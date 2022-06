Drohen auch im Allgäu heute Unwetter?

Nach der ersten Hitzewelle des Jahres: Noch blieben schwere Gewitter im Allgäu aus. Ab heute sagt das Regenradar Schauer voraus. Die 7-Tage-Wetter-Vorschau.

21.06.2022 | Stand: 07:54 Uhr

Aktualisiert am Dienstag, 7.20 Uhr - Nach dem heißesten Tag des Jahres am Sonntag verschaffte das Wetter im Allgäu auch am Montag keine Abkühlung. Zwar kletterte das Thermometer nicht mehr über die 30-Grad-Marke, es blieb aber schwül-warm.

Anders als die Region um Freising nördlich von München bleib das Allgäu aber von schweren Unwettern aktuell verschont. Bleibt das so? Der Dienstag startet heute kühler als die Tage zuvor, in der Nacht sanken die Temperaturen auf unter 15 Grad. Bis zum Nachmittag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix - mit bis zu 29 Grad kann es nochmals richtig warm werden.

Am späten Nachmittag drohen dann aber im ganzen Allgäu Gewitter. Im Regenradar für Kempten, Kaufbeuren und Memmingen ziehen aus Südwesten Gewitterwolken in unsere Richtung, die mit etwas Glück das Allgäu aber nur streifen oder an den Alpen hängen bleiben. Unwetterwarnungen gibt es aktuell noch keine.

Bis zum kommenden Wochenende werden sich Regen, Gewitter und Sonne in ganz Bayern dann aller Voraussicht nach abwechseln. Besonders am Freitag sei laut DWD vor allem im Alpenraum mit vielen Gewittern zu rechnen. Doch auch am Wochenende rechnen die Meteorologen noch mit sehr wechselhaftem Wetter.

7-Tage-Wetter Allgäu: Der Ausblick für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren? Das sagen die Wetterdienste für die kommenden Tage im Allgäu voraus.

Dienstag, 21. Juni: Meist sonnig, vereinzelte Wolken am Himmel. Am Abend steigt das Gewitterrisiko an. Höchstwerte zwischen 27 und 29 Grad.

Meist sonnig, vereinzelte Wolken am Himmel. Am Abend steigt das Gewitterrisiko an. Höchstwerte zwischen 27 und 29 Grad. Mittwoch, 22. Juni: Am Mittwoch wird es wechselhaft mit Schauern und einzelnen, teils kräftigen Gewittern. Dazwischen gibt es aber auch sonnige Abschnitte.

Am Mittwoch wird es wechselhaft mit Schauern und einzelnen, teils kräftigen Gewittern. Dazwischen gibt es aber auch sonnige Abschnitte. Donnerstag, 23. Juni: Wechselnd bis stark bewölkt, im Allgäu sind Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte: 20 bis 26 Grad.

Wechselnd bis stark bewölkt, im Allgäu sind Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte: 20 bis 26 Grad. Freitag, 24. Juni: Am Freitag sind ausgereifte Schauer und Gewitter möglich. Im Allgäu kann der Himmel jedoch vereinzelt auflockern.

Am Freitag sind ausgereifte Schauer und Gewitter möglich. Im Allgäu kann der Himmel jedoch vereinzelt auflockern. Samstag, 25. Juni: Der Samstag soll der bessere Wochenend-Tag werden, Höchstwerte 20 bis 26 Grad, zum Teil sind aber Gewitter möglich.

Der Samstag soll der bessere Wochenend-Tag werden, Höchstwerte 20 bis 26 Grad, zum Teil sind aber Gewitter möglich. Sonntag, 26. Juni: Es wird unbeständig mit gebietsweise Regen oder Schauern, Temperaturen um 24 Grad.

Es wird unbeständig mit gebietsweise Regen oder Schauern, Temperaturen um 24 Grad. Montag, 27. Juni: Auch die neue Woche startet wechselhaft, das Thermometer könnte nochmals etwas absinken auf um die 20 Grad. Es bleibt bewölkt, Schauer sind möglich.

