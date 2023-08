Ist der Sommer in wenigen Tagen vorbei? - Voraussagen kündigen Herbst an

Hitze im Allgäu - doch: Wie lange bleibt es noch hochsommerlich? Jetzt zeichnet sich ein Ende des Sommers - und der Beginn der herbstlichen Jahreszeit ab.

21.08.2023 | Stand: 12:40 Uhr

Im letzten August-Drittel legt sich der Sommer im Allgäu nochmal richtig ins Zeug. Strahlender Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad gibt es aktuell in der gesamten Region. Und das gute Wetter bleibt auch in den nächsten Tagen bestehen. Erst ab Donnerstag steigt das Gewitterrisiko.

Doch schon Ende der Woche ist es laut der Wettervorhersagen vorbei mit dem Badewetter. Mehr noch: Die Prognosen kündigen einen Wetterwechsel an - es stehen kühle Nächte und Regen bevor. Auch tagsüber wird es kommende Woche bei weitem nicht mehr so heiß sein. Alles deutet darauf hin: Der Hochsommer dreht gerade seine Abschiedsrunde und könnte schon bald vom Herbst abgelöst werden.

Wetter-Wechsel bringt herbstliche Temperaturen ins Allgäu

Am Freitag sind vereinzelte Schauer bei immerhin noch 22 bis 25 Grad angesagt. Am Samstag ist immer wieder mit Regen zu rechnen, bei Temperaturen zwischen 17 und 24 Grad. Deutlich kühler wird es am Sonntag. Bei Temperaturen zwischen 13 und 19 Grad soll es in weiten Teilen des Allgäus ergiebig regnen.

Anfang September wird es im Allgäu kühl und nass

Auch im weiteren Ausblick sind viel Regen und Temperaturen unter 20 Grad angesagt. Anfang September, pünktlich zum meteoroligschen Herbstbeginn, sind in der Region teilweise sogar Temperaturen im einstelligen Bereich möglich - auch tagsüber. Das berichtet das Portal Wetteronline.

Wie ist das Klima im Allgäu?

Die Durchschnittstemperaturen im Allgäu liegen im Jahresmittel bei rund 8,2 Grad. Das ist ein Durchschnittswert für Deutschland. Wärmster Monat ist der Juli mit 22 Grad, kältester Monat ist der Januar mit 2 Grad.

Im Allgäu herrscht mehrmals im Jahr Föhn. Durch den Wolkenstau vor den Alpen kommt es regelmäßig zu ergiebigen Niederschlägen in Form von Regen oder Schnee.

Die Klimatabelle für Kempten, der größten Stadt im Allgäu, zeigt die Klimabedingungen in der Region.

2021 : Höchstwert: 30,8 Grad. Tiefstwert: -17,7 Grad. 33 Sommertage über 25 Grad. 136 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

: Höchstwert: 30,8 Grad. Tiefstwert: -17,7 Grad. 33 Sommertage über 25 Grad. 136 Frosttage zeitweise unter 0 Grad 2020 : Höchstwert: 33 Grad. Tiefstwert: -9,4 Grad. 37 Sommertage über 25 Grad. 112 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

: Höchstwert: 33 Grad. Tiefstwert: -9,4 Grad. 37 Sommertage über 25 Grad. 112 Frosttage zeitweise unter 0 Grad 2019 : Höchstwert: 34,6 Grad. Tiefstwert: -14,6 Grad. 43 Sommertage über 25 Grad. 102 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

: Höchstwert: 34,6 Grad. Tiefstwert: -14,6 Grad. 43 Sommertage über 25 Grad. 102 Frosttage zeitweise unter 0 Grad 2018 : Höchstwert: 32,9 Grad. Tiefstwert: -16,8 Grad. 63 Sommertage über 25 Grad. 104 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

: Höchstwert: 32,9 Grad. Tiefstwert: -16,8 Grad. 63 Sommertage über 25 Grad. 104 Frosttage zeitweise unter 0 Grad 2017: Höchstwert: 32 Grad. Tiefstwert: -23,5 Grad. 49 Sommertage über 25 Grad. 118 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

