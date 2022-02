Viel Sonne für die Allgäuer in den Faschingsferien

Ab dem Wochenende soll es schön, aber winterlich kalt sein. So sind die Bedingungen in den Skigebieten in den Alpen.

Gute Nachrichten wenigstens vom Wetter: Die Faschingsferien starten im Allgäu mit viel Sonnenschein. Und laut Meteorologen bleibt es bis weit in die nächste Woche hinein freundlich.

„Am Samstagmorgen und -vormittag klingen die Schneeschauer aus und das Wochenende wird zunehmend schöner“, sagt Meteogroup-Chefmeteorologe Joachim Schug. Mindestens bis einschließlich Dienstag sei im Allgäu mit nahezu ungetrübtem Sonnenschein zu rechnen. Die Temperaturen bleiben aber gedämpft und nachts wird es verbreitet frostig. Die 7-Tagevorschau für das Allgäu finden Sie hier.

Erst am Aschermittwoch könnten Wolken aufziehen und eventuell etwas Regen oder Schnee bringen, sagt Schug. Danach erwartet der Meteorologe erneutes Hochdruckwetter. Der Februar werde trotz des kühlen Finales in der Region voraussichtlich zwei bis drei Grad wärmer als im langjährigen klimatologischen Mittel ausfallen, sagt Schug.

ADAC erwartet Staus auf Zufahrtsstraßen in Skigebiete

In den Bergen und Ausflugsgebieten wird am Wochenende mit einem Besucheransturm gerechnet. „Den Autofahrern steht eines der heißesten Winterstau-Wochenenden bevor“, heißt es beim ADAC. In Bayern, Teilen Baden-Württembergs und einigen Nachbarländern beginnen Faschings- oder Winterferien. Viele Urlauber und Ausflügler werde es in die Berge locken, lautet die Einschätzung des ADAC. Betroffen sind im Allgäu voraussichtlich vor allem die A7 und B19. Die Buchungslage in den Allgäuer Wintersportorten sei gut, sagt Simone Zehnpfennig von der Allgäu GmbH. Kurzfristige Stornos würden ebenso schnell wieder nachgebucht.

Ein bisschen Schnee in der Allgäuer Alpen

In der Nacht zu Freitag sind in den Bergen einige Zentimeter Neuschnee gefallen. „Gute Pistenverhältnissse findet man überall dort, wo es technische Beschneiungsmöglichkeiten gibt“, berichtet Erik Siemen von der Allgäu GmbH. Nur einige Lifte in tiefen Lagen hätten Probleme. Langlauf-Loipen seien etwa im Kleinwalsertal, im Raum Oberstdorf, im Tannheimer Tal und in Gunzesried gespurt. Die Lawinengefahr abseits der gesicherten Pisten ist laut Lawinenwarnzentrale in den Allgäuer Alpen oberhalb von 1800 Metern derzeit mäßig (Stufe 2 von 5), darunter gering (Stufe 1).

