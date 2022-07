Kurze Abkühlung fürs Allgäu - kommt danach die Hitzewelle?

Eine Kaltfront erreicht Bayern, die für Abkühlung und Regen im Allgäu sorgt. Danach klettern die Temperaturen nach oben. Das Wetter in der 7-Tage-Vorschau.

07.07.2022 | Stand: 08:39 Uhr

Aktualisiert am Donnerstag um 8 Uhr - Einmal durchschnaufen und kühlere Luft einatmen, bevor eine mögliche Hitzewelle anrollt: Am Donnerstag und Freitag kühlt es im Allgäu ab. Schuld daran ist eine Kaltfront, die aktuell von Nordwesten über Bayern zieht.

Ab heute Vormittag kann es in Alpennähe einzelne Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen (um 70 km/h) geben, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Temperaturen im Allgäu liegen durschnittlich bei 18 Grad tagsüber, bei 10 Grad in der Nacht. Es bleibt meist stark bewölkt, ab dem Nachmittag nehmen Schauer- und Gewitterrisiko im Allgäu zu. Ab dem Nachmittag sind außerdem auf höheren Alpengipfeln einzeln Sturmböen bis 85 km/h aus Nordwest wahrscheinlich (Regenradar und Unwetter: alle Wetterwarnungen fürs Allgäu finden Sie hier).

Mehrere Tage über 30 Grad im Allgäu: Meteorologen sprechen von Hitzewelle ab Ende nächster Woche

Der Freitag bleibt auch kühler die Regenschauer ziehen aus der Region ab. Pünktlich zum Wochenende zeigt sich ab Samstag auch wieder die Sonne und die Temperaturen im Allgäu klettern wieder auf über 20 Grad. Richtig sommerlich wird dann die kommende Woche: Viel Sonne und keine Regenschauer sind für den Wochenbeginn gemeldet. Eine Hitzewelle rollt laut Metorologen dann ab Ende der nächsten Woche über Deutschland, die auch im Allgäu für mehrere Tage über 30 Grad prognostiziert (Lesen Sie auch: Wetterdienst geht von trockeneren Sommern aus)

7-Tage-Ausblick: Das Wetter für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu:

Donnerstag, 7. Juli : Ab dem Nachmittag wird es regnerisch im Allgäu, in den Abendstunden kann es vor allem in den südlichen Kreisen starke Schauer geben. Auch das Gewitterrisiko steigt. Es bleibt mit durschnittlich 18 Grad kühl in der Region.

: Ab dem Nachmittag wird es regnerisch im Allgäu, in den Abendstunden kann es vor allem in den südlichen Kreisen starke Schauer geben. Auch das Gewitterrisiko steigt. Es bleibt mit durschnittlich 18 Grad kühl in der Region. Freitag, 8. Juli : Am Freitag bis zum Mittag noch Regenschauer möglich, sonst bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken weitgehend niederschlagsfrei. Höchstwerte zwischen 18 Grad in Oberstdorf und 20 Grad in Memmingen.

: Am Freitag bis zum Mittag noch Regenschauer möglich, sonst bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken weitgehend niederschlagsfrei. Höchstwerte zwischen 18 Grad in Oberstdorf und 20 Grad in Memmingen. Samstag, 9. Juli : In der Nacht kühlt es deutlich ab, stellenweise bis auf 10 Grad, in Alpennähe sogar nur 7 Grad. Tagsüber steigen die Temperaturen auf über 20 Grad. Es bleibt trocken mit viel Sonnenschein und vereinzelten Wolkenfeldern.

: In der Nacht kühlt es deutlich ab, stellenweise bis auf 10 Grad, in Alpennähe sogar nur 7 Grad. Tagsüber steigen die Temperaturen auf über 20 Grad. Es bleibt trocken mit viel Sonnenschein und vereinzelten Wolkenfeldern. Sonntag, 10. Juli : Der Sonntag wird ähnlich wie der Samstag meist heiter, vereinzelt etwas wolkig, Höchsttemperaturen liegen bei 20 Grad.

: Der Sonntag wird ähnlich wie der Samstag meist heiter, vereinzelt etwas wolkig, Höchsttemperaturen liegen bei 20 Grad. Montag, 11. Juli: Am Montag wird es freundlich mit viel Sonnenschein bei Temperaturen von bis zu 22 Grad im Allgäu.

Am Montag wird es freundlich mit viel Sonnenschein bei Temperaturen von bis zu 22 Grad im Allgäu. Dienstag, 12. Juli: Auch am Dienstag bleibt es im Allgäu trocken und sonnig. Die Höchstwerte liegen, ähnlich wie am Montag, bei guten 20 Grad.

Auch am Dienstag bleibt es im Allgäu trocken und sonnig. Die Höchstwerte liegen, ähnlich wie am Montag, bei guten 20 Grad. Mittwoch, 13. Juli: Ab Mitwoch klettern die Temperaturen nach oben: Bei 16 Stunden Sonnnenschein werden bis zu 27 Grad in Memmingen und bis zu 24 Grad in Oberstdorf erwartet.

Ab Mitwoch klettern die Temperaturen nach oben: Bei 16 Stunden Sonnnenschein werden bis zu 27 Grad in Memmingen und bis zu 24 Grad in Oberstdorf erwartet. Donnerstag, 14. Juli: Nach ersten Prognosen werden am Donnerstag bis zu 30 Grad im Allgäu erwartet.

