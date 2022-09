Gibt es am Sonntag Ausflugswetter im Allgäu?

Nach dem durchwachsenen Samstag zeigt sich das Wetter am Sonntag im Allgäu wieder von der freundlicheren Seite. Hier das 7-Tage-Wetter für das Allgäu.

04.09.2022 | Stand: 07:17 Uhr

Regen, Gewitter, Wind: Der Samstag war eher ungemütlich im Allgäu, teils gab es sogar Warnungen vor schwerem Gewitter. Am Sonntag zeigt sich dann trotz einiger Wolken aber ab und an die Sonne. Morgens kann es ab und an neblig sein, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Tagsüber klart es dann auf, die Sonne kommt heraus, die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 23 Grad.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu.

Sonntag, 4. September: Es ist sonnig bei bis zu 23 Grad.

Es ist sonnig bei bis zu 23 Grad. Montag, 5. September: Die neue Woche startet heiter. Es wird bis zu 25 Grad warm.

Die neue Woche startet heiter. Es wird bis zu 25 Grad warm. Dienstag, 6. September: Erneut ein schöner Spätsommertag mit bis zu 25 Grad im Allgäu.

Erneut ein schöner Spätsommertag mit bis zu 25 Grad im Allgäu. Mittwoch, 7. September: Wolken und Regen, bis zu 21 Grad.

Wolken und Regen, bis zu 21 Grad. Donnerstag, 8. September: Unbeständig, Regen und Sonne wechseln sich ab bei Temperaturen um 23 Grad.

Mit dem August war am Mittwoch der meteorologische Sommer zu Ende gegangen. Er war bayernweit der zweitwärmste und sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Zahl der Sonnenstunden war rekordverdächtig hoch. So schien die Sonne am Alpenrand um 20, im Unterland sogar um bis zu 40 Prozent mehr als üblich.

Es war auch erheblich wärmer als in den meisten früheren Jahren. Die Durchschnittstemperatur des gesamten Sommers lag beispielsweise in Kempten bei 18,5 Grad. Das sind 2,8 Grad mehr als in der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

