.2022 | Stand: 10:05 Uhr

Das Wetter im Allgäu nimmt Anlauf auf die Hitzewelle. Über 30 Grad werden in der kommenden Woche im Allgäu erwartet. So heiß wie in anderen Teilen Deutschlands mit Temperaturen an die 40 Grad wird es in der Region zum Glück nicht. Vorher steht noch ein kühler Freitag und ein angenehm warmes und nicht zu heißes Wochenende bevor.

Wetter am Wochenende: Angenehme Temperaturen und perfektes Ausflugswetter

Am Freitag ziehen dichtere Wolken durch das Allgäu. Die Temperaturen liegen bei 20 bis maximal 25 Grad. Im Verlauf des Tages sind in Alpennähe kurze Schauer und Gewitter möglich. (Lesen Sie auch: Wann Hitze gefährlich wird: Das müssen Sie in den nächsten Tagen beachten)

Viel Sonne sagt der DWD für Samstag voraus. An den Alpen können sich Quellwolken bilden, doch es bleibt trocken im Allgäu. Auch für Sonntag ist sommerliches Wetter mit viel Sonne bei angenehmen 22 bis 25 Grad gemeldet (perfektes Wetter für die vielen Veranstaltungen in der Region, zum Beispiel das Tänzelfest in Kaufbeuren).

Nächste Woche über 30 Grad im Allgäu - über 40 in anderen Teilen Deutschlands

Die Wetter-Modelle, dass es schon ab Samstag mit über 30 Grad heiß werden soll, verschieben sich nochmal. Die Hitzewelle bahnt sich dann ab Anfang kommender Woche in der Region an: Von Dienstag bis Donnerstag soll die 30-Grad-Marke von Oberstdorf bis Memmingen geknackt werden. Gegen Ende der Woche sind laut dem DWD im Allgäu kräftige Gewitter mit starken Schauern möglich.

In anderen Teilen Deutschlands soll es ab Anfang der Woche sogar Temperaturen von bis zu 40 Grad geben. Für Frankfurt am Main sind beispielsweise am Dienstag 41 Grad gemeldet, für Köln sogar 42 Grad. Bundesgesundheitsminister Lauterbach warnte aufgrund der bevorstehenden Hitzewelle vor Hitzetoten in Deutschland.

Im Allgäu können Sie sich entweder an schönen Seen oder in Freibädern abkühlen - hier finden Sie eine Übersicht über die Freibäder in der Region und hier die schönsten Badeseen im Allgäu.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu:

Freitag, 15. Juli: Am Freitag soll es bei 23 bis 25 Grad etwas kühler und bewölkt werden, aber es bleibt weitgehend trocken. In Alpennähe könnte es am Nachmittag vereinzelt Schauer geben.

Am Freitag soll es bei 23 bis 25 Grad etwas kühler und bewölkt werden, aber es bleibt weitgehend trocken. In Alpennähe könnte es am Nachmittag vereinzelt Schauer geben. Samstag, 16. Juli : 13 Stunden Sonne im Allgäu - und Temperaturen um die zwischen 22 und 25 Grad läuten ein sommerliches Wochenende ein.

: 13 Stunden Sonne im Allgäu - und Temperaturen um die zwischen 22 und 25 Grad läuten ein sommerliches Wochenende ein. Sonntag, 17. Juli : Entgegen der ersten Prognosen steigen die Temperaturen am Sonntag noch nicht auf 30 Grad im Allgäu. Es soll bei 24 Grad tagsüber noch kühler bleiben. Sonne satt gibt es mit 15 Stunden Sonnenschein. Die Temperaturen nachts sollen bei etwas 10 Grad liegen.

: Entgegen der ersten Prognosen steigen die Temperaturen am Sonntag noch nicht auf 30 Grad im Allgäu. Es soll bei 24 Grad tagsüber noch kühler bleiben. Sonne satt gibt es mit 15 Stunden Sonnenschein. Die Temperaturen nachts sollen bei etwas 10 Grad liegen. Montag, 18. Juli: Die neue Woche startet dann hochsommerlich in der Region: Die Temperaturen klettern auf bis zu 28 Grad.

Die neue Woche startet dann hochsommerlich in der Region: Die Temperaturen klettern auf bis zu 28 Grad. Dienstag: 19. Juli: Am Dienstag wird es dann nochmal wärmer und die Temperaturen sollen die 30-Grad-Marke knacken. 34 Grad werden in Füssen erwartet, 35 Grad in Memmingen.

Am Dienstag wird es dann nochmal wärmer und die Temperaturen sollen die 30-Grad-Marke knacken. 34 Grad werden in Füssen erwartet, 35 Grad in Memmingen. Mittwoch, 20. Juli: Am Mittwoch beibt es hochsommerlich warm - die Temperaturen sollen allgäuweit bei über 30 Grad bleiben. Zumindest in den Nächten kühlt es auf bis zu 17 Grad ab.

Am Mittwoch beibt es hochsommerlich warm - die Temperaturen sollen allgäuweit bei über 30 Grad bleiben. Zumindest in den Nächten kühlt es auf bis zu 17 Grad ab. Donnerstag, 21. Juli: Auch am Donnerstag in einer Woche soll das Allgäu die 30-Grad-Marke knacken.

Auch am Donnerstag in einer Woche soll das Allgäu die 30-Grad-Marke knacken. Freitag, 22. Juli: Abgesehen von einigen HItzegewittern wird auch der Freitag trocken bis heiß.

Bilderstrecke

So wirkt sich der Klimawandel auf das Allgäu aus

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auch in unserem Wetter-Special mit Biowetter, Regenradar, UV-Index und Ozonbelastung.