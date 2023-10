Allgäuer Meteorologe: "So einen warmen Oktoberstart gab es noch nie"

Der Start in den Oktober war im Allgäu so warm wie noch nie, sagt der Meteorologe Joachim Schug. Diese Entwicklung schiebt er dem Klimawandel zu.

13.10.2023 | Stand: 12:31 Uhr

„So einen warmen Oktoberstart gab es noch nie“, sagt Diplom-Meteorologe Joachim Schug. Die ersten zehn Tage des Monats seien „um vier bis sieben Grad wärmer als im Mittel der letzten 30 Jahre“ gewesen. Ohne Klimawandel sei diese Entwicklung wohl kaum möglich, sagt Schug.

Michael Koch, Leiter des Garten- und Friedhofsamtes in Memmingen, sieht die Auswirkungen dieser Rekordwerte täglich. Die warmen Temperaturen ließen das Gras schneller wachsen als im Oktober üblich. Deshalb müsse man mehr gießen und mähen, sagt Koch. Vergangenes Jahr sei das Gras sogar bis in den November hinein gewachsen. Dass die Pflanzen nun noch einmal austreiben, ist laut Koch aber nicht der Fall. Auch die Pollensaison ist mittlerweile vorbei, sagt Meteorologe Schug. Das trockene Wetter habe jedoch dafür gesorgt, dass zuletzt teilweise erhöhte Schadstoffwerte gemessen wurden. Auch den Bäumen war anzusehen, dass der Herbst noch nicht in vollem Gange ist.

Wetter im Allgäu: Mit dem goldenen Oktober ist jetzt Schluss

Mit dem goldenen Oktober sei nun aber erstmal Schluss, kündigt Schug an: „Am Freitag ist der letzte warme Spätsommertag bei 21 bis 26 Grad.“ Am Wochenende seien Wolken, Wind und am Alpenrand lokale Gewitter möglich. Am Sonntag stehe dann eine deutliche Abkühlung bevor: Die Temperaturen bewegen sich laut Schug zwischen sieben Grad im Kleinwalsertal und 13 Grad in Lindau. Bis etwa 2000 Meter falle etwas Neuschnee. „Der große Wintereinbruch ist aber vorerst nicht in Sicht.“ Mittelfristig werde es wieder trocken und langsam etwas wärmer.