Es ist nass und mild im Allgäu: Wird die nächste Woche besser?

08.01.2023 | Stand: 08:40 Uhr

Das Wetter im Allgäu zeigt sich heute am Sonntag (8. Januar 2023) erneut mild. Die Temperaturen steigen wieder in Richtung 10-Grad-Marke und überschreiten sie sogar: Die Höchstwerte vom Bodensee bis ins Unterallgäu liegen am Samstag zwischen 7 und bis zu 13 Grad.

Während sich am Samstag die Sonne zeigte, ist der Sonntag regnerisch und trüb, vor allem im nördlichen Allgäu. Im südlichen Oberallgäu ist es bewölkt und zeitweise sonnig.

Es bleibt auch am Wochenende verhältnismäßig sehr warm für diese Jahreszeit - was Skiliftbetreibern und Wintersportfans zu schaffen macht. Die Schneefallgrenze im Allgäu liegt heute bei etwa 1700 Metern, am Samstag sogar oberhalb von 2000 Metern.

Unsere Vorschläge, was Urlauber und Einheimische trotz Schneemangels in der Region unternehmen können, finden Sie hier.

Und so geht es weiter mit dem Wetter im Allgäu.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter im Allgäu von Memmingen und Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen, Immenstadt, Füssen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu.

Sonntag, 8. Januar: Auch heute noch kein weitgreifender Wetterwechsel in Sicht. Allerdings kann es am Sonntag in der ganzen Region immer wieder regnen. Immerhin: Zum Start in die neue Woche soll es weniger mild und kühler werden.

Montag, 9. Januar: Für flächendeckenden Schneefall startet auch die neue Woche zu mild. Die Regenwahrscheinlichkeit ist hoch, an den Alpen

Dienstag, 10. Januar: Allmählich sinkt das Thermometer etwas nach unten, bleibt tagsüber fast überall in der Region allerdings im niedrigen Plusbereich. Schnee gibt es an den Alpen möglicherweise in der Nacht.

Mittwoch, 11. Januar: Etwas geringerer Niederschlag als noch am Dienstag, aber schon wieder wärmer bei teils dichter Bewölkung.

Donnerstag, 12. Januar: Vorerst kaum Wetteränderung. Erst am Samstag ist bei Temperaturen um zwei Grad plus am Tag und bis zu minus fünf in der Nacht eine Rückkehr des Winters im Allgäu in Sicht.

Freitag, 13. Januar: Tagsüber dominieren weiterhin die Plusgrade, es bleibt überwiegend trocken. Nachts erinnern dann leichte Minusgrade wieder an den Winter.

Trotz der milden Temperaturen sind viele Pisten im Allgäu beschneit und Skifahren möglich. Wer also auf den sogenannten weißen Bändern fahren will, kann sich hier über die Preise der Allgäuer Skigebiete informieren - sollte aber auch die Tipps der Experten zum Pistenverhalten bei solchen Bedingungen beachten.

Welche Skigebiete offen haben, lesen Sie hier. Wer die Winter-Saison im Allgäu etwas entspannter angehen will oder mit Familie unterwegs ist, findet hier die schönsten Rodel-Strecken in der Region. Und auch die Langläuferinnen und Langläufer kommen bereits auf ihre Kosten. Hier finden Sie die ersten präparierten Loipen in der Region.

Der erste Schnee oberhalb von 1500 Metern ist schon lange gefallen. Bild: Benedikt Siegert (Archiv)

Herbst 2022 in Bayern mindestens drittwärmster seit Aufzeichnungsbeginn

Der Herbst 2022 war in Bayern ersten Auswertungen zufolge mindestens der drittwärmste seit Beginn flächendeckender Messungen im Jahr 1881. Mit einer vorläufigen Durchschnittstemperatur von 10,1 Grad könne der Zeitraum zwischen September und einschließlich November sogar noch zum zweitwärmsten bayerischen Herbst seit Messbeginn werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in München mit. Der wärmste bayerische Herbst wurde laut DWD im Jahr 2006 registriert - mit durchschnittlich 10,9 Grad. Auf Platz zwei lag bislang der Herbst 2014 mit 10,1 Grad.

Mit 248 Litern pro Quadratmeter fiel zudem mehr Niederschlag als im langjährigen Schnitt (204), gleichzeitig konnten sich die Bayern mit 350 Stunden über etwas mehr Sonnenschein freuen als im Mittel des Referenzzeitraums (335).

2022 zweitwärmster Sommer seit Aufzeichnungsbeginn: August einer der wärmsten Monate

Schon der Sommer 2022 war im Allgäu und Bayern rekordverdächtig. Mit dem August war der meteorologische Sommer zu Ende gegangen. Er war bayernweit der zweitwärmste und sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Zahl der Sonnenstunden war rekordverdächtig hoch. So schien die Sonne am Alpenrand um 20, im Unterland sogar um bis zu 40 Prozent mehr als üblich.

Es war auch erheblich wärmer als in den meisten früheren Jahren. Die Durchschnittstemperatur des gesamten Sommers lag beispielsweise in Kempten bei 18,5 Grad. Das sind 2,8 Grad mehr als in der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

In Frankreich ist die Situation ähnlich: Wetterdienste erwarten im Südwesten des Landes noch im November Temperaturen von bis zu 30 Grad.

