Sommergewitter am Donnerstag - und wie wird das Wochenende im Allgäu?

Am Donnerstag ist es wechselhaft im Allgäu. Sogar Regen und Gewitter sind möglich. Wann der Sommer wieder Fahrt aufnimmt, lesen Sie in unserem 7-Tage-Wetter.

Aktualisiert am Donnerstag um 7.30 Uhr - Am Donnerstag erwartet uns im Allgäu laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst ein Mix aus Sonne und Wolken. Zum Abend hin sind ganz im Süden erste kräftige Gewitter möglich, informiert der DWD, in der Nacht zum Freitag folgen von Südwesten nordwärts ausgreifende Schauer und Gewitter mit Starkregen. (Die aktuellen Unwetterwarnungen finden Sie auch immer hier.)

Vereinzelt sind neben den Gewittern auch Sturmböen möglich, auch lokal heftiger Starkregen ist laut DWD nicht ausgeschlossen. Im Allgäu treffen die Gewitter vor allem die Bergregionen, im Unterallgäu und nördlichen Ostallgäu soll es vor allem regnen.

Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 23 und 26 Grad. In Memmingen, Kaufbeuren oder Lindau können die Temperaturen sogar wieder auf bis zu 27 Grad steigen.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu.

Donnerstag, 28. Juli: Weiterhin viel Sonne im Allgäu mit mit einigen Wolken und bis zu 26 Grad. Gegen Abend kann es im Allgäu regnen, in den Bergen sind auch Gewitter möglich.

Freitag, 29. Juli: Meist heiter wolkig. Zeitweise sind am Freitag auch dichte Wolken und einzelne Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 23 bis 24 Grad.

Samstag, 30. Juli: Ähnlich startet das nächste Wochenende. Heiter Wolkig mit leichtem Schauer- und Gewitterrisiko.

Sonntag, 31. Juli: Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen liegen bei 24 bis 30 Grad.

Montag. 1. August: Die neue Woche startet meist bewölkt und mit etwas Regen. Im Allgäu ist die Chance auf Sonne am höchsten.

Dienstag, 2. August: Der Dienstag startet zunächst sonnig mit lockeren Wolken. Im Verlauf des Tages bilden sich vermehrt Quellwolken, die sich dann später als Gewitter entladen.

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auch in unserem Wetter-Special mit Biowetter, Regenradar, UV-Index und Ozonbelastung.