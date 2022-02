Kommt der Winter zurück? In den nächsten Tagen wird es ungemütlich im Allgäu

Wetter im Allgäu: Ab Donnerstag sind in der Region sogar orkanartige Böen möglich. Kommt der Winter zurück?

15.02.2022 | Stand: 21:59 Uhr

Ungemütlich, aber alles andere als langweilig: So präsentiert sich das Wetter in den kommenden Tagen. In einer lebhaften Westströmung ziehen bis übers Wochenende hinaus immer wieder Tiefdruckgebiete übers Allgäu. Nur am Freitag sieht es etwas freundlicher aus.

Auf den Gipfeln der Allgäuer Alpen könnte es zu orkanartigen Böen kommen. Den stärksten Wind erwarten Meteorologen in der Nacht zum Donnerstag und am Tag. Viel Regen soll fallen und die Temperaturen werden zweistellig.

Auf frühlingshaften Freitag folgt Abkühlung

Die Schneefallgrenze liegt laut Prognose am Donnerstag vorübergehend nahe 2000 Metern. Nach einem frühlingshaften Freitag folgt eine weiteres Tief mit Abkühlung in der Nacht zum Samstag. Auch Sonntag und Montag soll es ungemütlich bleiben. Ab Dienstag sieht es laut Meteogroup-Chefmeteorologe Joachim Schug wieder nach mildem Hochdruckwetter aus.

Ein nachhaltiger, später Wintereinbruch sei bis Ende Februar, dem letzten meteorologischen Wintermonat, nicht zu erwarten. Der Februar 2022 schließt voraussichtlich um drei bis vier Grad wärmer als im langjährigen klimatologischen Mittel ab. „Auch der März soll nach allen Langfristmodellen zu warm und viel zu trocken ausfallen“, sagt der Meteorologe.

Gute Schneeverhältnisse auf Allgäuer Skipisten

Derzeit bestehen in den meisten Allgäuer Skigebieten beste Verhältnisse auf den Pisten – bei bis zu zweieinhalb Metern Schnee in den Hochlagen. In der Nacht zum vergangenen Dienstag hatte es sogar nochmals einige Zentimeter Neuschnee gegeben. Laut Lawinenwarndienst wird sich die Lawinengefahr durch die angekündigten Niederschläge und den starken Wind voraussichtlich wieder verschärfen.

