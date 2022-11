Es wird kalt und glatt im Allgäu - die Wetter-Vorhersage

Das Wetter im Allgäu präsentiert sich heute überwiegend sonnig und trocken. Doch Regen ist bereits wieder in Sicht. Unsere 7-Tage-Wetter-Vorschau.

20.11.2022 | Stand: 12:56 Uhr

So langsam kommt der Winter: Es wird kälter im Allgäu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Sonntag vor Frost und Glätte. Das betrifft vor allem Kempten sowie die Landkreise Ober-, Ost- und Unterallgäu. Der Frost soll gegen 18 Uhr einsetzen und dann die ganze Nacht andauern.

In den Bergen hat es in der Nacht auf Samstag noch einmal deutlich geschneit. In den niedrigeren Lagen war das Allgäu weniger betroffen, dafür Oberfranken und die Oberpfalz.

Blick von der Gipfelstation am Fellhorn nach Südosten Bild: Screenshot: OK-Bergbahnen

Und so geht es weiter beim Wetter im Allgäu.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter im Allgäu von Memmingen und Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen, Immenstadt, Füssen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu.

Sonntag, 20. November: Gegen Abend wird es kalt, der DWD warnt vor Frost und Glätte in Teilen des Allgäus.

Gegen Abend wird es kalt, der DWD warnt vor Frost und Glätte in Teilen des Allgäus. Montag, 21. November : Es bleibt kalt, bei Höchsttemperaturen von etwa 5 Grad. In den Bergen kann es schneien, in niedrigeren Lagen regnet es.

: Es bleibt kalt, bei Höchsttemperaturen von etwa 5 Grad. In den Bergen kann es schneien, in niedrigeren Lagen regnet es. Dienstag, 22. November: Es bleibt ungemütlich, die Temperaturen sinken noch ein wenig weiter ab.

Es bleibt ungemütlich, die Temperaturen sinken noch ein wenig weiter ab. Mittwoch, 23. November: Morgens ist es kalt und regnerisch im Allgäu, der Nachmittag wird trockener.

Die Straßenmeisterei Sonthofen bereitet die Straßen im Oberallgäu auf den anstehenden Winter vor. Insgesamt etwa 16.000 Schneestangen verteilen die Mitarbeiter in den kommenden Wochen im Landkreis - die signalfarbenen Stangen sorgen für zusätzliche Sicherheit bei Schnee und Nebel. Bild: Benjamin Liss

August war einer der wärmsten Monate in Bayern

Mit dem August war der meteorologische Sommer zu Ende gegangen. Er war bayernweit der zweitwärmste und sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Zahl der Sonnenstunden war rekordverdächtig hoch. So schien die Sonne am Alpenrand um 20, im Unterland sogar um bis zu 40 Prozent mehr als üblich.

Es war auch erheblich wärmer als in den meisten früheren Jahren. Die Durchschnittstemperatur des gesamten Sommers lag beispielsweise in Kempten bei 18,5 Grad. Das sind 2,8 Grad mehr als in der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

In Frankreich ist die Situation ähnlich: Wetterdienste erwarten im Südwesten des Landes noch im November Temperaturen von bis zu 30 Grad.

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auch in unserem Wetter-Special mit Biowetter, Regenradar, UV-Index und Ozonbelastung.