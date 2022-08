Das sagt das Regenradar fürs Allgäu heute voraus

Steht dem Allgäu laut Regenradar heute ein nasser Nachmittag und Abend bevor? Auch morgen halten sich Wolken und Schauer. Unsere 7-Tage-Wetter-Vorschau.

27.08.2022 | Stand: 10:36 Uhr

Starke Regenfälle und schwere Gewitter haben am Freitagabend vor allem im Norden Bayerns für etliche Einsätze gesorgt. Hunderte Keller und Straßen standen in der Nacht zu Samstag unter Wasser.

Für den Samstag erwartet der DWD bereits ab den Mittagsstunden großräumig kurz anhaltende Gewitter. In der Nacht zum Sonntag wird es erneut stürmisch und nass: Hagel und Böen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde sind wahrscheinlich. Zum Sonntag ziehen die Gewitter nach Südbayern, besonders am Alpenrand in Oberbayern soll es stark regnen.

War's das also schon mit dem Sommer 2022? Die Tage sind jetzt kürzer und somit nicht mehr so heiß: "Der Höhepunkt von Hitzewellen, wie wir sie in diesem Sommer in Bayern auch erlebt haben, ist eigentlich schon überschritten. Nächste Woche ist bereits mit spätsommerlichen Temperaturen zu rechnen", sagt DWD-Experte Wolz. Kurze Temperaturanstiege sind aber auch bis Ende September immer möglich.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu.

Samstag, 27. August: Fast überall in der Region hängen Schauer, mit Temperaturen um die 20 Grad ist es etwas kühler als zunächst vorhergesagt. Nachmittags und abends Regen.

1 von 7 Die Temperaturen im Allgäu steigen, die 30-Grad-Marke ist fast geknackt. Das Landratsamt Lindau hat deshalb praktische Verhaltensregeln für Bürgerinnen und Bürger erarbeitet, um bestmöglich durch die heiße Phase zu kommen. Ganz oben auf der Liste: ausreichend trinken.

