Erst Regen und Wolken, dann wieder mehr Sonne: So wird das Allgäu-Wetter in den nächsten Tagen

Der Wochenstart bringt Wolken und Regen, nachts wird es teilweise richtig kalt. Aber wie wird es am Wochenende? Unser Allgäu-Wetter in der 7-Tage-Vorschau.

04.07.2022 | Stand: 09:28 Uhr

Aktuell zieht eine Regenfront aus dem Südwesten übers Allgäu und bringt zum Start in die neue Woche Nieselregen bis hin zu starken Schauern. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt im Allgäu bei 18 Grad. Heute gegen Mittag sinkt die Gewitterwahrscheinlichkeit, bewölkt bleibt es dennoch. Vereinzelt kann es weiterhin zu leichten Schauern kommen. (Wo aktuell Unwetterwarungen gelten, lesen Sie aktuell hier.)

Doch wie wird das Wochenende? Die gute Nachricht: Der Regen nimmt ab. Bei Höchsttemperaturen knapp über 20 Grad ist es nur leicht bewölkt. Die Sonne lässt sich immer wieder blicken.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu:

Montag, 4. Juli: Der Montag wird unbeständig. Bei bis zu 24 Grad sind auch Gewitter möglich.

Der Montag wird unbeständig. Bei bis zu 24 Grad sind auch Gewitter möglich. Dienstag, 5. Juli : Erneut heiter bis wolkig, bis zu 24 Grad.

: Erneut heiter bis wolkig, bis zu 24 Grad. Mittwoch, 6. Juli : Heiter bis wolkig, um die 22 Grad.

: Heiter bis wolkig, um die 22 Grad. Donnerstag, 7. Juli : Es wird regnerisch im Allgäu, um die 19 Grad.

: Es wird regnerisch im Allgäu, um die 19 Grad. Freitag, 8. Juli : Höchstemperaturen um die 21 Grad, in Wangen sogar bis zu 23 Grad, wolkig, teils regnerisch.

: Höchstemperaturen um die 21 Grad, in Wangen sogar bis zu 23 Grad, wolkig, teils regnerisch. Samstag, 9. Juli : In der Nacht kühlt es deutlich ab, stellenweise bis auf 10 Grad, in Oberstorf sogar bis auf kühle 8 Grad. Tagsüber wird es wieder wärmer, kaum noch Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad.

: In der Nacht kühlt es deutlich ab, stellenweise bis auf 10 Grad, in Oberstorf sogar bis auf kühle 8 Grad. Tagsüber wird es wieder wärmer, kaum noch Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad. Sonntag, 10. Juli: Der Sonntag wird ähnlich wieder Samstag meist heiter, vereinzelt etwas wolkig, Höchsttemperaturen liegen bei 20 Grad.

