Sommer-Urlaub im Allgäu? Viele Feriengäste hatten sich das so schön vorgestellt. Doch das Wetter bietet bis Freitagmittag viel Regen. Es gibt aber Hoffnung.

06.08.2021 | Stand: 10:41 Uhr

Das Wetter im Allgäu präsentiert sich auch am Freitag alles andere als sommerlich. Laut Deutschen Wetterdiensts zieht von Westen Regen über die Region. Auch kurze, kräftige Gewitter mit Starkregen und heftigen Böen sind möglich. Allerdings gibt es einen Hoffnungsschimmer: Ab Mittag zieht der Regen nach Osten ab und die Sonne lässt sich öfter blicken. Bei maximal 22 Grad wird es aber nur mäßig warm. In der Nacht zu Samstag soll es trocken bleiben.

allgaeuer-zeitung.de hat zudem bei Wetter-Experte Jürgen Schmidt von WetterKontor nachgefragt, was uns in den kommenden Tagen übers Wochenende erwartet.

Wettervorhersage fürs Allgäu: Samstag wird's schön - zumindest einige Stunden

Hoffnung macht der Meteorologe Urlaubern und Einheimischen im Allgäu für den Samstag: Dann kann es vor allem in der ersten Tageshälfte bei einem Mix aus Sonne und Wolke warm werden. Ideal für einen Wochenend-Ausflug in die Berge oder eine Wanderung an einem der Allgäuer Seen (Lesen Sie dazu: Wandern am Rundweg oder bis zur Salober Alm: Das ist der Alatsee im Allgäu). Tief Ioloas könnte aber schon am Nachmittag oder gegen Samstagabend neue Schauer und zum Teil kräftige Gewitter in die Region bringen.

Am Sonntag ist es bei 17 bis 23 Grad laut Deutschem Wetterdienst im Süden und Osten Bayerns meist stark bewölkt und es gibt gebietsweise Regen.

Es bleibt dabei: Der Sommer 2021 präsentiert sich vor allem seit Juli unterdurchschnittlich kühl und regnerisch. War es das also bereits mit durchgängig schönen Tagen in diesem Jahr? -"Nein", sagt Jürgen Schmidt und wirft den Blick voraus auf die kommende Woche.

Lesen Sie auch

Gewitter, Sturm und Starkregen Schon wieder warnt der Wetterdienst: Neue Unwetter ziehen übers Allgäu

"Ganz war's das noch nicht mit dem Sommer. Ab Dienstag erwarten wir eine deutliche Besserung. Dann kann es einige Tage durchaus freundliches und warmes Sommerwetter geben". Die Temperaturen im Allgäu dürften zur Wochenmitte deutlich über 25 Grad klettern.

Wetter-Experte empfiehlt Urlaubern und Allgäuern: "Genießt die schönen Tage kommende Woche"

"Genießen Sie die paar schönen, sommerlichen Tage in der kommenden Woche, solange es geht", rät Schmidt. Denn: Ein richtiger Hochsommer mit wochenlanger Hitze ist zumindest für das Allgäu anschließend nicht mehr in Sicht. "Gegen Ende August, Anfang September werden die Tage in der Region in der Regel schon wieder kühler. Man könnte höchstens noch auf den Altweibersommer hoffen", sagt der Experte.

Sein Fazit des Sommers 2021? "Heuer hat die Siebenschläfer-Regel wirklich gepasst. Auf regnerische Tage Ende Juni, Anfang Juli folgte ein relativ wechselhafter und kühler Sommer."

Mehr zum Wetter im Allgäu erfahren Sie in unserem Wetter-Special mit Regenradar, Unwetterwarnungen, Pollenflugkalender und Bio-Wetter.

Bilderstrecke

Hätten Sie es gewusst? Fakten und Rekorde zum Wetter in Deutschland