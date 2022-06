Blitz und Donner im Anmarsch: Wetterdienste warnen erneut vor Gewitter im Allgäu

Es bleibt eher unbeständig: Schwülm-warmes Wetter bringt derzeit Unwetterpotential für das Allgäu mit sich. Wie das Wetter am Wochenende wird, lesen Sie hier.

24.06.2022 | Stand: 13:31 Uhr

Aktualisiert am Freitag, 13 Uhr - So turbulent, wie die Woche im Allgäu startete, geht es beim Wetter weiter. Auch am Freitag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Gewittern im Allgäu (hier finden Sie alle Unwetterwarnungen für das Allgäu im Überblick). Das Wochenende wird dann trockener vor allem eins: schwül.

Gewitter im Allgäu: So geht es heute weiter

Der Freitag startet bewölkt im Allgäu, bevor Blitz und Donner aufziehen. Temperaturen liegen tagsüber bei etwa 24 Grad.

Am Wochenende steigen die Temperaturen und es bleibt leicht bewölkt - zumindest am Samstag. Denn schon am Sonntag drohen die nächsten Gewitter.

7-Tage-Wetter Allgäu: Der Ausblick für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren? Das sagen die Wetterdienste für die kommenden Tage im Allgäu voraus.

Freitag, 24. Juni: Am Freitag sind ausgereifte Schauer und Gewitter möglich. Das Regenrisiko ist hoch.

Am Freitag sind ausgereifte Schauer und Gewitter möglich. Das Regenrisiko ist hoch. Samstag, 25. Juni: Der Samstag soll der bessere Wochenend-Tag werden, Höchstwerte 23 bis 26 Grad, zum Teil sind aber Gewitter möglich.

Der Samstag soll der bessere Wochenend-Tag werden, Höchstwerte 23 bis 26 Grad, zum Teil sind aber Gewitter möglich. Sonntag, 26. Juni: Es wird unbeständig mit gebietsweise Regen oder Schauern, Temperaturen um 24 Grad.

Es wird unbeständig mit gebietsweise Regen oder Schauern, Temperaturen um 24 Grad. Montag, 27. Juni: Auch die neue Woche startet wechselhaft, das Thermometer könnte nochmals etwas absinken auf um die 22 Grad. Es bleibt bewölkt, Schauer sind möglich.

Auch die neue Woche startet wechselhaft, das Thermometer könnte nochmals etwas absinken auf um die 22 Grad. Es bleibt bewölkt, Schauer sind möglich. Dienstag, 28. Juni: Verhältnismäßig kühl und regnerisch könnte der Dienstag werden. Nach den Schauern ist allerdings ein Aufschwung in Sicht.

Verhältnismäßig kühl und regnerisch könnte der Dienstag werden. Nach den Schauern ist allerdings ein Aufschwung in Sicht. Mittwoch, 29. Juni: Mitte kommender Woche kehrt der Hochsommer mit Sonne satt und Temperaturen um die 25 Grad zurück. Am Donnerstag soll es noch wärmer werden.

Mitte kommender Woche kehrt der Hochsommer mit Sonne satt und Temperaturen um die 25 Grad zurück. Am Donnerstag soll es noch wärmer werden. Donnerstag, 30. Juni: Viel Sonnenschein, häufig trocken, im Süden nimmt allerdings die Schauer- und Gewitterneigung wieder zu.

