Saharastaub zieht heute über das spätsommerlich warme Allgäu

Saharastaub und Temperaturen über 20 Grad - es bleibt im Allgäu heute regelrecht sommerlich? Hier sind die Wetter-Aussichten für die kommenden sieben Tage.

18.10.2022 | Stand: 09:26 Uhr

Mit Saharastaub und Höchstwerten bis zu 21 Grad ist es im Allgäu heute fast schon sommerlich. Der Trend fürs nächste Wochenende? Regnerisch und kühler.

Sommer-Temperaturen im Oktober? - Gar nicht so ungewöhnlich

Sommerliche Werte im Oktober kommen immer wieder vor. Die Monatsrekorde für Deutschland liegen bei mehr als 30 Grad, wie DWD-Meteorologe Felix Dietzsch mitteilt. Zur Wochenmitte kühlt es jedoch auch deutlich ab. Ein neues Hoch bringe "eine Rückkehr zu ruhigerem Herbstwetter auf für die Jahreszeit durchschnittlichem Temperaturniveau mit Sonne und Nebel in den Frühstunden".

7-Tage-Ausblick: Das Wetter im Allgäu von Memmingen und Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen, Immenstadt, Füssen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu.

Dienstag, 18. Oktober: Und wieder ein recht sonniger Tag im Allgäu. Saharastaub öliegt in der Luft. Höchsttemperaturen um 21 Grad, gegen Abend können Regenwolken aufziehen.

Und wieder ein recht sonniger Tag im Allgäu. Saharastaub öliegt in der Luft. Höchsttemperaturen um 21 Grad, gegen Abend können Regenwolken aufziehen. Mittwoch, 19. Oktober: Zunehmend bewölkt, das Thermometer fällt wieder unter die 20-Grad-Marke. Es kühlt ab.

Zunehmend bewölkt, das Thermometer fällt wieder unter die 20-Grad-Marke. Es kühlt ab. Donnerstag, 20. Oktober: Heiter bis wolkig, Regenwahrscheinlichkeit aber nur um die 10 Prozent, bis zu 18 Grad warm.

Heiter bis wolkig, Regenwahrscheinlichkeit aber nur um die 10 Prozent, bis zu 18 Grad warm. Freitag, 21. Oktober: Sieben Sonnenstunden, kein Regen, wiederum bis zu 20 Grad im Allgäu.

Sieben Sonnenstunden, kein Regen, wiederum bis zu 20 Grad im Allgäu. Samstag, 22. Oktober: Das Regenrisko steigt zum Wochenende wieder.

Das Regenrisko steigt zum Wochenende wieder. Sonntag, 23. Oktober: Bei Temperaturen bis 19 Grad beträgt das Risiko auf Regen 70 Prozent.

August war einer der wärmsten Monate in Bayern

Mit dem August war der meteorologische Sommer zu Ende gegangen. Er war bayernweit der zweitwärmste und sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Zahl der Sonnenstunden war rekordverdächtig hoch. So schien die Sonne am Alpenrand um 20, im Unterland sogar um bis zu 40 Prozent mehr als üblich.

Es war auch erheblich wärmer als in den meisten früheren Jahren. Die Durchschnittstemperatur des gesamten Sommers lag beispielsweise in Kempten bei 18,5 Grad. Das sind 2,8 Grad mehr als in der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

Bilderstrecke

Der erste Schnee 2022 in den Allgäuer Alpen

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auch in unserem Wetter-Special mit Biowetter, Regenradar, UV-Index und Ozonbelastung.