Milder November läuft aus - der Winter klopft zögerlich an

Das Wetter im Allgäu heute: Tagsüber ist es weiter mild, es kann Schauer geben. Sinkt die Schneefallgrenze im Dezember? Die 7-Tage-Wetter-Vorschau.

29.11.2022 | Stand: 15:10 Uhr

Der Winter klopft zögerlich an die Tür im Allgäu. Nachdem die vergangenen Tage großteils bewölkt waren und zwischen Memmingen und Oberstdorf immer wieder für Niederschläge gesorgt haben, präsentiert sich der Dienstag in der selben Manier: Verhangener Himmel und immer wieder mit Schauern. Die Temperaturen tagsüber zwischen 2 und 6 Grad - mild für Anfang Dezember.

Was den Winter dagegen erahnen lässt: Die Nächte werden kälter. So kommt es in den Landkreisen sowie in den kreisfreien Städten Kempten, Memmingen und Kaufbeuren gen Abend immer wieder zu leichten Minusgraden - so auch in der Nacht auf Mittwoch.

November läuft aus - der Dezember hält Einzug: Kommt der Schnee im Tal?

Parallel dazu verwandeln sich die leichten Niederschläge laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in den Alpen in Lagen von über 1000 Metern in Schnee. Vorhergesagt werden zwischen fünf und zehn Zentimetern Neuschnee, Die Temperaturen reichen von 5 bis -2 Grad. In niedrigeren Lagen kann es deshalb auch zu Frost und Glätte und Nebel kommen.

Am Donnerstag setzt sich der leichte Wintertrend fort: Die Schneefallgrenze soll laut DWD auf 600 bis 800 Meter sinken, allerdings komme es nur in der Nacht stellenweise zu Regen oder Schneefall. Über Wolkenlücken können sich Wanderer und Skifahrer im Oberallgäu bei Oberstdorf, Immenstadt und Füssen freuen. Längere zeit Sonne gebe es nur auf Alpengipfeln. Wer die Sonnenstunden zum Skifahren nutzen will, kann sich hier über die Preise der Allgäuer Skigebiete informieren.

Der erste Schnee ist oberhalb von 1500 Metern gefallen. Wie lange es in den Bergen wohl weiß bleibt? Bild: Benedikt Siegert (Archiv)

Und so geht es weiter beim Wetter im Allgäu.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter im Allgäu von Memmingen und Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen, Immenstadt, Füssen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu.

Mittwoch, 30. November: Der Mittwoch wird bewölkt mit stellenweise Regen. Die Chancen auf Schneefall im Tal steigen, Temperaturen liegen zwischen 1 und 7 Grad.

Der Mittwoch wird bewölkt mit stellenweise Regen. Die Chancen auf Schneefall im Tal steigen, Temperaturen liegen zwischen 1 und 7 Grad. Donnerstag, 1. Dezember: Der Dezember startet stark bewölkt - bis auf die höheren Lagen im Allgäu - In den Alpen werden Wolkenlöcher erwartet und dort soll als einziges in Bayern

Der Dezember startet stark bewölkt - bis auf die höheren Lagen im Allgäu - In den Alpen werden Wolkenlöcher erwartet und dort soll als einziges in Freitag, 2. Dezember : In Kempten, Kaufbeuren und Co. bleibt es bedeckt. Örtlich kommt es zu Schneefall, die Temperaturen schwanken zwischen 5 Grad am Tag und -4 Grad in der Nacht. Es kann großflächig zu Glätte kommen im Allgäu.

: In Kempten, Kaufbeuren und Co. bleibt es bedeckt. Örtlich kommt es zu Schneefall, die Temperaturen schwanken zwischen 5 Grad am Tag und -4 Grad in der Nacht. Es kann großflächig zu Glätte kommen im Allgäu. Samstag, 3. Dezember : Am Morgen teilweise Regen, oder in den Bergen auch leichter Schnee möglich. Temperaturen zwischen 3 und -5 Grad.

: Am Morgen teilweise Regen, oder in den Bergen auch leichter Schnee möglich. Temperaturen zwischen 3 und -5 Grad. Sonntag, 4. Dezember : Erneut kann es stellenweise zu leichtem Niederschlag kommen, die Temperaturen bleiben ähnlich zum Samstag.

: Erneut kann es stellenweise zu leichtem Niederschlag kommen, die Temperaturen bleiben ähnlich zum Samstag. Montag, 5. Dezember: Die Niederschlagswahrscheinlichkeit steigt im Allgäu, die Temperaturen fallen vor allem in der Nacht zum Dienstag ab - Glättegefahr.

Blick von der Gipfelstation am Fellhorn nach Südosten Bild: Screenshot: OK-Bergbahnen

August war einer der wärmsten Monate in Bayern

Mit dem August war der meteorologische Sommer zu Ende gegangen. Er war bayernweit der zweitwärmste und sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Zahl der Sonnenstunden war rekordverdächtig hoch. So schien die Sonne am Alpenrand um 20, im Unterland sogar um bis zu 40 Prozent mehr als üblich.

Es war auch erheblich wärmer als in den meisten früheren Jahren. Die Durchschnittstemperatur des gesamten Sommers lag beispielsweise in Kempten bei 18,5 Grad. Das sind 2,8 Grad mehr als in der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

In Frankreich ist die Situation ähnlich: Wetterdienste erwarten im Südwesten des Landes noch im November Temperaturen von bis zu 30 Grad.

