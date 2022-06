Weiter Unwettergefahr im Allgäu? - Polizei zieht Gewitter-Bilanz

Golfballgroßer Hagel in Memmingen, Blitzeinschlag in Oberstdorf: Über dem Allgäu gingen gestern und heute Nacht Unwetter nieder. Gibt es auch heute Gewitter?

22.06.2022 | Stand: 10:45 Uhr

Aktualisiert am Mittwoch, 10.30 Uhr: - So groß wie Golfbälle waren die Hagelkörner, die am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr über dem Norden von Memmingen niedergegangen sind. Im Stadtteil Steinheim mussten einige Autobesitzer im Anschluss den Hagelschaden an ihren Wagen begutachten. Es war der Auftakt in eine Gewitter-Nacht im Allgäu, die nach den heißen letzten Tagen turbulentes Wetter in die Region brachte.

In Oberstdorf musste die Feuerwehr nach einem Blitzeinschlag Gäste aus einem Hotel evakuieren. Doch anders als die Region um Freising nördlich von München blieb das Allgäu am Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch von noch Schlimmerem verschont. "Undramatisch" sei die Nacht aus Sicht der Polizei verlaufen, heißt es am Mittwochmorgen auf Nachfrage beim Polizeipräsidium in Kempten. Im gesamten Einsatzgebiet seien glücklicherweise keine Menschen zu Schaden gekommen.

Gewitter im Allgäu: So geht es heute weiter

Der Mittwoch startete dann auch merklich kühler als die Tage zuvor in der Region. Der Himmel ist bewölkt, im weiteren Tagesverlauf sind im Allgäu immer wieder Schauer und Gewitter möglich. Aktuell gibt es noch keine Unwetterwarnungen oder Warnungen vor schweren Gewittern des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Allgäu. Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Bilderstrecke

Brutale Naturgewalt: Zahlen und Fakten zu Gewitter

1 von 14 Für die einen sind sie ein faszinierendes Naturspektakel, anderen jagen sie gehörigen Respekt ein: Gewitter. Hier spannende Fakten zu Blitzen. Bild: Nicolas Maeterlinck, dpa Für die einen sind sie ein faszinierendes Naturspektakel, anderen jagen sie gehörigen Respekt ein: Gewitter. Hier spannende Fakten zu Blitzen. Bild: Nicolas Maeterlinck, dpa 2 von 14 Gewitter kündigen sich im Sommer meist schon am Tage mit schwüler, feuchter Luft an. Wenn sich schon am Mittag kleine Quellwolken auftürmen, kann das ein Anzeichen für ein Gewitter am Abend sein. Kurz vor dem Unwetter bilden sich dann die typischen aufgetürmten Wolken. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Gewitter kündigen sich im Sommer meist schon am Tage mit schwüler, feuchter Luft an. Wenn sich schon am Mittag kleine Quellwolken auftürmen, kann das ein Anzeichen für ein Gewitter am Abend sein. Kurz vor dem Unwetter bilden sich dann die typischen aufgetürmten Wolken. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 3 von 14 Ursache für Sommergewitter ist feuchte Luft am Boden, die von der Sonne aufgeheizt wird und nach oben steigt. Wintergewitter entstehen bei starker Abkühlung in der Höhe. Die wärmere Luft kühlt langsam ab und bildet in mehreren Kilometern Höhe hoch aufgetürmte Wolken. Bild: Valentin Gensch, dpa Ursache für Sommergewitter ist feuchte Luft am Boden, die von der Sonne aufgeheizt wird und nach oben steigt. Wintergewitter entstehen bei starker Abkühlung in der Höhe. Die wärmere Luft kühlt langsam ab und bildet in mehreren Kilometern Höhe hoch aufgetürmte Wolken. Bild: Valentin Gensch, dpa 4 von 14 Innerhalb der Wolken entstehen elektrische Spannungen, die sich kurzschlussartig entladen. Die Folge: Es blitzt und kracht am Himmel. Bild: Christoph Schmidt, dpa Innerhalb der Wolken entstehen elektrische Spannungen, die sich kurzschlussartig entladen. Die Folge: Es blitzt und kracht am Himmel. Bild: Christoph Schmidt, dpa 5 von 14 In Deutschland schlagen nach DWD-Angaben jährlich etwa zwei Millionen Blitze ein. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa In Deutschland schlagen nach DWD-Angaben jährlich etwa zwei Millionen Blitze ein. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 6 von 14 Blitze können zwischen Wolken hin und her sausen, aber auch auf die Erde treffen. Bild: Patrick Pleul, dpa Blitze können zwischen Wolken hin und her sausen, aber auch auf die Erde treffen. Bild: Patrick Pleul, dpa 7 von 14 Dieses spektakuläre Bild von Gewitterwolken über Kempten gelang unserem Fotografen Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert (Archiv) Dieses spektakuläre Bild von Gewitterwolken über Kempten gelang unserem Fotografen Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert (Archiv) 8 von 14 Wenn sich Blitze entladen, können Stromstärken von bis zu 400.000 Ampere entstehen. Wird ein Mensch vom Blitz getroffen, kann das zu einem Herzstillstand oder schweren Verbrennungen führen. Auch Gehirn und Nervensystem können vom Stromschlag Schaden nehmen. Bild: Hartl, dpa Wenn sich Blitze entladen, können Stromstärken von bis zu 400.000 Ampere entstehen. Wird ein Mensch vom Blitz getroffen, kann das zu einem Herzstillstand oder schweren Verbrennungen führen. Auch Gehirn und Nervensystem können vom Stromschlag Schaden nehmen. Bild: Hartl, dpa 9 von 14 In Deutschland sterben im Schnitt vier Menschen im Jahr bei Blitzunfällen, 110 werden verletzt. Das berichtet der VDE Ausschuss Blitzschutz und Blitzforschung. Bild: Patrick Pleul, dpa In Deutschland sterben im Schnitt vier Menschen im Jahr bei Blitzunfällen, 110 werden verletzt. Das berichtet der VDE Ausschuss Blitzschutz und Blitzforschung. Bild: Patrick Pleul, dpa 10 von 14 Auch für Weidetiere können Gewitter gefährlich werden. Immer wieder kommt es zum Beispiel vor, dass Kühe sterben, weil neben ihnen ein Blitz eingeschlagen hat. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Auch für Weidetiere können Gewitter gefährlich werden. Immer wieder kommt es zum Beispiel vor, dass Kühe sterben, weil neben ihnen ein Blitz eingeschlagen hat. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 11 von 14 Bei einem Blitz können in Sekundenbruchteilen Temperaturen von etwa 30.000 Grad Celsius entstehen. Die Luft erhitzt sich und dehnt sich explosionsartig aus - je nach Entfernung hört man ein Grummeln oder lautes Krachen. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Bei einem Blitz können in Sekundenbruchteilen Temperaturen von etwa 30.000 Grad Celsius entstehen. Die Luft erhitzt sich und dehnt sich explosionsartig aus - je nach Entfernung hört man ein Grummeln oder lautes Krachen. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 12 von 14 Da der Schall langsamer ist als das Licht, kann man aus dem Abstand von Blitz und Donner die Entfernung des Gewitters abschätzen. Vergehen drei Sekunden ist das Unwetter etwa einen Kilometer entfernt. Bild: Fabian Sommer, dpa (Archiv) Da der Schall langsamer ist als das Licht, kann man aus dem Abstand von Blitz und Donner die Entfernung des Gewitters abschätzen. Vergehen drei Sekunden ist das Unwetter etwa einen Kilometer entfernt. Bild: Fabian Sommer, dpa (Archiv) 13 von 14 Buchen sollst du suchen, vor Eichen sollst du weichen - heißt es zumindest im Volksmund, wenn ein Gewitter aufzieht. Doch das ist falsch. Da sich der Blitz in der Regel hohe Objekte sucht, sind Bäume kein guter Schutz. Experten raten mindestens zehn Meter Abstand zu halten und sich möglichst in e... Bild: Matthias Balk, dpa Buchen sollst du suchen, vor Eichen sollst du weichen - heißt es zumindest im Volksmund, wenn ein Gewitter aufzieht. Doch das ist falsch. Da sich der Blitz in der Regel hohe Objekte sucht, sind Bäume kein guter Schutz. Experten raten mindestens zehn Meter Abstand zu halten und sich möglichst in e... Bild: Matthias Balk, dpa 14 von 14 Das Auto ist bei Gewitter ein sicherer Ort. Die Karosserie bildet einen sogenannten faradayschen Käfig und leitet den Blitz ab. Autos mit vielen Kunststoffteilen oder Cabrios bieten aber weit weniger Schutz. Bild: Patrick Pleul, dpa Das Auto ist bei Gewitter ein sicherer Ort. Die Karosserie bildet einen sogenannten faradayschen Käfig und leitet den Blitz ab. Autos mit vielen Kunststoffteilen oder Cabrios bieten aber weit weniger Schutz. Bild: Patrick Pleul, dpa 1 von 14 Für die einen sind sie ein faszinierendes Naturspektakel, anderen jagen sie gehörigen Respekt ein: Gewitter. Hier spannende Fakten zu Blitzen. Bild: Nicolas Maeterlinck, dpa Für die einen sind sie ein faszinierendes Naturspektakel, anderen jagen sie gehörigen Respekt ein: Gewitter. Hier spannende Fakten zu Blitzen. Bild: Nicolas Maeterlinck, dpa

Bis heute Morgen um 4 Uhr hatte der DWD vor schweren Gewitter mit heftigem Starkregen, Hagel mit Körnern, die bis zu drei Zentimeter groß werden können und orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten um die 110 km/h gewarnt.

Bis zum kommenden Wochenende werden sich Regen, Gewitter und Sonne in ganz Bayern dann aller Voraussicht nach abwechseln. Besonders am Freitag sei laut DWD vor allem im Alpenraum mit vielen Gewittern zu rechnen. Doch auch am Wochenende rechnen die Meteorologen noch mit sehr wechselhaftem Wetter.

Lesen Sie auch: Schnee in höheren Lagen: Wo er noch liegt und was Bergwanderer beachten sollten

7-Tage-Wetter Allgäu: Der Ausblick für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren? Das sagen die Wetterdienste für die kommenden Tage im Allgäu voraus.

Mittwoch, 22. Juni: Am Mittwoch wird es wechselhaft mit Schauern und einzelnen, teils kräftigen Gewittern. Dazwischen gibt es kaum sonnige Abschnitte.

Am Mittwoch wird es wechselhaft mit Schauern und einzelnen, teils kräftigen Gewittern. Dazwischen gibt es kaum sonnige Abschnitte. Donnerstag, 23. Juni: Im Allgäu sind zwar weiter einzelne Gewitter möglich. Vielerorts wird es aber nochmals richtig schon und sonnig bei schwül-warmen Temperaturen an die 30 Grad.

Im Allgäu sind zwar weiter einzelne Gewitter möglich. Vielerorts wird es aber nochmals richtig schon und sonnig bei schwül-warmen Temperaturen an die 30 Grad. Freitag, 24. Juni: Am Freitag sind ausgereifte Schauer und Gewitter möglich. Das Regenrisiko ist hoch.

Am Freitag sind ausgereifte Schauer und Gewitter möglich. Das Regenrisiko ist hoch. Samstag, 25. Juni: Der Samstag soll der bessere Wochenend-Tag werden, Höchstwerte 23 bis 26 Grad, zum Teil sind aber Gewitter möglich.

Der Samstag soll der bessere Wochenend-Tag werden, Höchstwerte 23 bis 26 Grad, zum Teil sind aber Gewitter möglich. Sonntag, 26. Juni: Es wird unbeständig mit gebietsweise Regen oder Schauern, Temperaturen um 24 Grad.

Es wird unbeständig mit gebietsweise Regen oder Schauern, Temperaturen um 24 Grad. Montag, 27. Juni: Auch die neue Woche startet wechselhaft, das Thermometer könnte nochmals etwas absinken auf um die 22 Grad. Es bleibt bewölkt, Schauer sind möglich.

Auch die neue Woche startet wechselhaft, das Thermometer könnte nochmals etwas absinken auf um die 22 Grad. Es bleibt bewölkt, Schauer sind möglich. Dienstag, 28. Juni: Verhältnismäßig kühl und regnerisch könnte der Dienstag werden. Nach den Schauern ist allerdings ein Aufschwung in Sicht.

Verhältnismäßig kühl und regnerisch könnte der Dienstag werden. Nach den Schauern ist allerdings ein Aufschwung in Sicht. Mittwoch, 29. Juni: Mitte kommender Woche kehrt der Hochsommer mit Sonne satt und Temperaturen um die 25 Grad zurück. Am Donnerstag soll es noch wärmer werden.

Bilderstrecke

So wirkt sich der Klimawandel auf das Allgäu aus

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auch in unserem Wetter-Special mit Biowetter, Regenradar, UV-Index und Ozonbelastung.