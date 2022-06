Ein Temperatursturz, dann wieder Sommer: So wird das Allgäu-Wetter in den nächsten Tagen

Der Freitag wird im Allgäu ungemütlich, aber am Wochenende ist wieder Sonne satt angesagt: Unser Allgäu-Wetter in der 7-Tage-Vorschau.

30.06.2022 | Stand: 10:02 Uhr

Viel Sonne und Hitze, dann ein nächtlicher Temperatursturz: Das Wetter im Allgäu wird in den nächsten Tagen abwechslungsreich - und der Freitag wird frisch (Wo aktuell Unwetterwarungen gelten, lesen Sie aktuell hier.)

7-Tage-Ausblick: Das Wetter für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu:

Donnerstag, 30. Juni: Der Donnerstag soll größtenteils trocken bleiben und der schönste Tag der Woche werden. Viel Sonne und bis zu 26 Grad sind für Kaufbeuren, Kempten und Memmingen gemeldet. Am Nachmittag steigt allerdings wieder die Unwetter-Gefahr im Allgäu.

Freitag, 1. Juli: In der Nacht fallen die Temperaturen deutlich. Es wird regnerisch, die Temperaturen liegen tagsüber bei kühlen 16 Grad..

Samstag, 2. Juli: Ab Samstag wird es wieder schöner und wärmer. Bei 15 Sonnenstunden sind bis zu 25 Grad im allgäu möglich.

Sonntag, 3. Juli: Der Sonntag wird ähnlich wie der Samstag - viel Sonne, wenig Wolken und Temperaturen von bis zu 29 Grad von Oberstdorf

Montag, 4. Juli: Der Montag wird unbeständig. Bei bis zu 24 Grad sind auch Gewitter möglich.

Dienstag, 5. Juli : Erneut heiter bis wolkig, bis zu 24 Grad.

Mittwoch, 6. Juli : Heiter bis wolkig, um die 22 Grad.

Donnerstag, 7. Juli: Es wird regnerisch im Allgäu, um die 21 Grad.

