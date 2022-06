Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern im Allgäu

Nach der ersten Hitzewelle des Jahres: Der Deutsche Wetterdienst warnt am Abend und in der Nacht vor schweren Gewittern im Allgäu. Die 7-Tage-Wetter-Vorschau.

21.06.2022

Aktualisiert am Dienstag, 17.50 Uhr - Nach dem heißesten Tag des Jahres am Sonntag verschaffte das Wetter im Allgäu auch am Montag keine Abkühlung. Zwar kletterte das Thermometer nicht mehr über die 30-Grad-Marke, es blieb aber schwül-warm.

Anders als die Region um Freising nördlich von München blieb das Allgäu aber von schweren Unwettern verschont. Bleibt das so? Der Dienstag startete heute kühler als die Tage zuvor, in der Nacht sanken die Temperaturen auf unter 15 Grad. Am Nachmittag gab es einen Sonne-Wolken-Mix.

DWD warnt vor schweren Gewittern im Allgäu

Im Allgäu könnte es heute nach kräftig scheppern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell in Memmingen und im Unterallgäu bis 19 Uhr vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4. Für alle Allgäuer Landkreise und kreisfreien Städten hat der DWD eine Vorabinfo herausgegeben: Es werden am Abend und in der Nacht schwere Gewitter erwartet. Die Warnung gilt bis Mittwoch, 4 Uhr.

Zunächst soll es nur einzelne aber schwere Gewitter geben mit heftigem Starkregen, Hagel mit Körnern, die bis zu drei Zentimeter groß werden können und orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten um die 110 km/h. Im Laufe der Nacht sollen von West nach Ost vermehrt schwere Gewitter durchziehen. Dabei sind Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um 95 km/h und lokal orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten um die 110 km/h möglich sein.

Bis zum kommenden Wochenende werden sich Regen, Gewitter und Sonne in ganz Bayern dann aller Voraussicht nach abwechseln. Besonders am Freitag sei laut DWD vor allem im Alpenraum mit vielen Gewittern zu rechnen. Doch auch am Wochenende rechnen die Meteorologen noch mit sehr wechselhaftem Wetter.

7-Tage-Wetter Allgäu: Der Ausblick für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren? Das sagen die Wetterdienste für die kommenden Tage im Allgäu voraus.

Dienstag, 21. Juni: Meist sonnig, vereinzelte Wolken am Himmel. Am Abend steigt das Gewitterrisiko an. Höchstwerte zwischen 27 und 29 Grad.

Meist sonnig, vereinzelte Wolken am Himmel. Am Abend steigt das Gewitterrisiko an. Höchstwerte zwischen 27 und 29 Grad. Mittwoch, 22. Juni: Am Mittwoch wird es wechselhaft mit Schauern und einzelnen, teils kräftigen Gewittern. Dazwischen gibt es aber auch sonnige Abschnitte.

Am Mittwoch wird es wechselhaft mit Schauern und einzelnen, teils kräftigen Gewittern. Dazwischen gibt es aber auch sonnige Abschnitte. Donnerstag, 23. Juni: Wechselnd bis stark bewölkt, im Allgäu sind Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte: 20 bis 26 Grad.

Wechselnd bis stark bewölkt, im Allgäu sind Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte: 20 bis 26 Grad. Freitag, 24. Juni: Am Freitag sind ausgereifte Schauer und Gewitter möglich. Im Allgäu kann der Himmel jedoch vereinzelt auflockern.

Am Freitag sind ausgereifte Schauer und Gewitter möglich. Im Allgäu kann der Himmel jedoch vereinzelt auflockern. Samstag, 25. Juni: Der Samstag soll der bessere Wochenend-Tag werden, Höchstwerte 20 bis 26 Grad, zum Teil sind aber Gewitter möglich.

Der Samstag soll der bessere Wochenend-Tag werden, Höchstwerte 20 bis 26 Grad, zum Teil sind aber Gewitter möglich. Sonntag, 26. Juni: Es wird unbeständig mit gebietsweise Regen oder Schauern, Temperaturen um 24 Grad.

Es wird unbeständig mit gebietsweise Regen oder Schauern, Temperaturen um 24 Grad. Montag, 27. Juni: Auch die neue Woche startet wechselhaft, das Thermometer könnte nochmals etwas absinken auf um die 20 Grad. Es bleibt bewölkt, Schauer sind möglich.

