Bis zu minus 18 Grad: Erst Schneefall dann Bibber-Wochenende im Allgäu

Der heutige Freitag im Allgäu wird geprägt durch leichten Schneefall. Am Wochenende wird's richtig kalt. Unsere 7-Tage-Wetter-Vorschau.

16.12.2022 | Stand: 06:51 Uhr

Niederschläge und Temperaturen um den Gefrierpunkt bestimmten das Wetter im Allgäu seit Mittwoch. Viele Straßen waren auch heute früh spiegelglatt oder von Eis und Schnee bedeckt - es kam zu etlichen Unfällen.

Kurz vor dem Wochenende kündigt sich eine heftige Kältewelle an. Samstag wird das Allgäu zum Eisschrank. In den Abendstunden und in der Nacht zum Sonntag kann es teils bis zu -18 Grad kalt werden. Auch tagsüber ist es kühl bei bis zu -5 Grad, dafür lässt sich am Wochenende öfter mal die Sonne sehen.

Eiskalte Nächte am Wochenende im Allgäu

Und so entwickelt sich das Wetter im Allgäu in den nächsten Tagen: Am Freitag schneit es tagsüber zunächst, dann kehrt die Eiseskälte in die Region zurück. Der DWD spricht davon, dass" rückseitig erneut polare Meeresluft" einfließt. Schon in der Nacht von Freitag auf Samstag kann es ähnlich kalt werden wie zuletzt zu Wochenbeginn von Montag auf Dienstag. Bis zu -11 Grad sind möglich. Doch das ist noch nicht alles.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter im Allgäu von Memmingen und Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen, Immenstadt, Füssen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu.

Freitag, 16. Dezember: Zum Wochenende hin wird es kälter in der Region. Das Thermometer klettert nicht mehr über die 0-Grad-Marke. Für Freitag ist im gesamten Allgäu Neuschnee angekündigt. Es gibt offizielle Warnungen des Deutschen Wetterdienstes für das Allgäu.

Zum Wochenende hin wird es kälter in der Region. Das Thermometer klettert nicht mehr über die 0-Grad-Marke. Für Freitag ist im gesamten Allgäu Neuschnee angekündigt. Es gibt offizielle Warnungen des Deutschen Wetterdienstes für das Allgäu. Samstag, 17. Dezember: Die Wolken verziehen sich allmählich und damit auch der Niederschlag. Weder Schnee noch Regen sind am Samstag im Allgäu zu erwarten. Die Sonne zeigt sich immer wieder. Allerdings wird es bitterkalt: Maximal -3 Grad sind drin. Die Tiefstwerte liegen bei bis zu -18 Grad.

Die Wolken verziehen sich allmählich und damit auch der Niederschlag. Weder Schnee noch Regen sind am Samstag im Allgäu zu erwarten. Die Sonne zeigt sich immer wieder. Allerdings wird es bitterkalt: Maximal -3 Grad sind drin. Die Tiefstwerte liegen bei bis zu -18 Grad. Sonntag, 18. Dezember: Der vierte Advent wird nur unwesentlich milder. Das Thermometer pendelt im Allgäu zwischen -4 und 0 Grad. Die Sonne lockt zu einem Sonntagsspaziergang - dick eingepackt. Nachts erneut Temperaturen bis zu -11 Grad.

Der vierte Advent wird nur unwesentlich milder. Das Thermometer pendelt im Allgäu zwischen -4 und 0 Grad. Die Sonne lockt zu einem Sonntagsspaziergang - dick eingepackt. Nachts erneut Temperaturen bis zu -11 Grad. Montag, 19. Dezember: Am Montag können "Frostbeulen" aufatmen: Es wird deutlich milder - bei Sonnenschein sind tagsüber bis zu 8 Grad drin - plus wohlgemerkt. Nachts sinkt das Thermometer aber wieder bis zu -5 Grad.

Am Montag können "Frostbeulen" aufatmen: Es wird deutlich milder - bei Sonnenschein sind tagsüber bis zu 8 Grad drin - plus wohlgemerkt. Nachts sinkt das Thermometer aber wieder bis zu -5 Grad. Dienstag, 20. Dezember: Noch milder präsentiert sich der Dienstag, dann sind gebietsweise bis zu 10 Grad plus drin. Schnee oder Niederschläge sind nicht in Sicht.

Noch milder präsentiert sich der Dienstag, dann sind gebietsweise bis zu 10 Grad plus drin. Schnee oder Niederschläge sind nicht in Sicht. Mittwoch, 21. Dezember: Die Bewölkung nimmer wieder zu, es ist nicht mehr ganz so mild, tagsüber jedoch liegen die Allgäu-Temperaturen deutlich über 0.

Die Bewölkung nimmer wieder zu, es ist nicht mehr ganz so mild, tagsüber jedoch liegen die Allgäu-Temperaturen deutlich über 0. Donnerstag, 22. Dezember: Zwei Tage vor Heilgabend scheint das Thema "weiße Weihnachten im Allgäu" abgehakt zu sein. REs ist wolkig, und die Temperaturen liegen zwischen 4 und 9 Grad.

Wer den Wintereinbruch im Allgäu ausnutzen möchte - wie etwa zum Skifahren - kann sich hier über die Preise der Allgäuer Skigebiete informieren. Welche Skigebiete bereits offen haben, lesen Sie hier. Wer die Winter-Saison im Allgäu etwas entspannter angehen will oder mit Familie unterwegs ist, findet hier die schönsten Rodel-Strecken in der Region. Und auch die Langläuferinnen und Langläufer kommen bereits auf ihre Kosten. Hier finden Sie die ersten präparierten Loipen in der Region.

Herbst 2022 in Bayern mindestens drittwärmster seit Aufzeichnungsbeginn

Der Herbst 2022 war in Bayern ersten Auswertungen zufolge mindestens der drittwärmste seit Beginn flächendeckender Messungen im Jahr 1881. Mit einer vorläufigen Durchschnittstemperatur von 10,1 Grad könne der Zeitraum zwischen September und einschließlich November sogar noch zum zweitwärmsten bayerischen Herbst seit Messbeginn werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in München mit. Der wärmste bayerische Herbst wurde laut DWD im Jahr 2006 registriert - mit durchschnittlich 10,9 Grad. Auf Platz zwei lag bislang der Herbst 2014 mit 10,1 Grad.

Mit 248 Litern pro Quadratmeter fiel zudem mehr Niederschlag als im langjährigen Schnitt (204), gleichzeitig konnten sich die Bayern mit 350 Stunden über etwas mehr Sonnenschein freuen als im Mittel des Referenzzeitraums (335).

2022 zweitwärmster Sommer seit Aufzeichnungsbeginn: August einer der wärmsten Monate

Schon der Sommer 2022 war im Allgäu und Bayern rekordverdächtig. Mit dem August war der meteorologische Sommer zu Ende gegangen. Er war bayernweit der zweitwärmste und sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Zahl der Sonnenstunden war rekordverdächtig hoch. So schien die Sonne am Alpenrand um 20, im Unterland sogar um bis zu 40 Prozent mehr als üblich.

Es war auch erheblich wärmer als in den meisten früheren Jahren. Die Durchschnittstemperatur des gesamten Sommers lag beispielsweise in Kempten bei 18,5 Grad. Das sind 2,8 Grad mehr als in der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

In Frankreich ist die Situation ähnlich: Wetterdienste erwarten im Südwesten des Landes noch im November Temperaturen von bis zu 30 Grad.

