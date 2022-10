Regenjacke wandert im Allgäu nach dem Vormittag zurück in den Schrank

Zur Wochenmitte heißt es noch einmal: Regenjacke raus. Vereinzelt regnet es im Allgäu. Was passiert ab Mittag? Hier ist die 7-Tage-Vorschau.

26.10.2022 | Stand: 06:42 Uhr

Freunde der Sonne: Der Vormittag wird aus Wettersicht im Allgäu noch durchwachsen. Es ist regnerisch. Aber ab der Mittagszeit bleibt's trocken. Die Temperaturen gehen rauf bis auf 18 Grad. Vor allem das kommende Wochenende verspricht - Stand heute - viel Sonne und blauen Himmel. Regnete es gestern noch Phasenweise, kommt heute am Mittwoch vermehrt die Sonne hinter den Wolken hervor. Es wird bis zu 18 Grad warm. Haben Sie gestern die Sonnenfinsternis im Allgäu verfolgt?.

Was sollten Sie also anziehen? Schirm und Regenjacke sind sinnvoll auf dem Weg zur Arbeit. Für den Heimweg ist das nicht nötig. Dicke Klamotten - ebenfalls unnötig. Schon am Donnerstag ist beinahe T-Shirt-Wetter im Allgäu.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter im Allgäu von Memmingen und Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Mittwoch, 26. Oktober: Heiter bis wolkig, vormittags können ein paar Tropfen fallen. Um die 18 Grad.

Heiter bis wolkig, vormittags können ein paar Tropfen fallen. Um die 18 Grad. Donnerstag, 27. Oktober : Viel Sonne, um die 22 Grad.

: Viel Sonne, um die 22 Grad. Freitag, 28. Oktober : Heiter bis wolkig, bis zu 24 Grad im Allgäu.

: Heiter bis wolkig, bis zu 24 Grad im Allgäu. Samstag, 29. Oktober : Der wärmste Tag der Woche steht an. Samstag steigt das Thermometer auf bis zu 26 Grad.

: Der wärmste Tag der Woche steht an. Samstag steigt das Thermometer auf bis zu 26 Grad. Sonntag, 30. Oktober : Erneut ein warmer, ruhiger Herbsttag mit viel Sonne und bis zu 22 Grad.

: Erneut ein warmer, ruhiger Herbsttag mit viel Sonne und bis zu 22 Grad. Montag, 31. Oktober: Es bleibt trocken an Halloween bei bis zu 21 Grad.

Es bleibt trocken an Halloween bei bis zu 21 Grad. Dienstag, 1. November: Der Feiertag verläuft regenfrei und bietet Temperaturen bis 20 Grad.

August war einer der wärmsten Monate in Bayern

Mit dem August war der meteorologische Sommer zu Ende gegangen. Er war bayernweit der zweitwärmste und sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Zahl der Sonnenstunden war rekordverdächtig hoch. So schien die Sonne am Alpenrand um 20, im Unterland sogar um bis zu 40 Prozent mehr als üblich.

Es war auch erheblich wärmer als in den meisten früheren Jahren. Die Durchschnittstemperatur des gesamten Sommers lag beispielsweise in Kempten bei 18,5 Grad. Das sind 2,8 Grad mehr als in der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

