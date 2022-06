Das Wochenende wird sonnig, schwül und heiß - steigt die Gewittergefahr wieder?

Nach dem grauen Freitag zeigt sich die Sonne am Wochenende wieder. Ob es wieder Gewitter gibt und wie das Wetter kommende Woche wird, lesen Sie hier.

25.06.2022 | Stand: 07:42 Uhr

Aktualisiert am Samstag, 7.13 Uhr - Nach dem regnerischen und gewittrigen Freitag, wartet ein sonniger Samstag auf Menschen im Allgäu. Am Vormittag kann es örtlich noch einige Wolken geben und vereinzelt sogar regnen. Doch ab dem Vormittag zeigt sich die Sonne immer öfter im Allgäu und es wird 24 bis 29 Grad warm. Und so geht es weiter. Das Wochenende wird trockener und vor allem eins: schwül.

Gewitter im Allgäu: So geht es heute weiter

Am Samstag besteht laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) keine Gewittergefahr. Erst am Sonntagabend könnte es in den Alpen wieder krachen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ gering.

Auch die neue Woche startet sonnig und teilweise sogar heiß. Die Temperaturen können auch im Allgäu über die 30-Grad-Marke steigen. Ab Dienstag ziehen dann wieder verstärkt Schauer und Gewitter durch das Allgäu.

7-Tage-Wetter Allgäu: Der Ausblick für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren? Das sagen die Wetterdienste für die kommenden Tage im Allgäu voraus.

Freitag, 24. Juni: Am Freitag sind ausgereifte Schauer und Gewitter möglich. Das Regenrisiko ist hoch.

Am Freitag sind ausgereifte Schauer und Gewitter möglich. Das Regenrisiko ist hoch. Samstag, 25. Juni: Angenehme Temperaturen zwischen 23 bis 26 Grad und viel Sonne am Samstag.

Angenehme Temperaturen zwischen 23 bis 26 Grad und viel Sonne am Samstag. Sonntag, 26. Juni: Am Sonntag wird es bis zu 32 Grad heiß. Gegen Abend steigt das Gewitterrisiko wieder.

Am Sonntag wird es bis zu 32 Grad heiß. Gegen Abend steigt das Gewitterrisiko wieder. Montag, 27. Juni: Auch die neue Woche startet schwül und warm. Im Bergland sind Schauer und Gewitter möglich.

Auch die neue Woche startet schwül und warm. Im Bergland sind Schauer und Gewitter möglich. Dienstag, 28. Juni: Am Vormittag gibt es noch Sonne. Dann ziehen allerdings Schauer und Gewitter durch das Allgäu. Das Thermometer könnte sogar etwas absinken auf um die 22 Grad.

Am Vormittag gibt es noch Sonne. Dann ziehen allerdings Schauer und Gewitter durch das Allgäu. Das Thermometer könnte sogar etwas absinken auf um die 22 Grad. Mittwoch, 29. Juni: Mitte kommender Woche kehrt der Hochsommer mit Sonne satt und Temperaturen um die 25 Grad zurück. Am Donnerstag soll es noch wärmer werden.

Mitte kommender Woche kehrt der Hochsommer mit Sonne satt und Temperaturen um die 25 Grad zurück. Am Donnerstag soll es noch wärmer werden. Donnerstag, 30. Juni: Viel Sonnenschein, häufig trocken, im Süden nimmt allerdings die Schauer- und Gewitterneigung wieder zu.

