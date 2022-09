Sonniger Freitag im Allgäu - doch wie wird das Wochenende?

Das Wetter im Allgäu bleibt weiterhin freundlich. Allzu heiß wird es aber nicht mehr. Hier das 7-Tage-Wetter für das Allgäu.

02.09.2022 | Stand: 07:24 Uhr

Der Herbst hat am 1. September offiziell begonnen und einen Tag zeigt das Wetter ebenfalls, dass der Sommer langsam vorbei ist: Es bleibt zwar sonnig im Allgäu, doch die Tage sind weniger warm. Am Freitag liegen die Temperaturen bei 8 bis 22 Grad.

Wird es wenigstens zum Wochenende hin wieder schön? Teilweise. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bereits am Freitag vor Gewittern, die am Samstagmorgen in vereinzelt in Schwaben aufziehen könnten und dann in ganz Bayern für ungemütliches Wetter sorgen.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu.

Freitag, 2. September: Im Allgäu scheint häufig die Sonne bei 8 bis 22 Grad.

Im Allgäu scheint häufig die Sonne bei 8 bis 22 Grad. Samstag, 3. September: Viele Wolken, auch Gewitter sind möglich. Bis 20 Grad.

Viele Wolken, auch Gewitter sind möglich. Bis 20 Grad. Sonntag, 4. September: Es ist sonnig bei bis zu 23 Grad.

Es ist sonnig bei bis zu 23 Grad. Montag, 5. September: Die neue Woche startet heiter. Es wird bis zu 25 Grad warm.

Die neue Woche startet heiter. Es wird bis zu 25 Grad warm. Dienstag, 6. September: Erneut ein schöner Spätsommertag mit bis zu 25 Grad im Allgäu.

Erneut ein schöner Spätsommertag mit bis zu 25 Grad im Allgäu. Mittwoch, 7. September: Wolken und Regen, bis zu 21 Grad.

Mit dem August war am Mittwoch der meteorologische Sommer zu Ende gegangen. Er war bayernweit der zweitwärmste und sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Zahl der Sonnenstunden war rekordverdächtig hoch. So schien die Sonne am Alpenrand um 20, im Unterland sogar um bis zu 40 Prozent mehr als üblich.

Es war auch erheblich wärmer als in den meisten früheren Jahren. Die Durchschnittstemperatur des gesamten Sommers lag beispielsweise in Kempten bei 18,5 Grad. Das sind 2,8 Grad mehr als in der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

Bilderstrecke

Hitzewelle im Allgäu: So schützen Sie sich am besten vor Überhitzung - praktische Tipps & Tricks

1 von 7 Die Temperaturen im Allgäu steigen, die 30-Grad-Marke ist fast geknackt. Das Landratsamt Lindau hat deshalb praktische Verhaltensregeln für Bürgerinnen und Bürger erarbeitet, um bestmöglich durch die heiße Phase zu kommen. Ganz oben auf der Liste: ausreichend trinken. Bild: Christin Klose,dpa (Symbolbild) Die Temperaturen im Allgäu steigen, die 30-Grad-Marke ist fast geknackt. Das Landratsamt Lindau hat deshalb praktische Verhaltensregeln für Bürgerinnen und Bürger erarbeitet, um bestmöglich durch die heiße Phase zu kommen. Ganz oben auf der Liste: ausreichend trinken. Bild: Christin Klose,dpa (Symbolbild) 2 von 7 Ausreichend trinken, aber keinen Alkohol. Denn der dehydriert den Körper, was zu Kreislaufproblemen führen kann. Bild: Fredrik Von Erichsen, dpa (Archivbild) Ausreichend trinken, aber keinen Alkohol. Denn der dehydriert den Körper, was zu Kreislaufproblemen führen kann. Bild: Fredrik Von Erichsen, dpa (Archivbild) 3 von 7 Nächster Tipp: das Tragen von Kopfbedeckung und Sonnenbrille. Bild: Andreas Arnold, dpa (Symbolbild) Nächster Tipp: das Tragen von Kopfbedeckung und Sonnenbrille. Bild: Andreas Arnold, dpa (Symbolbild) 4 von 7 Durch die Reduzierung elektronischer Geräte in Wohnräumen sinkt auch die Zimmertemperatur. Bild: Hauke-Christian Dittrich, dpa Durch die Reduzierung elektronischer Geräte in Wohnräumen sinkt auch die Zimmertemperatur. Bild: Hauke-Christian Dittrich, dpa 5 von 7 Das Landratsamt Lindau appeliert, Kinder und Tiere nicht in geparkten Fahrzeugen ausharren zu lassen. Bild: Jonas Walzberg, dpa Das Landratsamt Lindau appeliert, Kinder und Tiere nicht in geparkten Fahrzeugen ausharren zu lassen. Bild: Jonas Walzberg, dpa 6 von 7 Wenn die Sonne zum Fenster reinknallt, hilt die Abschirmung von Fenstern durch Rollos, Vorhänge oder sonstiger Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung. Bild: Christin Klose, dpa Wenn die Sonne zum Fenster reinknallt, hilt die Abschirmung von Fenstern durch Rollos, Vorhänge oder sonstiger Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung. Bild: Christin Klose, dpa 7 von 7 Kühlen Kopf bewahren: Eine regelmäßige Abkühlung mit kaltem Wasser - in Dusche, Bad, mit Hilfe von Wickeln, feuchten Handtüchern, oder Fußbädern - ist essenziell. Bild: Ricardo Rubio,dpa Kühlen Kopf bewahren: Eine regelmäßige Abkühlung mit kaltem Wasser - in Dusche, Bad, mit Hilfe von Wickeln, feuchten Handtüchern, oder Fußbädern - ist essenziell. Bild: Ricardo Rubio,dpa 1 von 7 Die Temperaturen im Allgäu steigen, die 30-Grad-Marke ist fast geknackt. Das Landratsamt Lindau hat deshalb praktische Verhaltensregeln für Bürgerinnen und Bürger erarbeitet, um bestmöglich durch die heiße Phase zu kommen. Ganz oben auf der Liste: ausreichend trinken. Bild: Christin Klose,dpa (Symbolbild) Die Temperaturen im Allgäu steigen, die 30-Grad-Marke ist fast geknackt. Das Landratsamt Lindau hat deshalb praktische Verhaltensregeln für Bürgerinnen und Bürger erarbeitet, um bestmöglich durch die heiße Phase zu kommen. Ganz oben auf der Liste: ausreichend trinken. Bild: Christin Klose,dpa (Symbolbild)

Drohen wieder heftige Gewitter und Unwetter? Nähere Informationen dazu und alle aktuellen Wetterwarnungen für das Allgäu lesen Sie immer hier.

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auch in unserem Wetter-Special mit Biowetter, Regenradar, UV-Index und Ozonbelastung.