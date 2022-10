Am Feiertag soll im Allgäu heute endlich wieder die Sonne scheinen

Am Montag zeigt sich im Allgäu endlich wieder die Sonne. Wie es mit dem Wetter weitergeht, lesen Sie hier.

03.10.2022 | Stand: 06:11 Uhr

Rechtzeitig zum Feiertag soll das Wetter heute im Allgäu endlich besser werden. Vormittags sind noch vereinzelt Regen und Schauer möglich. Am Nachmittag dann soll sich die Sonne wieder ihren Weg bahnen. Die Höchst-Temperaturen liegen bei 15 Grad.

Am Dienstag, für die meisten der erste Arbeitstag der Woche, versprechen die Prognosen noch mehr Sonnenschein.

Der Deutsche Wetterdienst warnt am gesamten Wochenende vor teilweise schweren Sturmböen in den höheren Lagen im Allgäu. Welche Wetterwarnungen aktuell gelten, lesen Sie hier.

So wird das Wetter an den letzten Wiesn-Tagen

Die Wiesn hat in diesem Jahr kein Glück mit dem Wettergott. Der Auftakt war verregnet, später war es so kalt, dass sogar Glühwein ausgeschenkt wurde. Ein paar schöne Tage gab es zwar schon und zu diesen zählt wohl auch der Wiesn-Abschluss am Montag. Am 3. Oktober können sich die Besucher auf wenig Regen, etwas Sonne und Temperaturen von bis zu 15 Grad einstellen.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu

Samstag, 1. Oktober : Am Samstag breitet sich von West nach Ost Regen aus. In der Nacht zum Sonntag weitere Schauer oder schauerartiger Regen möglich. Es bleibt kalt bei Höchsttemperaturen von 10 bis 13 Grad.

: Am Samstag breitet sich von West nach Ost Regen aus. In der Nacht zum Sonntag weitere Schauer oder schauerartiger Regen möglich. Es bleibt kalt bei Höchsttemperaturen von 10 bis 13 Grad. Sonntag, 2. Oktober: Wechselnd wolkig mit Schauern, im äußersten Süden und Südwesten auch länger andauernder Regen möglich. Weiterhin recht windig bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 13 und 18 Grad.

Wechselnd wolkig mit Schauern, im äußersten Süden und Südwesten auch länger andauernder Regen möglich. Weiterhin recht windig bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 13 und 18 Grad. Montag, 3. Oktober: Es bleibt unterschiedlich bewölkt mit einigen Auflockerungen, mitunter aber auch Regen. Zumindest für wenige Stunden zeigt sich ersten Prognosen zufolge aber auch wieder die Sonne.

Es bleibt unterschiedlich bewölkt mit einigen Auflockerungen, mitunter aber auch Regen. Zumindest für wenige Stunden zeigt sich ersten Prognosen zufolge aber auch wieder die Sonne. Dienstag, 4. Oktober: Am Dienstag bleibt es bewölkt mit einigen sonnigen Phasen. Es wird wieder wärmer. Die Temperaturen steigen auf knapp 20 Grad.

Am Dienstag bleibt es bewölkt mit einigen sonnigen Phasen. Es wird wieder wärmer. Die Temperaturen steigen auf knapp 20 Grad. Mittwoch, 5. Oktober: Mittwochwird wohl der schönste Tag der Woche. Es gibt, nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, viel Sonne. Temperaturen bei 21 Grad.

Mittwochwird wohl der schönste Tag der Woche. Es gibt, nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, viel Sonne. Temperaturen bei 21 Grad. Donnerstag, 6. Oktober: Es bleibt sonnig, aber wieder mit mehr Wolken.

Es bleibt sonnig, aber wieder mit mehr Wolken. Freitag, 7. Oktober: So bleibt es auch am Freitag. Der DWD rechnet mit ruhigem Herbstwetter.

August war einer der wärmsten Monate in Bayern

Mit dem August war der meteorologische Sommer zu Ende gegangen. Er war bayernweit der zweitwärmste und sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Zahl der Sonnenstunden war rekordverdächtig hoch. So schien die Sonne am Alpenrand um 20, im Unterland sogar um bis zu 40 Prozent mehr als üblich.

Es war auch erheblich wärmer als in den meisten früheren Jahren. Die Durchschnittstemperatur des gesamten Sommers lag beispielsweise in Kempten bei 18,5 Grad. Das sind 2,8 Grad mehr als in der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

Der erste Schnee ist oberhalb von 1500 Metern gefallen. Wie lange es in den Bergen wohl weiß bleibt? Bild: Benedikt Siegert (Archiv)

Drohen wieder heftige Gewitter und Unwetter? Nähere Informationen dazu und alle aktuellen Wetterwarnungen für das Allgäu lesen Sie immer hier.

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auch in unserem Wetter-Special mit Biowetter, Regenradar, UV-Index und Ozonbelastung.