Schluss mit Hitze! Ab wann es heute gewittern kann

Nach einer heißen Woche im Allgäu gibt es heute am Freitag die Abkühlung. Aber wann ziehen die angekündigten Gewitter auf? Mehr Infos in unserem 7-Tage-Wetter.

05.08.2022 | Stand: 08:22 Uhr

Aktualisiert am Freitag um 8 Uhr: Nach den heißen Tagen am Mittwoch und Donnerstag ziehen am heutigen Freitag Wolken auf. Warm wird es jedoch noch einmal - für die Region um Memmingen etwa liegt gar eine amtliche Warnung vor Hitze vor. Deshalb gilt auch heute, ausreichend zu trinken und die eigene Wohnung kühl zu halten. Mit diesen Tipps sollte das gelingen. Später gibt es zumindest etwas Abkühlung. Mancherorts durch Regen, andernorts auch mit Gewittern, die mit Starkregen und schweren Sturmböen sogar kräftig ausfallen können. (Die aktuellen Unwetterwarnungen finden Sie auch immer hier.)

Dennoch wird sich an der Trockenheit im Allgäu vorerst nicht viel ändern: "Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil es gerade in Franken nicht flächendeckend regnen wird", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetter-Dienstes (DWD).

Erste Schauer sind bereits am dem frühen Nachmittag möglich. In der Nacht zum Samstag gehen die Schauer und Gewitter dann in eher großflächigere Regengebiete über. Und so geht es danach weiter:

7-Tage-Ausblick: Das Wetter für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu:

Freitag, 5. August: Trotz des wolkenverhangenen Himmels wird es am Freitag nochmals richtig warm im Allgäu. Die Temperaturen klettern auf über 30 Grad. Gegen Nachmittag und Abend kann es vielerorts zu Gewittern und Regen kommen, die für Abkühlung sorgen.

Trotz des wolkenverhangenen Himmels wird es am Freitag nochmals richtig warm im Allgäu. Die Temperaturen klettern auf über 30 Grad. Gegen Nachmittag und Abend kann es vielerorts zu Gewittern und Regen kommen, die für Abkühlung sorgen. Samstag, 6. August: Maximal 23 Grad sind am Samstag im Allgäu zu erwarten. Mancherorts regnet es - vor allem noch am Morgen. Ansonsten ist der Himmel bedeckt.

Maximal 23 Grad sind am Samstag im Allgäu zu erwarten. Mancherorts regnet es - vor allem noch am Morgen. Ansonsten ist der Himmel bedeckt. Sonntag, 7. August: Das Wetter bleibt ähnlich wie am Samstag, es kann im südlichen Allgäu zu Regenschauern kommen, bei Temperaturen um die 24 Grad. Die Sonne lässt sich wieder häufiger blicken.

Das Wetter bleibt ähnlich wie am Samstag, es kann im südlichen Allgäu zu Regenschauern kommen, bei Temperaturen um die 24 Grad. Die Sonne lässt sich wieder häufiger blicken. Montag, 8. August: Noch immer kann es zu einzelnen Regenschauern kommen - abermals vor allem im südlichen Teil der Region. Die Temperaturen steigen leicht an. Im Schnitt sind 25 Grad im Allgäu zu erwarten, am heißesten kann es mit 29 Grad in Lindau Bodensee

Noch immer kann es zu einzelnen Regenschauern kommen - abermals vor allem im südlichen Teil der Region. Die Temperaturen steigen leicht an. Im Schnitt sind 25 Grad im Allgäu zu erwarten, am heißesten kann es mit 29 Grad in Dienstag, 9. August: Spätestens am Dienstag sind die Regenwolken wieder abgezogen, es bleibt jedoch etwas wolkig. Die Temperaturen bewegen sich weiterhin um die 25 Grad.

Spätestens am Dienstag sind die Regenwolken wieder abgezogen, es bleibt jedoch etwas wolkig. Die Temperaturen bewegen sich weiterhin um die 25 Grad. Mittwoch, 10. August: Daran ändert sich auch am Mittwoch nichts. Es bleibt leicht bewölkt, bei sommerlichen Temperaturen von etwa 27 Grad.

Daran ändert sich auch am Mittwoch nichts. Es bleibt leicht bewölkt, bei sommerlichen Temperaturen von etwa 27 Grad. Donnerstag, 11. August: Auch am Donnerstag bleiben einzelne Wölkchen bestehen. Die Temperaturen bewegen sich um die 24 Grad.

Bilderstrecke

Hitzewelle im Allgäu: So schützen Sie sich am besten vor Überhitzung - praktische Tipps & Tricks

1 von 7 Die Temperaturen im Allgäu steigen, die 30-Grad-Marke ist fast geknackt. Das Landratsamt Lindau hat deshalb praktische Verhaltensregeln für Bürgerinnen und Bürger erarbeitet, um bestmöglich durch die heiße Phase zu kommen. Ganz oben auf der Liste: ausreichend trinken. Bild: Christin Klose,dpa (Symbolbild) Die Temperaturen im Allgäu steigen, die 30-Grad-Marke ist fast geknackt. Das Landratsamt Lindau hat deshalb praktische Verhaltensregeln für Bürgerinnen und Bürger erarbeitet, um bestmöglich durch die heiße Phase zu kommen. Ganz oben auf der Liste: ausreichend trinken. Bild: Christin Klose,dpa (Symbolbild) 2 von 7 Ausreichend trinken, aber keinen Alkohol. Denn der dehydriert den Körper, was zu Kreislaufproblemen führen kann. Bild: Fredrik Von Erichsen, dpa (Archivbild) Ausreichend trinken, aber keinen Alkohol. Denn der dehydriert den Körper, was zu Kreislaufproblemen führen kann. Bild: Fredrik Von Erichsen, dpa (Archivbild) 3 von 7 Nächster Tipp: das Tragen von Kopfbedeckung und Sonnenbrille. Bild: Andreas Arnold, dpa (Symbolbild) Nächster Tipp: das Tragen von Kopfbedeckung und Sonnenbrille. Bild: Andreas Arnold, dpa (Symbolbild) 4 von 7 Durch die Reduzierung elektronischer Geräte in Wohnräumen sinkt auch die Zimmertemperatur. Bild: Hauke-Christian Dittrich, dpa Durch die Reduzierung elektronischer Geräte in Wohnräumen sinkt auch die Zimmertemperatur. Bild: Hauke-Christian Dittrich, dpa 5 von 7 Das Landratsamt Lindau appeliert, Kinder und Tiere nicht in geparkten Fahrzeugen ausharren zu lassen. Bild: Jonas Walzberg, dpa Das Landratsamt Lindau appeliert, Kinder und Tiere nicht in geparkten Fahrzeugen ausharren zu lassen. Bild: Jonas Walzberg, dpa 6 von 7 Wenn die Sonne zum Fenster reinknallt, hilt die Abschirmung von Fenstern durch Rollos, Vorhänge oder sonstiger Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung. Bild: Christin Klose, dpa Wenn die Sonne zum Fenster reinknallt, hilt die Abschirmung von Fenstern durch Rollos, Vorhänge oder sonstiger Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung. Bild: Christin Klose, dpa 7 von 7 Kühlen Kopf bewahren: Eine regelmäßige Abkühlung mit kaltem Wasser - in Dusche, Bad, mit Hilfe von Wickeln, feuchten Handtüchern, oder Fußbädern - ist essenziell. Bild: Ricardo Rubio,dpa Kühlen Kopf bewahren: Eine regelmäßige Abkühlung mit kaltem Wasser - in Dusche, Bad, mit Hilfe von Wickeln, feuchten Handtüchern, oder Fußbädern - ist essenziell. Bild: Ricardo Rubio,dpa 1 von 7 Die Temperaturen im Allgäu steigen, die 30-Grad-Marke ist fast geknackt. Das Landratsamt Lindau hat deshalb praktische Verhaltensregeln für Bürgerinnen und Bürger erarbeitet, um bestmöglich durch die heiße Phase zu kommen. Ganz oben auf der Liste: ausreichend trinken. Bild: Christin Klose,dpa (Symbolbild) Die Temperaturen im Allgäu steigen, die 30-Grad-Marke ist fast geknackt. Das Landratsamt Lindau hat deshalb praktische Verhaltensregeln für Bürgerinnen und Bürger erarbeitet, um bestmöglich durch die heiße Phase zu kommen. Ganz oben auf der Liste: ausreichend trinken. Bild: Christin Klose,dpa (Symbolbild)

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auch in unserem Wetter-Special mit Biowetter, Regenradar, UV-Index und Ozonbelastung.